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"Ощущается присутствие России": турецкий журналист - о Приднестровье
"Ощущается присутствие России": турецкий журналист - о Приднестровье
"Ощущается присутствие России" турецкий журналист - о Приднестровье
2021-09-02T15:28+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 2 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Турецкий репортер Адем Мелеке стал очевидцем военного парада в Тирасполе по случаю Дня Республики. Журналист признался корреспонденту Sputnik, что это был первый парад в его жизни.За последние сутки все 68 тысяч подписчиков Мелеке познакомились с приднестровским краем. В его сториз - винный завод, старый локомотив и кафе в советском стиле. Турецкий репортер говорит, что в Приднестровье его поражает сочетание современности и старых традиций.Адем Мелеке готовит для издания Gezgin Foto &amp; IHA материал о Приднестровье. До конца дня у репортера еще есть время, чтобы найти для своего репортажа новые удивительные детали.
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"Ощущается присутствие России": турецкий журналист - о Приднестровье

15:28 02.09.2021
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© Sputnik / Sorokopud JuliaТурецкий журналист
Турецкий журналист - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Топовый блогер и репортер Адем Мелеке объездил полмира, но военный парад впервые увидел в Тирасполе. Гость рассказал Sputnik, чем еще его удивил регион.
ТИРАСПОЛЬ, 2 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Турецкий репортер Адем Мелеке стал очевидцем военного парада в Тирасполе по случаю Дня Республики. Журналист признался корреспонденту Sputnik, что это был первый парад в его жизни.
"Я знаю, что во многих странах существовали военные парады. Но для меня это новинка, потому что я никогда не видел собственными глазами такое представление. Думаю, что это одно из немногих мест в Европе, где парады еще проводятся. Это очень интересно", - говорит Адем Мелеке.
© Sputnik / Sorokopud JuliaТурецкие журналисты на параде в Тирасполе
Турецкие журналисты на параде в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Турецкие журналисты на параде в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
За последние сутки все 68 тысяч подписчиков Мелеке познакомились с приднестровским краем. В его сториз - винный завод, старый локомотив и кафе в советском стиле. Турецкий репортер говорит, что в Приднестровье его поражает сочетание современности и старых традиций.

"Я заинтересовался этим регионом давно. Здесь в последние 30 лет происходят очень интересные события. Этот регион очень близок к России, и это всегда привлекает мое внимание. Ощущается присутствие России. Есть элементы социализма, коммунизма - в архитектуре. У нас было представление, что здесь все застряло во времени. Но, когда мы приехали сюда, мы увидели, что на самом деле все не так. Да, есть детали из прошлого. Это в первую очередь люди со своими ценностями. Но все остальное - город, рестораны, кафе - это все очень современное", - отмечает турецкий журналист.

© Sputnik / Sorokopud JuliaСъемочный процесс
Съемочный процесс - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Съемочный процесс
© Sputnik / Sorokopud Julia
Адем Мелеке готовит для издания Gezgin Foto & IHA материал о Приднестровье. До конца дня у репортера еще есть время, чтобы найти для своего репортажа новые удивительные детали.
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