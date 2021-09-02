Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210902/dozhdi-ispania-44435242.html
Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании
Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании
Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании
2021-09-02T22:02+0300
2021-09-02T22:02+0300
видео
видео
в мире
мультимедиа
испания
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44435360_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_c7bf1a28176871d6c34261888d0f3277.jpg
На видео – улицы Толедо в провинции Кастилия-Ла-Манча. Мощный водяной поток проносит по улицам города мебель из уличных кафе, мусорные контейнеры и даже автомобили.Грозы и проливные дожди, идущие в Испании уже второй день, привели к затоплениям в ряде регионов. Больше всего пострадали Кастилия-ла-Манча, Каталония и Валенсия.Хотя дождливая погода в это время года – не редкость для Испании, в этот раз дожди все же оказались сильнее обычных.Так, в городе Толедо, за 20 минут выпало 20 литров осадков на квадратный метр. Гражданская гвардия эвакуировала 27 человек, оказавшихся заблокированными по тем или иным причинам.Всего же в четверг повышенный уровень опасности был введен в 13 из 17 автономных сообществ страны, из-за дождей и града оранжевый уровень введен на Балеарских островах, в Каталонии, Арагоне и Наварре.
испания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44435360_152:0:1039:665_1920x0_80_0_0_cc2aa2e1c4e934cf605184fdae9e96d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, видео, в мире, мультимедиа, испания, наводнение

Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании

22:02 02.09.2021
88
© Ruptly
Проливные дожди обрушились на центральную и восточную часть Испании, вызвав сильные наводнения в нескольких провинциях.
На видео – улицы Толедо в провинции Кастилия-Ла-Манча. Мощный водяной поток проносит по улицам города мебель из уличных кафе, мусорные контейнеры и даже автомобили.
Грозы и проливные дожди, идущие в Испании уже второй день, привели к затоплениям в ряде регионов. Больше всего пострадали Кастилия-ла-Манча, Каталония и Валенсия.
Хотя дождливая погода в это время года – не редкость для Испании, в этот раз дожди все же оказались сильнее обычных.
Так, в городе Толедо, за 20 минут выпало 20 литров осадков на квадратный метр. Гражданская гвардия эвакуировала 27 человек, оказавшихся заблокированными по тем или иным причинам.
Всего же в четверг повышенный уровень опасности был введен в 13 из 17 автономных сообществ страны, из-за дождей и града оранжевый уровень введен на Балеарских островах, в Каталонии, Арагоне и Наварре.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00Еще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы
22:42Анатолий Шарий: запрет русского языка на Украине не привел ни к чему
22:28Дорожный налог в Молдове: нужно ли его повышать
22:15Курс валют на четверг: доллар и евро растут как на дрожжах
22:02Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании
21:48Ситуация с приднестровскими номерами: есть ли место закулисным договоренностям
21:33Новый посол ЕС в Молдове прибыл в Кишинев: что о нем известно
21:18Россия открыла границы для всех иностранных студентов
20:53"Будем знакомы. Лёвин" – умер ветеран, награжденный Путиным
20:31В центре Кишинева полиция изъяла у мужчины крупную партию наркотиков
20:02Сноуден – о Нобелевке: "Никто мне премию не даст"
19:35Правительство готовит план по поддержке экономики и граждан во время пандемии
19:08Ренато Усатый подал в отставку с поста мэра Бельц на городском сходе
18:37"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году
18:08Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:36Микроавтобус из Молдовы попал в серьезную аварию в Румынии: есть пострадавшие
17:08Президент Молдовы поздравила Нацармию с годовщиной ее образования
16:41Сноуден: в личные данные владельцев смартфонов могут проникнуть
16:19Украинские запреты для Приднестровья – зачем это Киеву?
15:56Бывший работник антикоррупционной прокуратуры пойдет под суд