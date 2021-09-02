https://ru.sputnik.md/20210902/kirke-suverennaya-zavisimost-ekonomiki-moldovy-44384842.html
Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы
Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы
Эксперт напомнил о зависимости нашей страны по многим показателям, обозначив ее сферы и глубину.
2021-09-02T09:00+0300
2021-09-02T09:00+0300
2021-09-02T09:00+0300
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Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы
Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы
Ввиду глобализации в современном мире нет экономически независимых стран, так как все они взаимозависимы друг от друга, поскольку связаны уровнем потребления и производства. Скорее всего, уместно говорить о степени зависимости или независимости, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Роман Киркэ.В заключение Киркэ отметил, что Молдова находится в списке стран с зависимой от внешних международных факторов экономикой.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове
Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы
Эксперт напомнил о зависимости нашей страны по многим показателям, обозначив ее сферы и глубину.
Ввиду глобализации в современном мире нет экономически независимых стран, так как все они взаимозависимы друг от друга, поскольку связаны уровнем потребления и производства. Скорее всего, уместно говорить о степени зависимости или независимости, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
экономический эксперт Роман Киркэ.
"Я думаю, что такие страны, как Республика Молдова, находятся в очень глубокой зависимости, поэтому на нас отражаются многие международные процессы. Мы зависимы в энергетическом и продовольственном плане, в вопросах рабочей силы и в том числе от внешнего финансирования и ряда других факторов", - сказал эксперт.
В заключение Киркэ отметил, что Молдова находится в списке стран с зависимой от внешних международных факторов экономикой.