https://ru.sputnik.md/20210902/kovid-biznes-44382286.html
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Эксперт объяснил, в какой "мутной воде" сегодня работают фармацевтические компании Молдовы.
2021-09-02T08:00+0300
2021-09-02T08:00+0300
2021-09-02T08:02+0300
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Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
Фармацевтические компании Молдовы нуждаются в серьезном контроле со стороны государства, поскольку неясно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. На данный момент государство с этим не справляется. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.В заключение Унгуряну предложил задать этот вопрос Министерству здравоохранения, которое может предоставить гражданам финансовый отчет о стоимости и хранении тестов, а также затрат на оплату медиков, поскольку граждане должны понимать ценообразование ковид-индустрии. По меньшей мере странно, что стоимость ПЦР-тестов везде 800 леев, не больше и не меньше, ведь это экономика. Иначе создается впечатление, что в этой сфере крутятся большие деньги, которые идут мимо бюджета страны.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове
Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
08:00 02.09.2021 (обновлено: 08:02 02.09.2021)
Эксперт объяснил, в какой "мутной воде" сегодня работают фармацевтические компании Молдовы, и предложил государству внести ясность, установив контроль.
Фармацевтические компании Молдовы нуждаются в серьезном контроле со стороны государства, поскольку неясно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. На данный момент государство с этим не справляется. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.
"Сейчас медики и фармацевтические компании находятся на передовой, поэтому проверять их немодно и невыгодно. Несмотря на это, мы должны поднять этот вопрос, поскольку с ковид-тестированием сталкивается каждый, кто хоть раз выезжал из страны. Невозможно, чтобы при единой стоимости ковид-тестирования во всех центрах никто не знал, куда эти деньги уходят", – говорит эксперт.
В заключение Унгуряну предложил задать этот вопрос Министерству здравоохранения, которое может предоставить гражданам финансовый отчет о стоимости и хранении тестов, а также затрат на оплату медиков, поскольку граждане должны понимать ценообразование ковид-индустрии.
По меньшей мере странно, что стоимость ПЦР-тестов везде 800 леев, не больше и не меньше, ведь это экономика. Иначе создается впечатление, что в этой сфере крутятся большие деньги, которые идут мимо бюджета страны.