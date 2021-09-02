"Ощущается присутствие России": турецкий журналист - о Приднестровье

"Я заинтересовался этим регионом давно. Здесь в последние 30 лет происходят очень интересные события. Этот регион очень близок к России, и это всегда привлекает мое внимание. Ощущается присутствие России. Есть элементы социализма, коммунизма - в архитектуре. У нас было представление, что здесь все застряло во времени. Но, когда мы приехали сюда, мы увидели, что на самом деле все не так. Да, есть детали из прошлого. Это в первую очередь люди со своими ценностями. Но все остальное - город, рестораны, кафе - это все очень современное", - отмечает турецкий журналист.