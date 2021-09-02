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Мир за сутки: "мужской разговор" с Байденом, ремонт сквера и котики на сайте знакомств
Мир за сутки: "мужской разговор" с Байденом, ремонт сквера и котики на сайте знакомств
Мир за сутки: "мужской разговор" с Байденом, ремонт сквера и котики на сайте знакомств
2021-09-02T08:50+0300
2021-09-02T09:13+0300
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом рассказал, что у американцев не было претензий к украинской делегации. Он назвал состоявшиеся переговоры "нормальным мужским разговором". Трансляцию встречи вел телеканал "Украина 24", сообщает радио Sputnik.По его мнению, то, что встреча продолжалась дольше запланированного времени, свидетельствует о заинтересованности сторон в диалоге и его результате. Зеленский добавил, что во время общения не почувствовал негатива со стороны США к Украине, к нему лично или его команде. Также Зеленский обсудил с лидером США гарантии энергетической безопасности Украины."Я сегодня слышал, по крайней мере, желание того, что, если будут нарушаться украинские права и если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к введению санкционной политики", – разъяснил президент Украины.Зеленский рассказал о поддержке Штатов в вопросе вступления Украины в НАТО. По его словам, во время обсуждения он привел американскому президенту новые аргументы.Помимо этого, украинский лидер рассказал о заинтересованности США относительно безопасности в Черноморском регионе.На переговорах поднималась и тема Донбасса."Я предлагал форматы имплементации представителей США на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта в Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал", – пояснил украинский лидер.Встреча Байдена и Зеленского заняла более двух часов.В Кишиневе отремонтируют еще один скверВ столичном микрорайоне Старая почта начались работы по восстановлению сквера Рэзешилор. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.Он также сообщил, что на Старой почте предусмотрено внедрение еще нескольких проектов. Животных из приюта в Германии зарегистрировали в приложении для знакомств TinderНемецкий приют для животных решил найти своим питомцам новый дом и новых хозяев особым способом. Звери обзавелись профилями в приложении для знакомств Tinder, сообщает МИР24 со ссылкой на "Европульс".Люди, которые ищут любовь, будут рады взять себе кошку или собаку, полагают сотрудники приюта. В настоящее время в приложение загружено 15 анкет животных. Кошки и собаки получили большое количество лайков.Уже появились даже первые желающие сходить на "свидание" с животными. В приюте начали проводить собеседования с потенциальными хозяевами.
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в мире

Мир за сутки: "мужской разговор" с Байденом, ремонт сквера и котики на сайте знакомств

08:50 02.09.2021 (обновлено: 09:13 02.09.2021)
289
© REUTERS / JONATHAN ERNSTВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом рассказал, что у американцев не было претензий к украинской делегации. Он назвал состоявшиеся переговоры "нормальным мужским разговором". Трансляцию встречи вел телеканал "Украина 24", сообщает радио Sputnik.
"В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор", – отметил Зеленский в разговоре с представителями СМИ после переговоров.
По его мнению, то, что встреча продолжалась дольше запланированного времени, свидетельствует о заинтересованности сторон в диалоге и его результате. Зеленский добавил, что во время общения не почувствовал негатива со стороны США к Украине, к нему лично или его команде.
Также Зеленский обсудил с лидером США гарантии энергетической безопасности Украины.
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"Я сегодня слышал, по крайней мере, желание того, что, если будут нарушаться украинские права и если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к введению санкционной политики", – разъяснил президент Украины.
Зеленский рассказал о поддержке Штатов в вопросе вступления Украины в НАТО. По его словам, во время обсуждения он привел американскому президенту новые аргументы.
Помимо этого, украинский лидер рассказал о заинтересованности США относительно безопасности в Черноморском регионе.
На переговорах поднималась и тема Донбасса.
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"Я предлагал форматы имплементации представителей США на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта в Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал", – пояснил украинский лидер.
Встреча Байдена и Зеленского заняла более двух часов.

В Кишиневе отремонтируют еще один сквер

В столичном микрорайоне Старая почта начались работы по восстановлению сквера Рэзешилор. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
"В настоящее время на пересечении улиц Дойна и А. Лупана ведутся работы по установке системы ночного освещения. Впоследствии будут отремонтированы тротуары, заменены бордюры и установлена парковая мебель", - отметил Чебан.
Он также сообщил, что на Старой почте предусмотрено внедрение еще нескольких проектов.

Животных из приюта в Германии зарегистрировали в приложении для знакомств Tinder

Немецкий приют для животных решил найти своим питомцам новый дом и новых хозяев особым способом. Звери обзавелись профилями в приложении для знакомств Tinder, сообщает МИР24 со ссылкой на "Европульс".
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Люди, которые ищут любовь, будут рады взять себе кошку или собаку, полагают сотрудники приюта. В настоящее время в приложение загружено 15 анкет животных. Кошки и собаки получили большое количество лайков.
Уже появились даже первые желающие сходить на "свидание" с животными. В приюте начали проводить собеседования с потенциальными хозяевами.
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