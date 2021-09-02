https://ru.sputnik.md/20210902/kovid-biznes-44382286.html

Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес

Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес

Эксперт объяснил, в какой "мутной воде" сегодня работают фармацевтические компании Молдовы.

2021-09-02T08:00+0300

2021-09-02T08:00+0300

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Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес

Фармацевтические компании Молдовы нуждаются в серьезном контроле со стороны государства, поскольку неясно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. На данный момент государство с этим не справляется. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.В заключение Унгуряну предложил задать этот вопрос Министерству здравоохранения, которое может предоставить гражданам финансовый отчет о стоимости и хранении тестов, а также затрат на оплату медиков, поскольку граждане должны понимать ценообразование ковид-индустрии. По меньшей мере странно, что стоимость ПЦР-тестов везде 800 леев, не больше и не меньше, ведь это экономика. Иначе создается впечатление, что в этой сфере крутятся большие деньги, которые идут мимо бюджета страны.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове