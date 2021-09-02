https://ru.sputnik.md/20210902/izmeneniya-rynke-nefteproduktov-tseny-44411666.html
Изменения на рынке нефтепродуктов: что будет с ценами в Молдове
Изменения на рынке нефтепродуктов: что будет с ценами в Молдове
Изменения на рынке нефтепродуктов: что будет с ценами
2021-09-02T10:05+0300
2021-09-02T10:05+0300
2021-09-02T10:05+0300
экономика
в молдове
молдова
национальное агентство по регулированию в энергетике
цены
бензин
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. С 12.00 четверга, 2 сентября, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) публикует на своем официальном сайте максимальные розничные цены на основные нефтепродукты типового образца. Это бензин А95 и дизель без коммерческого названия. Таким образом, опубликованные цены будут предельными для всех АЗС в стране.В среду агентство изменило свое предыдущее решение, которое устанавливало наценки для оптовой торговли основными нефтепродуктами, а также для оптовой и розничной продажи сжиженного газа.В то же время была изменена маржа розничной продажи основных нефтепродуктов, которая была переименована в "особую коммерческую маржу" (marjă comercială specifică).Регулятор принял это решение с целью создания сбалансированной модели рынка, основанной на интересах как потребителей, так и нефтяных компаний, особенно небольших.
https://ru.sputnik.md/20210811/nare-vysmeyalo-slukhi-o-suschestvovanii-serogo-rynka-nefteproduktov-v-moldove-43807111.html
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в молдове, молдова, национальное агентство по регулированию в энергетике, цены, бензин
Изменения на рынке нефтепродуктов: что будет с ценами в Молдове
Начиная со 2 сентября НАРЭ будет публиковать максимальные розничные цены на топливо.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. С 12.00 четверга, 2 сентября, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) публикует на своем официальном сайте максимальные розничные цены на основные нефтепродукты типового образца. Это бензин А95 и дизель без коммерческого названия. Таким образом, опубликованные цены будут предельными для всех АЗС в стране.
В среду агентство изменило свое предыдущее решение, которое устанавливало наценки для оптовой торговли основными нефтепродуктами, а также для оптовой и розничной продажи сжиженного газа.
В то же время была изменена маржа розничной продажи основных нефтепродуктов, которая была переименована в "особую коммерческую маржу" (marjă comercială specifică).
"Уровень этой маржи был пересчитан по ранее установленному принципу, за исключением значения индекса повышения эффективности рынка нефтепродуктов, переименованного в "коэффициент эффективности", который, согласно новым положениям законодательства, не может превышать 10% от средней специальной коммерческой маржи операторов на рынке нефтепродуктов", - говорится в сообщении НАРЭ.
Регулятор принял это решение с целью создания сбалансированной модели рынка, основанной на интересах как потребителей, так и нефтяных компаний, особенно небольших.