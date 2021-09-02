https://ru.sputnik.md/20210902/dozhdi-ispania-44435242.html

Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании

Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании

Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании

2021-09-02T22:02+0300

2021-09-02T22:02+0300

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На видео – улицы Толедо в провинции Кастилия-Ла-Манча. Мощный водяной поток проносит по улицам города мебель из уличных кафе, мусорные контейнеры и даже автомобили.Грозы и проливные дожди, идущие в Испании уже второй день, привели к затоплениям в ряде регионов. Больше всего пострадали Кастилия-ла-Манча, Каталония и Валенсия.Хотя дождливая погода в это время года – не редкость для Испании, в этот раз дожди все же оказались сильнее обычных.Так, в городе Толедо, за 20 минут выпало 20 литров осадков на квадратный метр. Гражданская гвардия эвакуировала 27 человек, оказавшихся заблокированными по тем или иным причинам.Всего же в четверг повышенный уровень опасности был введен в 13 из 17 автономных сообществ страны, из-за дождей и града оранжевый уровень введен на Балеарских островах, в Каталонии, Арагоне и Наварре.

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