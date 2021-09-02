https://ru.sputnik.md/20210902/parad-i-narodnye-gulyaniya-kak-v-pridnestrove-otmetili-den-respubliki-44425336.html

Парад и народные гуляния: как в Приднестровье отметили День республики

Парад и народные гуляния: как в Приднестровье отметили День республики

Как в Приднестровье отметили День республики

2021-09-02T14:50+0300

2021-09-02T14:50+0300

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общество

в молдове

приднестровье

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ТИРАСПОЛЬ, 2 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье отмечают 31-ю годовщину образования республики. Основная программа мероприятий началась в Тирасполе с возложения цветов к могилам павших воинов на Мемориале Славы.В центре Тирасполя начался парад. Ради такого зрелища сотни приднестровцев собрались на центральной площади.На главной площади Тирасполя выстроились 18 парадных расчетов силовых структур. Их объезд совершил руководитель оборонного ведомства Приднестровья Олег Обручков. Затем - доклад руководству региона, минута молчания и трехкратное "ура". Всех участников парада поздравил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.В обращении к приднестровцам Вадим Красносельский также поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она является стратегическим партнером и защитником региона.В параде приняли участие 1300 учащихся и военных. В строю - представители разных поколений - от местных суворовцев до ветеранов.В завершение парада зрители увидели идеальную синхронизацию в исполнении роты почетного караула и грациозное выступление конницы под композицию Людовико Эйнауди.После парада праздничная программа продолжилась в Екатерининском парке. Там прошли народные гулянья и соревнования для детей. На сцене выступили творческие коллективы. Торжественные мероприятия проходят во всех уголках Приднестровья. Завершит День республики праздничный салют в Тирасполе.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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