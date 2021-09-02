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Мишустин: искусственный интеллект заменит монотонный труд
Мишустин: искусственный интеллект заменит монотонный труд
Мишустин: искусственный интеллект заменит монотонный труд
2021-09-02T14:28+0300
2021-09-02T14:28+0300
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. При развитии искусственного интеллекта в первую очередь будут исчезать профессии, связанные с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание", передает РИА Новости.Российский премьер подчеркнул: подробности о том, какие профессии могут пострадать от развития искусственного интеллекта (ИИ), можно почерпнуть в работах экономиста Клауса Шваба.Он отметил, что особенностью нового этапа развития станет то, что благодаря искусственному интеллекту и большим данным машины начинают выполнять работу, которая раньше требовала умственной деятельности."Если раньше, скажем так, мускульная сила заменялась машинами, а затем еще более производительными машинами, то теперь они могут выполнять часть работ, требующих умственной деятельности", – добавил Мишустин.Второй федеральный Просветительский марафон "Новое Знание" знакомит зрителей с достижениями России в различных областях, с выдающимися представителями культуры и искусства, науки, спорта, государственными деятелями и лидерами бизнеса. Мероприятие проходит с 1 по 3 сентября.
https://ru.sputnik.md/20210721/v-rossii-poyavitsya-tsentr-ekspertizy-po-iskusstvennomu-intellektu-42841458.html
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Мишустин: искусственный интеллект заменит монотонный труд
Премьер-министр России рассказал, какие профессии могут исчезнуть в связи с развитием технического прогресса.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik.
При развитии искусственного интеллекта в первую очередь будут исчезать профессии, связанные с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание", передает РИА Новости
.
Российский премьер подчеркнул: подробности о том, какие профессии могут пострадать от развития искусственного интеллекта (ИИ), можно почерпнуть в работах экономиста Клауса Шваба.
"Мы видим, что в первую очередь исчезают профессии, где рабочие места связаны с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Повторяющиеся операции, которые поддаются алгоритмизации и формализации", – ответил Мишустин на вопрос, какие профессии могут исчезнуть в ближайшее время из-за развития ИИ.
Он отметил, что особенностью нового этапа развития станет то, что благодаря искусственному интеллекту и большим данным машины начинают выполнять работу, которая раньше требовала умственной деятельности.
"Если раньше, скажем так, мускульная сила заменялась машинами, а затем еще более производительными машинами, то теперь они могут выполнять часть работ, требующих умственной деятельности", – добавил Мишустин.
Второй федеральный Просветительский марафон "Новое Знание" знакомит зрителей с достижениями России в различных областях, с выдающимися представителями культуры и искусства, науки, спорта, государственными деятелями и лидерами бизнеса. Мероприятие проходит с 1 по 3 сентября.