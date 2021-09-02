https://ru.sputnik.md/20210902/levin-veteran-44436691.html

"Будем знакомы. Лёвин" – умер ветеран, награжденный Путиным

"Будем знакомы. Лёвин" – умер ветеран, награжденный Путиным

"Будем знакомы. Лёвин" – умер ветеран, награжденный Путиным

2021-09-02T20:53+0300

2021-09-02T20:53+0300

2021-09-02T20:53+0300

общество

великая отечественная война

ветеран

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Август 2005 года. Молдова отмечает 61-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Вот уже год как на молдавской земле появился величественный мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", увековечивший подвиг героев Красной армии. После торжественных мероприятий в Кишиневе, несколько автобусов с ветеранами направляются в Шерпены, чтобы почтить память своих боевых товарищей. Среди участников праздничного маршрута оказался и я, ученик 10 класса, интересующийся военной историей нашей страны. Единственное свободное место оказалось рядом с подтянутым мужчиной в светлом пиджаке, грудь которого украшали боевые и трудовые награды. Заметив мой интерес к орденам и медалям, ветеран дружелюбно протянул руку с наколотым на ней морским якорем и произнес: "Будем знакомы. Лёвин". Так началась наша дружба.Жизни Александра Лёвина хватило бы на целую книгу или полнометражный фильм. Побег на фронт в неполные 18 лет, учеба во 2-м Московском пехотном училище по ускоренной программе. Уже в сентябре 1942 года лейтенант Лёвин принял взвод в 844-м стрелковом полку 267-й стрелковой дивизии, которую впоследствии направили под Сталинград. Там, на берегу Волги, Александр Лёвин принял боевое крещение, начав долгий фронтовой путь. В январе 1943-го года молодой лейтенант получил ранение, по льду замерзшей реки его вытащили на противоположный берег. Лечение, затем служба в танковом десанте и новое ранение, уже под Харьковом.Военная судьба, дважды "поцеловав" офицера и "наградив" отметинами ранений, смилостивилась над ним. После излечения Лёвин попал в 8-й отдельный батальон при управлении контрразведки 3-го Украинского фронта. Теперь лейтенанту Лёвину пришлось овладевать новой наукой – находить, разоблачать и обезвреживать скрытого врага: предателей, диверсантов, шпионов, лазутчиков. Так, только в период подготовки Ясско-Кишиневской операции, рота Лёвина ликвидировала несколько радистов, передававших ценные сведения о соединениях Красной армии. После Молдавии старлей Лёвин прошел Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, долгожданную Победу встретил в Альпах, разоружая корпус отчаянно сопротивлявшихся эсэсовцев.В 1943-м году, во время освобождения одного украинского села, был смертельно ранен командир роты, в которой служил Лёвин. До войны он работал директором хлебозавода, и в перерывах между боями страстно рассказывал своим подчиненным о том, какое это счастье – печь для людей хлеб. Умирая, комроты приказал взводному Лёвину принять командование и прошептал: "Сашка, если выживешь, обещай мне, что будешь печь хлеб для людей, такой же вкусный, как пек я…" Данное на фронте обещание демобилизованный старлей Лёвин выполнил, поступив в Кишиневский пищевой техникум. Более 40 лет жизни Александр Лёвин трудился в управлении потребительской кооперации Молдавии, отвечая за обеспечение республики хлебобулочными изделиями.Рядом с фронтовыми орденами и медалями на груди ветерана появились награды за честный и добросовестный труд. Но всю послевоенную жизнь он сожалел о том, что не получил своей самой первой, кровью заработанной медали – "За оборону Сталинграда". Дело в том, что после ранения лейтенант Лёвин попал в госпиталь, а награждение затерялось. В 2017 году нам удалось исправить эту досадную несправедливость. В год 75-летия Сталинградской битвы гвардии майор Лёвин получил долгожданную медаль и удостоверение за подписью Президента Российской Федерации В. В.Путина в Посольстве России. Так награда нашла героя.До последних дней жизни Александр Дмитриевич Лёвин оставался верен своим принципам, принимал участие в ветеранской работе, бывал в учебных заведениях, писал статьи. Он прожил достойную жизнь, его подвиги и свершения на молдавской земле заслуживают величайшего уважения и светлой памяти.

https://ru.sputnik.md/20170708/veteran-vojna-nagrada-13407249.html

https://ru.sputnik.md/20170629/nagrada-voina-veteran-13344700.html

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2021

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Алексей Петрович https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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Алексей Петрович https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

великая отечественная война, ветеран