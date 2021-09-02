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https://ru.sputnik.md/20210902/genprokuratura-provesti-gosuchrezhdeniyakh-audit-44416211.html
Генпрокуратура предлагает властям провести аудит всех госучреждений
Генпрокуратура предлагает властям провести аудит всех госучреждений
Генпрокуратура предлагает властям провести во всех госучреждениях аудит
2021-09-02T11:00+0300
2021-09-02T11:00+0300
общество
в молдове
молдова
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура предлагает правительству, парламенту и администрации президента провести комплексный внутренний аудит во всех государственных учреждениях, чтобы подтвердить или опровергнуть существование коррупционных схем, об этом сообщили в Генпрокуратуре в четверг. Как отметили в ведомстве, такое предложение выдвинуто в связи с тем, что прокуратура поддерживает заявленную нынешним правительством цель раскрытия и уничтожения коррупционных схем на высшем уровне.Как добавили в Генпрокуратуре, письмо по этому поводу было направлено генпрокурором президенту Молдовы, председателю парламента и премьер-министру с целью выявления и разоблачения возможных схем, способствующих хищению государственных денег, контрабанде, уклонению от уплаты налогов и другим правонарушениям.Инициатива прокуратуры также предусматривает участие в этом процессе органов финансового контроля и аудита, органов надзора.Как отметили в учреждении, после выявления возможных случаев, представляющих интерес, прокуратура готова обеспечить процесс расследования коррупционных схем путем привлечения наиболее опытных прокуроров в Генпрокуратуре, специализированных прокуратурах и столичной прокуратуре.
https://ru.sputnik.md/20210824/politsii-aeroporta-kishinev-audit-44202891.html
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура

Генпрокуратура предлагает властям провести аудит всех госучреждений

11:00 02.09.2021
170
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Генпрокуратуре призвали власти организовать аудит во всех госучреждениях для выявления коррупционных схем.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура предлагает правительству, парламенту и администрации президента провести комплексный внутренний аудит во всех государственных учреждениях, чтобы подтвердить или опровергнуть существование коррупционных схем, об этом сообщили в Генпрокуратуре в четверг.
Как отметили в ведомстве, такое предложение выдвинуто в связи с тем, что прокуратура поддерживает заявленную нынешним правительством цель раскрытия и уничтожения коррупционных схем на высшем уровне.
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Как добавили в Генпрокуратуре, письмо по этому поводу было направлено генпрокурором президенту Молдовы, председателю парламента и премьер-министру с целью выявления и разоблачения возможных схем, способствующих хищению государственных денег, контрабанде, уклонению от уплаты налогов и другим правонарушениям.
Инициатива прокуратуры также предусматривает участие в этом процессе органов финансового контроля и аудита, органов надзора.

"До сих пор прокуратура не получила уведомлений в установленном законом порядке и не зарегистрировала какие-либо материалы такого рода от контрольных и следственных органов", - уточнили в Генпрокуратуре.

Как отметили в учреждении, после выявления возможных случаев, представляющих интерес, прокуратура готова обеспечить процесс расследования коррупционных схем путем привлечения наиболее опытных прокуроров в Генпрокуратуре, специализированных прокуратурах и столичной прокуратуре.
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