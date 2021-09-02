https://ru.sputnik.md/20210902/kreml-obratil-vnimanie-na-amerikano-ukrainskuyu-druzhbu-protiv-rossii-44416926.html

Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"

Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"

Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"

2021-09-02T12:05+0300

2021-09-02T12:05+0300

2021-09-02T12:05+0300

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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высока в повестке дня американо-украинских переговоров, и считают, что речь идет о дружбе против России, и это вызывает сожаление, цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."В целом, наверное, можно сказать, что, конечно, мы обратили внимание на то, что российская тематика была высока в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус", - отметил Песков в беседе с представителями прессы.Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне состоялась 1 сентября и заняла более двух часов.

https://ru.sputnik.md/20210831/peskov-prokommentiroval-vstrechu-zelenskogo-i-baydena-44363961.html

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