https://ru.sputnik.md/20210902/gaz-severnyi-potok-44433466.html

"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году

"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году

"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году

2021-09-02T18:37+0300

2021-09-02T18:37+0300

2021-09-02T18:37+0300

экономика

россия

газ

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. "Газпром" намерен поставить на европейский рынок первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" уже в этом отопительном сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Алексея Миллера."Газпром" в августе сообщал, что поставки по "Северному потоку — 2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://ru.sputnik.md/20210830/severnyy-potok-2-44349810.html

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россия, газ, северный поток-2