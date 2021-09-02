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Нацбюро статистики подсчитало, насколько выросла в Молдове средняя зарплата
Нацбюро статистики подсчитало, насколько выросла в Молдове средняя зарплата
Насколько выросла в Молдове средняя зарплата
2021-09-02T13:28+0300
2021-09-02T13:28+0300
экономика
в молдове
зарплата
статистика
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Среднемесячная заработная плата в реальном секторе молдавской экономики выросла во втором квартале текущего года на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9 044,5 лея, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).Согласно опубликованным данным, самые высокие среднемесячные зарплаты в апреле - июне были зарегистрированы в сфере информации и связи (21 753,9 лея), финансов и страховой деятельности (16 698,6 лея), производства и поставки электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования (14 251,8 лея).Ниже всего средняя оплата труда - в сфере проживания и общественного питания (5184,8 лея), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (5206,4 лея), сфере искусства, отдыха и досуга (6169,3 лея).В бюджетном секторе, подсчитали в НБС, среднемесячная зарплата в апреле - июне составила 7778,5 лея, это на 8,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, а в реальном секторе - 9497,8 лея, или на 17,1% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года.
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Ирина Каруш
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в молдове, зарплата, статистика

Нацбюро статистики подсчитало, насколько выросла в Молдове средняя зарплата

13:28 02.09.2021
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© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш
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Данные о росте средней оплаты труда в республике за второй квартал текущего года представило Нацбюро статистики.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Среднемесячная заработная плата в реальном секторе молдавской экономики выросла во втором квартале текущего года на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9 044,5 лея, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).
Согласно опубликованным данным, самые высокие среднемесячные зарплаты в апреле - июне были зарегистрированы в сфере информации и связи (21 753,9 лея), финансов и страховой деятельности (16 698,6 лея), производства и поставки электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования (14 251,8 лея).
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Ниже всего средняя оплата труда - в сфере проживания и общественного питания (5184,8 лея), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (5206,4 лея), сфере искусства, отдыха и досуга (6169,3 лея).
В бюджетном секторе, подсчитали в НБС, среднемесячная зарплата в апреле - июне составила 7778,5 лея, это на 8,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, а в реальном секторе - 9497,8 лея, или на 17,1% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года.
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