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https://ru.sputnik.md/20210902/kreml-obratil-vnimanie-na-amerikano-ukrainskuyu-druzhbu-protiv-rossii-44416926.html
Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
2021-09-02T12:05+0300
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высока в повестке дня американо-украинских переговоров, и считают, что речь идет о дружбе против России, и это вызывает сожаление, цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."В целом, наверное, можно сказать, что, конечно, мы обратили внимание на то, что российская тематика была высока в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус", - отметил Песков в беседе с представителями прессы.Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне состоялась 1 сентября и заняла более двух часов.
https://ru.sputnik.md/20210831/peskov-prokommentiroval-vstrechu-zelenskogo-i-baydena-44363961.html
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в мире, россия, сша

Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"

12:05 02.09.2021
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродолжается реконструкция Большого Каменного моста
Продолжается реконструкция Большого Каменного моста - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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"Российская тематика со знаком минус, которая доминировала в ходе переговоров президентов Украины и США, не осталась незамеченной в РФ.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высока в повестке дня американо-украинских переговоров, и считают, что речь идет о дружбе против России, и это вызывает сожаление, цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
Политика
Песков прокомментировал встречу Зеленского и Байдена
31 августа, 14:30
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"В целом, наверное, можно сказать, что, конечно, мы обратили внимание на то, что российская тематика была высока в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус", - отметил Песков в беседе с представителями прессы.

"Говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это тоже может вызывать только сожаление", - добавил Песков.

Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне состоялась 1 сентября и заняла более двух часов.
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