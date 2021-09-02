https://ru.sputnik.md/20210902/mikroavtobus-avariya-44432063.html

Микроавтобус из Молдовы попал в серьезную аварию в Румынии: есть пострадавшие

Микроавтобус из Молдовы попал в серьезную аварию в Румынии: есть пострадавшие

Микроавтобус из Молдовы попал в серьезную аварию в Румынии: есть пострадавшие

2021-09-02T17:36+0300

2021-09-02T17:36+0300

2021-09-02T17:39+0300

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Еще одна серьезная авария с участием микроавтобуса, зарегистрированного в Республике Молдова, произошла в Румынии. Информацию Sputnik Moldova подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниел Водэ.По его словам, авария произошла недалеко от населенного пункта Андреняскэ, в уезде Марамуреш. В результате ДТП пострадали 13 человек, в том числе двое водителей, пассажиры микроавтобуса, а также пассажиры автомобиля, с которым он столкнулся.В микроавтобусе находились девять граждан Молдовы. Восемь из них доставлены в больницу для оказания специализированной медицинской помощи. Один из пассажиров с легкими травмами отказался от госпитализации.Представители посольства Республики Молдова в Бухаресте находятся в контакте с местными властями для получения дополнительных данных. В то же время информация была передана сотрудникам Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям МВД.

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2021

Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

румыния, дтп, в мире, молдова