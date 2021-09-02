https://ru.sputnik.md/20210902/moldova-v-shage-ot-krasnogo-koda-iz-za-koronavirusa-budut-li-novye-ogranicheniya-44413232.html

Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения

Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения

Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения

2021-09-02T10:19+0300

2021-09-02T10:19+0300

2021-09-02T10:19+0300

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Республика Молдова находится в шаге от введения "красного кода" эпидемиологической опасности, так что могут быть введены новые ограничения. Об этом в ходе программы на одном из молдавских телеканалов сообщила руководитель кампании вакцинации Нинель Ревенко.Учитывая, что многие граждане были вакцинированы, их защита от вируса стала выше, поэтому возможно, что новые ограничения могут отличаться от тех, что были прежде, - отметила она.Говоря о работе школ, специалист в области здравоохранения сообщила, что в случае объявления режима ЧС "школы закроют последними", как того требуют и международные организации.

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2021

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове