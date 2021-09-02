https://ru.sputnik.md/20210902/moldova-v-shage-ot-krasnogo-koda-iz-za-koronavirusa-budut-li-novye-ogranicheniya-44413232.html
Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения
Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения
Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения
2021-09-02T10:19+0300
2021-09-02T10:19+0300
2021-09-02T10:19+0300
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Республика Молдова находится в шаге от введения "красного кода" эпидемиологической опасности, так что могут быть введены новые ограничения. Об этом в ходе программы на одном из молдавских телеканалов сообщила руководитель кампании вакцинации Нинель Ревенко.Учитывая, что многие граждане были вакцинированы, их защита от вируса стала выше, поэтому возможно, что новые ограничения могут отличаться от тех, что были прежде, - отметила она.Говоря о работе школ, специалист в области здравоохранения сообщила, что в случае объявления режима ЧС "школы закроют последними", как того требуют и международные организации.
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Марина Гончарук
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MIA „Rosiya Segodnya“
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
в молдове
Молдова в шаге от "красного кода" из-за коронавируса: будут ли новые ограничения
Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом наша страна может снова объявить "красный код" эпидопасности.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Республика Молдова находится в шаге от введения "красного кода" эпидемиологической опасности, так что могут быть введены новые ограничения. Об этом в ходе программы на одном из молдавских телеканалов сообщила руководитель кампании вакцинации Нинель Ревенко.
"У нас 142 новых случая COVID-19 на 100 000 человек, что означает, что мы входим в "красный код". Это подразумевает новые ограничения в обществе со стороны соответствующих комиссий", - сообщила Ревенко.
Учитывая, что многие граждане были вакцинированы, их защита от вируса стала выше, поэтому возможно, что новые ограничения могут отличаться от тех, что были прежде, - отметила она.
Говоря о работе школ, специалист в области здравоохранения сообщила, что в случае объявления режима ЧС "школы закроют последними", как того требуют и международные организации.