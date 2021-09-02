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Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Эксперт объяснил, в какой "мутной воде" сегодня работают фармацевтические компании Молдовы.
2021-09-02T08:00+0300
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Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Фармацевтические компании Молдовы нуждаются в серьезном контроле со стороны государства, поскольку неясно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. На данный момент государство с этим не справляется. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.В заключение Унгуряну предложил задать этот вопрос Министерству здравоохранения, которое может предоставить гражданам финансовый отчет о стоимости и хранении тестов, а также затрат на оплату медиков, поскольку граждане должны понимать ценообразование ковид-индустрии. По меньшей мере странно, что стоимость ПЦР-тестов везде 800 леев, не больше и не меньше, ведь это экономика. Иначе создается впечатление, что в этой сфере крутятся большие деньги, которые идут мимо бюджета страны.
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Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес

08:00 02.09.2021 (обновлено: 08:02 02.09.2021)
150
Радио
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт объяснил, в какой "мутной воде" сегодня работают фармацевтические компании Молдовы, и предложил государству внести ясность, установив контроль.
Фармацевтические компании Молдовы нуждаются в серьезном контроле со стороны государства, поскольку неясно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. На данный момент государство с этим не справляется. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.

"Сейчас медики и фармацевтические компании находятся на передовой, поэтому проверять их немодно и невыгодно. Несмотря на это, мы должны поднять этот вопрос, поскольку с ковид-тестированием сталкивается каждый, кто хоть раз выезжал из страны. Невозможно, чтобы при единой стоимости ковид-тестирования во всех центрах никто не знал, куда эти деньги уходят", – говорит эксперт.

В заключение Унгуряну предложил задать этот вопрос Министерству здравоохранения, которое может предоставить гражданам финансовый отчет о стоимости и хранении тестов, а также затрат на оплату медиков, поскольку граждане должны понимать ценообразование ковид-индустрии.
По меньшей мере странно, что стоимость ПЦР-тестов везде 800 леев, не больше и не меньше, ведь это экономика. Иначе создается впечатление, что в этой сфере крутятся большие деньги, которые идут мимо бюджета страны.
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