https://ru.sputnik.md/20210902/novyy-posol-44437158.html

Новый посол ЕС в Молдове прибыл в Кишинев: что о нем известно

Новый посол ЕС в Молдове прибыл в Кишинев: что о нем известно

Новый посол ЕС в Молдове прибыл в Кишинев: что о нем известно

2021-09-02T21:33+0300

2021-09-02T21:33+0300

2021-09-02T21:33+0300

делегация евросоюза в молдове

политика

в молдове

петер михалко

янис мажейкс

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КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Новый глава Миссии Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс прибыл в Кишинев в Республику Молдова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.Янис Мажейкс – профессиональный дипломат, начавший свою карьеру в 1995 году.В 2002-2005 годах дипломат занимал пост постоянного представителя Латвии при Совете Европы, а с 2007 по 2011 год – в Европейском офисе ООН в Женеве, а по совместительству представлял свою страну в ВТО. Помимо латышского он владеет английским, французским и датским языками.Янис Мажейкс занимал должность заместителя государственного секретаря, политического директора в составе Министерства иностранных дел Латвийской Республики.Мажейкс сменил в Кишиневе словака Петера Михалко, который с мая 2017 года занимал пост главы Представительства Европейского союза в Республике Молдова. Петер Михалко в свою очередь возглавит Делегацию ЕС в Азербайджане.

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2021

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делегация евросоюза в молдове, в молдове, петер михалко, янис мажейкс