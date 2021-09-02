https://ru.sputnik.md/20210902/kirke-suverennaya-zavisimost-ekonomiki-moldovy-44384842.html

Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы

Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы

Эксперт напомнил о зависимости нашей страны по многим показателям, обозначив ее сферы и глубину.

2021-09-02T09:00+0300

2021-09-02T09:00+0300

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Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы

Ввиду глобализации в современном мире нет экономически независимых стран, так как все они взаимозависимы друг от друга, поскольку связаны уровнем потребления и производства. Скорее всего, уместно говорить о степени зависимости или независимости, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Роман Киркэ.В заключение Киркэ отметил, что Молдова находится в списке стран с зависимой от внешних международных факторов экономикой.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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