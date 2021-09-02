Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210902/moldova-v-shage-ot-krasnogo-koda-iz-za-koronavirusa-budut-li-novye-ogranicheniya-44413232.html
Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения
Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения
Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения
2021-09-02T10:19+0300
2021-09-02T10:19+0300
коронавирус
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32182157_530:532:3066:1958_1920x0_80_0_0_6abc9fb745fc4e43b96c6a95cac913f4.jpg
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Республика Молдова находится в шаге от введения "красного кода" эпидемиологической опасности, так что могут быть введены новые ограничения. Об этом в ходе программы на одном из молдавских телеканалов сообщила руководитель кампании вакцинации Нинель Ревенко.Учитывая, что многие граждане были вакцинированы, их защита от вируса стала выше, поэтому возможно, что новые ограничения могут отличаться от тех, что были прежде, - отметила она.Говоря о работе школ, специалист в области здравоохранения сообщила, что в случае объявления режима ЧС "школы закроют последними", как того требуют и международные организации.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32182157_876:401:3072:2048_1920x0_80_0_0_f065fd7662572bfa2b5dcfdfc3fde3ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове

Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения

10:19 02.09.2021
402
© Sputnik / Mihai CarausВрачи в защитных костюмах
Врачи в защитных костюмах - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом наша страна может снова объявить "красный код" эпидопасности.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Республика Молдова находится в шаге от введения "красного кода" эпидемиологической опасности, так что могут быть введены новые ограничения. Об этом в ходе программы на одном из молдавских телеканалов сообщила руководитель кампании вакцинации Нинель Ревенко.
"У нас 142 новых случая COVID-19 на 100 000 человек, что означает, что мы входим в "красный код". Это подразумевает новые ограничения в обществе со стороны соответствующих комиссий", - сообщила Ревенко.
Учитывая, что многие граждане были вакцинированы, их защита от вируса стала выше, поэтому возможно, что новые ограничения могут отличаться от тех, что были прежде, - отметила она.
Говоря о работе школ, специалист в области здравоохранения сообщила, что в случае объявления режима ЧС "школы закроют последними", как того требуют и международные организации.
440000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Встреча глав МИД Молдовы и Франции: что обсуждалось
12:32Препарат против COVID "Мир 19" находится на последнем этапе 2-й фазы клинических испытаний
12:05Кремль обратил внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
11:48Раскрыта группировка, принуждавшая к работам в России граждан Молдовы
11:25Тысячи противников вакцинации вышли на протесты в Канаде
11:05Где в Кишиневе 2 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
11:00Генпрокуратура предлагает властям провести аудит всех госучреждений
10:50Чистки и проверки в госинститутах: PAS предлагает три новых законопроекта
10:19Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения
10:05Изменения на рынке нефтепродуктов: что будет с ценами в Молдове
09:40В Афганистане произошло землетрясение
09:25Павел Чебану: "Шериф" смог выйти в Лигу чемпионов, это подстегнет всех ребят
09:00Киркэ: суверенная зависимость экономики Молдовы
08:50Мир за сутки: "мужской разговор" с Байденом, ремонт сквера и котики на сайте знакомств
08:30Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе
08:26Молдова уступила Австрии в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу
08:00Унгуряну: почему Молдова не контролирует ковид-бизнес
07:30Эксперт: представители власти обязаны вести диалог с учителями
07:00Самый точный прогноз погоды: ожидается похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 2 сентября