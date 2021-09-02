https://ru.sputnik.md/20210902/moldavskie-shkoly-44435896.html
Еще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы
Еще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы
Еще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы
2021-09-02T23:00+0300
2021-09-02T23:00+0300
2021-09-02T23:00+0300
школы
обучение
общество
в молдове
анатолие топалэ
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В результате мер, принятых Министерством образования и исследований, 10 из 88 школ, которые начали текущий год в режиме смешанного обучения переходят на ежедневное физическое присутствие учащихся в классах, начиная с третьего сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства.В части из 10 школ учебный процесс будет организован в две смены.Министерство проанализировало ситуацию в учебных заведениях, которые заявили, что не могут обеспечить 100% физическое присутствие учащихся в аудиториях.С этой целью министр образования и науки Анатолие Топалэ провел рабочую встречу с руководителями местных органов в области образования, а также с несколькими директорами учебных заведений, которые работают на основе смешанных моделей обучения, с просьбой предоставить реальный анализ ситуации, аргументацию модели, выбранной учреждениями, а также предложения по улучшению текущих моделей обучения.Топалэ отметил, что Министерство образования продолжит работать над поиском наилучших решений для обеспечения равного доступа всех детей к образованию.
https://ru.sputnik.md/20210901/byudzhetniki-vernulis-na-rabotu-deti-shkolu-44377210.html
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Евгений Чебан
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школы, обучение, в молдове, анатолие топалэ
Еще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы
10 школ из 88, которые начали год обучения в смешанном формате, продолжат работу в обычном режиме с третьего сентября.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В результате мер, принятых Министерством образования и исследований, 10 из 88 школ, которые начали текущий год в режиме смешанного обучения переходят на ежедневное физическое присутствие учащихся в классах, начиная с третьего сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В части из 10 школ учебный процесс будет организован в две смены.
Министерство проанализировало ситуацию в учебных заведениях, которые заявили, что не могут обеспечить 100% физическое присутствие учащихся в аудиториях.
С этой целью министр образования и науки Анатолие Топалэ провел рабочую встречу с руководителями местных органов в области образования, а также с несколькими директорами учебных заведений, которые работают на основе смешанных моделей обучения, с просьбой предоставить реальный анализ ситуации, аргументацию модели, выбранной учреждениями, а также предложения по улучшению текущих моделей обучения.
Таким образом, в настоящее время 78 из 1240 начальных, средних и высших учебных заведений работают в смешанном формате – онлайн и с физическим присутствием учащихся. Из них 71 – из Кишинева, 3 – из Дондюшан, 3 – из Бельц и одна школа – из Дубоссарского района.
Топалэ отметил, что Министерство образования продолжит работать над поиском наилучших решений для обеспечения равного доступа всех детей к образованию.