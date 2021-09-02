https://ru.sputnik.md/20210902/pogodnye-rekordy-44405374.html
Погодные рекорды Молдовы 2 сентября
Погодные рекорды Молдовы 2 сентября
Погодные рекорды Молдовы 2 сентября
2021-09-02T00:01+0300
2021-09-02T00:01+0300
2021-09-02T00:01+0300
синоптики
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Самое холодное 2 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1915 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 2 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +36,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 2 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Самое холодное 2 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1915 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 2 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +36,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.