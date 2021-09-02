https://ru.sputnik.md/20210902/pavel-chebanu-sherif-smog-vyyti-ligu-chempionov-eto-podstegnet-vsekh-44394773.html

Павел Чебану: "Шериф" смог выйти в Лигу чемпионов, это подстегнет всех ребят

Павел Чебану: "Шериф" смог выйти в Лигу чемпионов, это подстегнет всех ребят

Павел Чебану: "Шериф" смог выйти в Лигу чемпионов, это подстегнет всех ребят

2021-09-02T09:25+0300

2021-09-02T09:25+0300

2021-09-02T09:25+0300

спорт

в молдове

фк "шериф"

футбол

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- Павел Георгиевич, совсем скоро "Шериф" проведет свой первый домашний матч на групповой стадии Лиги чемпионов. Мы увидим вас на трибунах?- Как я могу не быть там? Я был на каждом матче команды, начиная с "Алашкерта" и заканчивая "Динамо" из Загреба. Все ждут этого матча, это большой успех. Это подстегнет всех ребят.- После решающих матчей плей-офф обратили внимание на состав тираспольской команды…- Много разговоров о том, что мало местных игроков. Я считаю, что это должен быть какой-то толчок и для наших ребят. Молодые тоже должны думать. Кто откажется от местного хорошего игрока? Никто не откажется. Поэтому и должно подстегнуть.- Получается, шаги федерации по отмене лимита были сделаны в верном направлении?- Понимаете, нужно правильно подойти к моменту. Федерация пошла на этот шаг, отменила лимит. Но дальше уже - кто и как сможет этим правильно воспользоваться? Вот "Шериф" смог, пригласил игроков, добились права играть в группе ЛЧ.- Владельцы клуба действительно провели хорошую селекцию.- "Шериф", владельцы 20 лет вкладывают в академию, у них очень много полей. Президенты клуба не проживут 200 лет, они тоже хотят увидеть свою команду, они тоже хотят какой-то результат увидеть. Построили поля, школы… Но, если там "не растет" (футболист – прим. авт.)… Сейчас очень хорошие условия у всех. Но, если он не растет, не хочет, у него другие, кроме футбола, есть интересы, что тогда делать президенту клуба?- Во времена СССР проблемы легионеров не существовало?- В те времена, когда я играл, нас тоже было два-три местных футболиста, остальные приезжали, играли - правда, они не назывались легионерами, - из России, Казахстана, Украины, Беларуси. Мы тоже все это проходили, не просто так удавалось занимать первые места. Нужно играть и добиваться этого.- В России сейчас тоже пытаются провести реформу по легионерам.- Как Россия сейчас идет – отменят лимит, и сразу три команды будут в ЛЧ играть. Это тоже неправильно. Тут тоже нужно правильно подойти, сделать трансферы и так далее. Это палка о двух концах. Нужно правильно подойти. Можно отменить лимит у всех стран. Но кто как дальше будет работать в этом направлении? Мы постепенно к этому шли.- Приезд футбольных звезд первой величины из миланского "Интера" и мадридского "Реала" поднимет интерес к футболу в стране?- Самое главное, что показали дорогу туда. Кто приедет, уже другой вопрос. Показали, что можно туда пробиться. Можно не с самыми дорогими игроками пробиться.

https://ru.sputnik.md/20210818/sherif-sensatsionno-pobedil-zagrebskoe-dinamo-s-razgromnym-schetom-43994314.html

https://ru.sputnik.md/20210826/uspekh-sheriff-44276747.html

https://ru.sputnik.md/20210831/fk-sherif-kupil-napadayuschego-44359320.html

https://ru.sputnik.md/20210828/stal-izvesten-kalendar-matchey-sherifa-v-lige-chempionov-44313114.html

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в молдове, фк "шериф", футбол