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Парад и народные гуляния: как в Приднестровье отметили День республики
14:50 02.09.2021 (обновлено: 15:20 02.09.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье празднуют День Республики
© Sputnik / Sorokopud Julia
Торжественная программа началась с возложения цветов к могилам павших воинов на Мемориале Славы и военного парада на центральной площади.
ТИРАСПОЛЬ, 2 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье отмечают 31-ю годовщину образования республики. Основная программа мероприятий началась в Тирасполе с возложения цветов к могилам павших воинов на Мемориале Славы.
© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье празднуют День Республики
В Приднестровье празднуют День Республики
© Sputnik / Sorokopud Julia
В центре Тирасполя начался парад. Ради такого зрелища сотни приднестровцев собрались на центральной площади.
"Мы приходим на парад всей семьей каждый год, чтобы они привыкали к этим традициям и любили край, в котором живут. Мальчишкам особенно нравится смотреть на военную технику и людей в красивой форме", - сказала тираспольчанка Екатерина Иванова.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПарад в Тирасполе
Парад в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
На главной площади Тирасполя выстроились 18 парадных расчетов силовых структур. Их объезд совершил руководитель оборонного ведомства Приднестровья Олег Обручков. Затем - доклад руководству региона, минута молчания и трехкратное "ура". Всех участников парада поздравил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
"За последние пять лет нам удалось сделать большой шаг вперед. Мы ремонтируем и строим социальную инфраструктуру, создаем новые парки и скверы, решаем проблемы долгостроев, модернизируем инженерные коммуникации, то есть вместе делаем Приднестровье современным, инфраструктурно развитым, благополучным для жизни. И эта работа, как бы ни было сложно, будет продолжена", - сказал Красносельский.
В обращении к приднестровцам Вадим Красносельский также поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она является стратегическим партнером и защитником региона.
Вадим Красносельский
В параде приняли участие 1300 учащихся и военных. В строю - представители разных поколений - от местных суворовцев до ветеранов.
В завершение парада зрители увидели идеальную синхронизацию в исполнении роты почетного караула и грациозное выступление конницы под композицию Людовико Эйнауди.
© Sputnik / Sorokopud Julia
После парада праздничная программа продолжилась в Екатерининском парке. Там прошли народные гулянья и соревнования для детей. На сцене выступили творческие коллективы. Торжественные мероприятия проходят во всех уголках Приднестровья. Завершит День республики праздничный салют в Тирасполе.