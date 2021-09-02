Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210902/levin-veteran-44436691.html
"Будем знакомы. Лёвин" – умер ветеран, награжденный Путиным
"Будем знакомы. Лёвин" – умер ветеран, награжденный Путиным
"Будем знакомы. Лёвин" – умер ветеран, награжденный Путиным
2021-09-02T20:53+0300
2021-09-02T20:53+0300
общество
великая отечественная война
ветеран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44436421_0:408:2048:1560_1920x0_80_0_0_a4ab15bdd8c79b625fc816d4c1fabd2c.jpg
Август 2005 года. Молдова отмечает 61-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Вот уже год как на молдавской земле появился величественный мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", увековечивший подвиг героев Красной армии. После торжественных мероприятий в Кишиневе, несколько автобусов с ветеранами направляются в Шерпены, чтобы почтить память своих боевых товарищей. Среди участников праздничного маршрута оказался и я, ученик 10 класса, интересующийся военной историей нашей страны. Единственное свободное место оказалось рядом с подтянутым мужчиной в светлом пиджаке, грудь которого украшали боевые и трудовые награды. Заметив мой интерес к орденам и медалям, ветеран дружелюбно протянул руку с наколотым на ней морским якорем и произнес: "Будем знакомы. Лёвин". Так началась наша дружба.Жизни Александра Лёвина хватило бы на целую книгу или полнометражный фильм. Побег на фронт в неполные 18 лет, учеба во 2-м Московском пехотном училище по ускоренной программе. Уже в сентябре 1942 года лейтенант Лёвин принял взвод в 844-м стрелковом полку 267-й стрелковой дивизии, которую впоследствии направили под Сталинград. Там, на берегу Волги, Александр Лёвин принял боевое крещение, начав долгий фронтовой путь. В январе 1943-го года молодой лейтенант получил ранение, по льду замерзшей реки его вытащили на противоположный берег. Лечение, затем служба в танковом десанте и новое ранение, уже под Харьковом.Военная судьба, дважды "поцеловав" офицера и "наградив" отметинами ранений, смилостивилась над ним. После излечения Лёвин попал в 8-й отдельный батальон при управлении контрразведки 3-го Украинского фронта. Теперь лейтенанту Лёвину пришлось овладевать новой наукой – находить, разоблачать и обезвреживать скрытого врага: предателей, диверсантов, шпионов, лазутчиков. Так, только в период подготовки Ясско-Кишиневской операции, рота Лёвина ликвидировала несколько радистов, передававших ценные сведения о соединениях Красной армии. После Молдавии старлей Лёвин прошел Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, долгожданную Победу встретил в Альпах, разоружая корпус отчаянно сопротивлявшихся эсэсовцев.В 1943-м году, во время освобождения одного украинского села, был смертельно ранен командир роты, в которой служил Лёвин. До войны он работал директором хлебозавода, и в перерывах между боями страстно рассказывал своим подчиненным о том, какое это счастье – печь для людей хлеб. Умирая, комроты приказал взводному Лёвину принять командование и прошептал: "Сашка, если выживешь, обещай мне, что будешь печь хлеб для людей, такой же вкусный, как пек я…" Данное на фронте обещание демобилизованный старлей Лёвин выполнил, поступив в Кишиневский пищевой техникум. Более 40 лет жизни Александр Лёвин трудился в управлении потребительской кооперации Молдавии, отвечая за обеспечение республики хлебобулочными изделиями.Рядом с фронтовыми орденами и медалями на груди ветерана появились награды за честный и добросовестный труд. Но всю послевоенную жизнь он сожалел о том, что не получил своей самой первой, кровью заработанной медали – "За оборону Сталинграда". Дело в том, что после ранения лейтенант Лёвин попал в госпиталь, а награждение затерялось. В 2017 году нам удалось исправить эту досадную несправедливость. В год 75-летия Сталинградской битвы гвардии майор Лёвин получил долгожданную медаль и удостоверение за подписью Президента Российской Федерации В. В.Путина в Посольстве России. Так награда нашла героя.До последних дней жизни Александр Дмитриевич Лёвин оставался верен своим принципам, принимал участие в ветеранской работе, бывал в учебных заведениях, писал статьи. Он прожил достойную жизнь, его подвиги и свершения на молдавской земле заслуживают величайшего уважения и светлой памяти.
https://ru.sputnik.md/20170708/veteran-vojna-nagrada-13407249.html
https://ru.sputnik.md/20170629/nagrada-voina-veteran-13344700.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алексей Петрович
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg
Алексей Петрович
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44436421_0:216:2048:1752_1920x0_80_0_0_2b45e33c2dbf0657fff76971d0bba9a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
великая отечественная война, ветеран

"Будем знакомы. Лёвин" – умер ветеран, награжденный Путиным

20:53 02.09.2021
236
© Photo : Алексей ПетровичГвардии майор Лёвин. 2015 год.
Гвардии майор Лёвин. 2015 год. - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Photo : Алексей Петрович
Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
В Кишиневе ушел из жизни кавалер орденов Республики и "Трудовая слава", участник Ясско-Кишиневской операции, гвардии майор Александр Лёвин.
