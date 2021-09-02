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"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году
"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году
"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году
2021-09-02T18:37+0300
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. "Газпром" намерен поставить на европейский рынок первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" уже в этом отопительном сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Алексея Миллера."Газпром" в августе сообщал, что поставки по "Северному потоку — 2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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россия, газ, северный поток-2

"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году

18:37 02.09.2021
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© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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Глава "Газпрома" назвал сроки первых поставок газа по "Северному потоку – 2".
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. "Газпром" намерен поставить на европейский рынок первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" уже в этом отопительном сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Алексея Миллера.

"Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов – это газопровод "Северный поток – 2". Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток — 2" на европейский рынок", – сказал Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтегазовой промышленности.

"Газпром" в августе сообщал, что поставки по "Северному потоку — 2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
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