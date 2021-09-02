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Парад и народные гуляния: как в Приднестровье отметили День республики
Парад и народные гуляния: как в Приднестровье отметили День республики
Как в Приднестровье отметили День республики
2021-09-02T14:50+0300
2021-09-02T15:20+0300
общество
в молдове
приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 2 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье отмечают 31-ю годовщину образования республики. Основная программа мероприятий началась в Тирасполе с возложения цветов к могилам павших воинов на Мемориале Славы.В центре Тирасполя начался парад. Ради такого зрелища сотни приднестровцев собрались на центральной площади.На главной площади Тирасполя выстроились 18 парадных расчетов силовых структур. Их объезд совершил руководитель оборонного ведомства Приднестровья Олег Обручков. Затем - доклад руководству региона, минута молчания и трехкратное "ура". Всех участников парада поздравил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.В обращении к приднестровцам Вадим Красносельский также поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она является стратегическим партнером и защитником региона.В параде приняли участие 1300 учащихся и военных. В строю - представители разных поколений - от местных суворовцев до ветеранов.В завершение парада зрители увидели идеальную синхронизацию в исполнении роты почетного караула и грациозное выступление конницы под композицию Людовико Эйнауди.После парада праздничная программа продолжилась в Екатерининском парке. Там прошли народные гулянья и соревнования для детей. На сцене выступили творческие коллективы. Торжественные мероприятия проходят во всех уголках Приднестровья. Завершит День республики праздничный салют в Тирасполе.
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Парад ко Дню Республики в Приднестровье
Парад ко Дню Республики в Приднестровье
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в молдове, приднестровье

Парад и народные гуляния: как в Приднестровье отметили День республики

14:50 02.09.2021 (обновлено: 15:20 02.09.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье празднуют День Республики
В Приднестровье празднуют День Республики - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Торжественная программа началась с возложения цветов к могилам павших воинов на Мемориале Славы и военного парада на центральной площади.
ТИРАСПОЛЬ, 2 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье отмечают 31-ю годовщину образования республики. Основная программа мероприятий началась в Тирасполе с возложения цветов к могилам павших воинов на Мемориале Славы.
© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье празднуют День Республики
В Приднестровье празднуют День Республики - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
В Приднестровье празднуют День Республики
© Sputnik / Sorokopud Julia
В центре Тирасполя начался парад. Ради такого зрелища сотни приднестровцев собрались на центральной площади.
"Мы приходим на парад всей семьей каждый год, чтобы они привыкали к этим традициям и любили край, в котором живут. Мальчишкам особенно нравится смотреть на военную технику и людей в красивой форме", - сказала тираспольчанка Екатерина Иванова.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПарад в Тирасполе
Военный парад в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Парад в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
На главной площади Тирасполя выстроились 18 парадных расчетов силовых структур. Их объезд совершил руководитель оборонного ведомства Приднестровья Олег Обручков. Затем - доклад руководству региона, минута молчания и трехкратное "ура". Всех участников парада поздравил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"За последние пять лет нам удалось сделать большой шаг вперед. Мы ремонтируем и строим социальную инфраструктуру, создаем новые парки и скверы, решаем проблемы долгостроев, модернизируем инженерные коммуникации, то есть вместе делаем Приднестровье современным, инфраструктурно развитым, благополучным для жизни. И эта работа, как бы ни было сложно, будет продолжена", - сказал Красносельский.

В обращении к приднестровцам Вадим Красносельский также поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она является стратегическим партнером и защитником региона.
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Вадим Красносельский
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
В параде приняли участие 1300 учащихся и военных. В строю - представители разных поколений - от местных суворовцев до ветеранов.
В завершение парада зрители увидели идеальную синхронизацию в исполнении роты почетного караула и грациозное выступление конницы под композицию Людовико Эйнауди.
© Sputnik / Sorokopud Julia
После парада праздничная программа продолжилась в Екатерининском парке. Там прошли народные гулянья и соревнования для детей. На сцене выступили творческие коллективы. Торжественные мероприятия проходят во всех уголках Приднестровья. Завершит День республики праздничный салют в Тирасполе.
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