Август 2005 года. Молдова отмечает 61-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Вот уже год как на молдавской земле появился величественный мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", увековечивший подвиг героев Красной армии. После торжественных мероприятий в Кишиневе, несколько автобусов с ветеранами направляются в Шерпены, чтобы почтить память своих боевых товарищей. Среди участников праздничного маршрута оказался и я, ученик 10 класса, интересующийся военной историей нашей страны. Единственное свободное место оказалось рядом с подтянутым мужчиной в светлом пиджаке, грудь которого украшали боевые и трудовые награды. Заметив мой интерес к орденам и медалям, ветеран дружелюбно протянул руку с наколотым на ней морским якорем и произнес: "Будем знакомы. Лёвин". Так началась наша дружба.
Александр Лёвин принимает медаль За оборону Сталинграда - Sputnik Молдова, 1920, 08.07.2017
Общество
Ветеран ВОВ, награжденный спустя 74 года - страницы рисковой биографии
8 июля 2017, 20:30
152
Жизни Александра Лёвина хватило бы на целую книгу или полнометражный фильм. Побег на фронт в неполные 18 лет, учеба во 2-м Московском пехотном училище по ускоренной программе. Уже в сентябре 1942 года лейтенант Лёвин принял взвод в 844-м стрелковом полку 267-й стрелковой дивизии, которую впоследствии направили под Сталинград. Там, на берегу Волги, Александр Лёвин принял боевое крещение, начав долгий фронтовой путь. В январе 1943-го года молодой лейтенант получил ранение, по льду замерзшей реки его вытащили на противоположный берег. Лечение, затем служба в танковом десанте и новое ранение, уже под Харьковом.
Военная судьба, дважды "поцеловав" офицера и "наградив" отметинами ранений, смилостивилась над ним. После излечения Лёвин попал в 8-й отдельный батальон при управлении контрразведки 3-го Украинского фронта. Теперь лейтенанту Лёвину пришлось овладевать новой наукой – находить, разоблачать и обезвреживать скрытого врага: предателей, диверсантов, шпионов, лазутчиков. Так, только в период подготовки Ясско-Кишиневской операции, рота Лёвина ликвидировала несколько радистов, передававших ценные сведения о соединениях Красной армии. После Молдавии старлей Лёвин прошел Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, долгожданную Победу встретил в Альпах, разоружая корпус отчаянно сопротивлявшихся эсэсовцев.
В 1943-м году, во время освобождения одного украинского села, был смертельно ранен командир роты, в которой служил Лёвин. До войны он работал директором хлебозавода, и в перерывах между боями страстно рассказывал своим подчиненным о том, какое это счастье – печь для людей хлеб. Умирая, комроты приказал взводному Лёвину принять командование и прошептал: "Сашка, если выживешь, обещай мне, что будешь печь хлеб для людей, такой же вкусный, как пек я…" Данное на фронте обещание демобилизованный старлей Лёвин выполнил, поступив в Кишиневский пищевой техникум. Более 40 лет жизни Александр Лёвин трудился в управлении потребительской кооперации Молдавии, отвечая за обеспечение республики хлебобулочными изделиями.
Александр Дмитриевич Лёвин, посол России Фарит Мухаметшин и Алексей Петрович - Sputnik Молдова, 1920, 29.06.2017
Общество
Эхо Сталинграда: награда нашла героя спустя 74 года
29 июня 2017, 12:58
251
Рядом с фронтовыми орденами и медалями на груди ветерана появились награды за честный и добросовестный труд. Но всю послевоенную жизнь он сожалел о том, что не получил своей самой первой, кровью заработанной медали – "За оборону Сталинграда". Дело в том, что после ранения лейтенант Лёвин попал в госпиталь, а награждение затерялось. В 2017 году нам удалось исправить эту досадную несправедливость. В год 75-летия Сталинградской битвы гвардии майор Лёвин получил долгожданную медаль и удостоверение за подписью Президента Российской Федерации В. В.Путина в Посольстве России. Так награда нашла героя.
© Photo : Алексей ПетровичУдостоверение к долгожданной награде
Удостоверение к долгожданной награде - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Удостоверение к долгожданной награде
© Photo : Алексей Петрович
До последних дней жизни Александр Дмитриевич Лёвин оставался верен своим принципам, принимал участие в ветеранской работе, бывал в учебных заведениях, писал статьи. Он прожил достойную жизнь, его подвиги и свершения на молдавской земле заслуживают величайшего уважения и светлой памяти.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00Еще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы
22:42Анатолий Шарий: запрет русского языка на Украине не привел ни к чему
22:28Дорожный налог в Молдове: нужно ли его повышать
22:15Курс валют на четверг: доллар и евро растут как на дрожжах
22:02Новый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании
21:48Ситуация с приднестровскими номерами: есть ли место закулисным договоренностям
21:33Новый посол ЕС в Молдове прибыл в Кишинев: что о нем известно
21:18Россия открыла границы для всех иностранных студентов
20:53"Будем знакомы. Лёвин" – умер ветеран, награжденный Путиным
20:31В центре Кишинева полиция изъяла у мужчины крупную партию наркотиков
20:02Сноуден – о Нобелевке: "Никто мне премию не даст"
19:35Правительство готовит план по поддержке экономики и граждан во время пандемии
19:08Ренато Усатый подал в отставку с поста мэра Бельц на городском сходе
18:37"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году
18:08Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:36Микроавтобус из Молдовы попал в серьезную аварию в Румынии: есть пострадавшие
17:08Президент Молдовы поздравила Нацармию с годовщиной ее образования
16:41Сноуден: в личные данные владельцев смартфонов могут проникнуть
16:19Украинские запреты для Приднестровья – зачем это Киеву?
15:56Бывший работник антикоррупционной прокуратуры пойдет под суд