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Новый посол ЕС в Молдове прибыл в Кишинев: что о нем известно
Новый посол ЕС в Молдове прибыл в Кишинев: что о нем известно
Новый посол ЕС в Молдове прибыл в Кишинев: что о нем известно
2021-09-02T21:33+0300
2021-09-02T21:33+0300
делегация евросоюза в молдове
политика
в молдове
петер михалко
янис мажейкс
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КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Новый глава Миссии Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс прибыл в Кишинев в Республику Молдова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.Янис Мажейкс – профессиональный дипломат, начавший свою карьеру в 1995 году.В 2002-2005 годах дипломат занимал пост постоянного представителя Латвии при Совете Европы, а с 2007 по 2011 год – в Европейском офисе ООН в Женеве, а по совместительству представлял свою страну в ВТО. Помимо латышского он владеет английским, французским и датским языками.Янис Мажейкс занимал должность заместителя государственного секретаря, политического директора в составе Министерства иностранных дел Латвийской Республики.Мажейкс сменил в Кишиневе словака Петера Михалко, который с мая 2017 года занимал пост главы Представительства Европейского союза в Республике Молдова. Петер Михалко в свою очередь возглавит Делегацию ЕС в Азербайджане.
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делегация евросоюза в молдове, в молдове, петер михалко, янис мажейкс

Новый посол ЕС в Молдове прибыл в Кишинев: что о нем известно

21:33 02.09.2021
167
© Photo : Banca Națională a MoldoveiФлаги Молдовы и ЕС
Флаги Молдовы и ЕС - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Photo : Banca Națională a Moldovei
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Латвийский дипломат Янис Мажейкс сменит в Кишиневе словака Петера Михалко.
КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Новый глава Миссии Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс прибыл в Кишинев в Республику Молдова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я только что приземлился в Кишиневе, где приступаю к работе на посту посла ЕС в Молдове. С нетерпением жду начала сотрудничества с людьми и государственными институтами страны для развития отношений между Евросоюзом и Молдовой", — написал он.

Янис Мажейкс – профессиональный дипломат, начавший свою карьеру в 1995 году.
В 2002-2005 годах дипломат занимал пост постоянного представителя Латвии при Совете Европы, а с 2007 по 2011 год – в Европейском офисе ООН в Женеве, а по совместительству представлял свою страну в ВТО. Помимо латышского он владеет английским, французским и датским языками.
Янис Мажейкс занимал должность заместителя государственного секретаря, политического директора в составе Министерства иностранных дел Латвийской Республики.
Мажейкс сменил в Кишиневе словака Петера Михалко, который с мая 2017 года занимал пост главы Представительства Европейского союза в Республике Молдова. Петер Михалко в свою очередь возглавит Делегацию ЕС в Азербайджане.
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