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Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании
Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании
Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании
2021-09-02T22:02+0300
2021-09-02T22:02+0300
2021-09-02T22:02+0300
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На видео – улицы Толедо в провинции Кастилия-Ла-Манча. Мощный водяной поток проносит по улицам города мебель из уличных кафе, мусорные контейнеры и даже автомобили.Грозы и проливные дожди, идущие в Испании уже второй день, привели к затоплениям в ряде регионов. Больше всего пострадали Кастилия-ла-Манча, Каталония и Валенсия.Хотя дождливая погода в это время года – не редкость для Испании, в этот раз дожди все же оказались сильнее обычных.Так, в городе Толедо, за 20 минут выпало 20 литров осадков на квадратный метр. Гражданская гвардия эвакуировала 27 человек, оказавшихся заблокированными по тем или иным причинам.Всего же в четверг повышенный уровень опасности был введен в 13 из 17 автономных сообществ страны, из-за дождей и града оранжевый уровень введен на Балеарских островах, в Каталонии, Арагоне и Наварре.
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видео, видео, в мире, мультимедиа, испания, наводнение
Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании
Проливные дожди обрушились на центральную и восточную часть Испании, вызвав сильные наводнения в нескольких провинциях.
На видео – улицы Толедо в провинции Кастилия-Ла-Манча. Мощный водяной поток проносит по улицам города мебель из уличных кафе, мусорные контейнеры и даже автомобили.
Грозы и проливные дожди, идущие в Испании уже второй день, привели к затоплениям в ряде регионов. Больше всего пострадали Кастилия-ла-Манча, Каталония и Валенсия.
Хотя дождливая погода в это время года – не редкость для Испании, в этот раз дожди все же оказались сильнее обычных.
Так, в городе Толедо, за 20 минут выпало 20 литров осадков на квадратный метр. Гражданская гвардия эвакуировала 27 человек, оказавшихся заблокированными по тем или иным причинам.
Всего же в четверг повышенный уровень опасности был введен в 13 из 17 автономных сообществ страны, из-за дождей и града оранжевый уровень введен на Балеарских островах, в Каталонии, Арагоне и Наварре.