https://ru.sputnik.md/20210902/kreml-obratil-vnimanie-na-amerikano-ukrainskuyu-druzhbu-protiv-rossii-44416926.html
Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
2021-09-02T12:05+0300
2021-09-02T12:05+0300
2021-09-02T12:05+0300
политика
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34168743_0:2:2948:1660_1920x0_80_0_0_63226fa2e0432fdf7fc25ad40c5d64fd.jpg
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высока в повестке дня американо-украинских переговоров, и считают, что речь идет о дружбе против России, и это вызывает сожаление, цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."В целом, наверное, можно сказать, что, конечно, мы обратили внимание на то, что российская тематика была высока в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус", - отметил Песков в беседе с представителями прессы.Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне состоялась 1 сентября и заняла более двух часов.
https://ru.sputnik.md/20210831/peskov-prokommentiroval-vstrechu-zelenskogo-i-baydena-44363961.html
россия
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34168743_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_4267fd8d9a112aefdaab98f49cf92cf4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, сша
Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
"Российская тематика со знаком минус, которая доминировала в ходе переговоров президентов Украины и США, не осталась незамеченной в РФ.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik.
В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высока в повестке дня американо-украинских переговоров, и считают, что речь идет о дружбе против России, и это вызывает сожаление, цитирует РИА Новости
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"В целом, наверное, можно сказать, что, конечно, мы обратили внимание на то, что российская тематика была высока в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус", - отметил Песков в беседе с представителями прессы.
"Говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это тоже может вызывать только сожаление", - добавил Песков.
Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне состоялась 1 сентября и заняла более двух часов.