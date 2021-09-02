https://ru.sputnik.md/20210902/natsbyuro-statistiki-podschitalo-naskolko-vyrosla-v-moldove-srednyaya-zarplata-44419067.html

Нацбюро статистики подсчитало, насколько выросла в Молдове средняя зарплата

Нацбюро статистики подсчитало, насколько выросла в Молдове средняя зарплата

Насколько выросла в Молдове средняя зарплата

2021-09-02T13:28+0300

2021-09-02T13:28+0300

2021-09-02T13:28+0300

экономика

в молдове

зарплата

статистика

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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Среднемесячная заработная плата в реальном секторе молдавской экономики выросла во втором квартале текущего года на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9 044,5 лея, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).Согласно опубликованным данным, самые высокие среднемесячные зарплаты в апреле - июне были зарегистрированы в сфере информации и связи (21 753,9 лея), финансов и страховой деятельности (16 698,6 лея), производства и поставки электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования (14 251,8 лея).Ниже всего средняя оплата труда - в сфере проживания и общественного питания (5184,8 лея), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (5206,4 лея), сфере искусства, отдыха и досуга (6169,3 лея).В бюджетном секторе, подсчитали в НБС, среднемесячная зарплата в апреле - июне составила 7778,5 лея, это на 8,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, а в реальном секторе - 9497,8 лея, или на 17,1% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

https://ru.sputnik.md/20210806/glava-natsbanka-predstavil-novyy-otchet-inflyatsii-moldova-43679045.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, зарплата, статистика