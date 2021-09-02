https://ru.sputnik.md/20210902/moldavskie-shkoly-44435896.html

Еще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы

Еще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы

Еще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы

2021-09-02T23:00+0300

2021-09-02T23:00+0300

2021-09-02T23:00+0300

школы

обучение

общество

в молдове

анатолие топалэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2c94cf7b489da1075533e247cafc9e4.jpg

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В результате мер, принятых Министерством образования и исследований, 10 из 88 школ, которые начали текущий год в режиме смешанного обучения переходят на ежедневное физическое присутствие учащихся в классах, начиная с третьего сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства.В части из 10 школ учебный процесс будет организован в две смены.Министерство проанализировало ситуацию в учебных заведениях, которые заявили, что не могут обеспечить 100% физическое присутствие учащихся в аудиториях.С этой целью министр образования и науки Анатолие Топалэ провел рабочую встречу с руководителями местных органов в области образования, а также с несколькими директорами учебных заведений, которые работают на основе смешанных моделей обучения, с просьбой предоставить реальный анализ ситуации, аргументацию модели, выбранной учреждениями, а также предложения по улучшению текущих моделей обучения.Топалэ отметил, что Министерство образования продолжит работать над поиском наилучших решений для обеспечения равного доступа всех детей к образованию.

https://ru.sputnik.md/20210901/byudzhetniki-vernulis-na-rabotu-deti-shkolu-44377210.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

школы, обучение, в молдове, анатолие топалэ