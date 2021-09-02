https://ru.sputnik.md/20210902/politsiya-narkotik-44430101.html

В центре Кишинева полиция изъяла у мужчины крупную партию наркотиков

В центре Кишинева полиция изъяла у мужчины крупную партию наркотиков

В Кишиневе полиция изъяла у мужчины крупную партию наркотиков

2021-09-02T20:31+0300

2021-09-02T20:31+0300

2021-09-02T20:31+0300

полиция

задержание

наркотики

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Задержание провели сотрудники отдела по расследованию преступлений Инспектората полиции сектора Рышкановка вместе с прокуратурой Кишинева. Мужчину поймали с поличным 31 августа. В результате личного досмотра у него были обнаружены пять пакетов с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны, сообщает Генинспекторат полиции.Задержание проводилось в рамках операции "Мак-2021", которую проводила полиция с 1 июня этого года. Операция направлена ​​на предотвращение потребления и реализации психотропных веществ.В доме мужчины был проведен обыск, в результате которого полиция обнаружила и изъяла пакеты, содержащие вещество с зеленой растительной массой, пакеты для упаковки наркотиков и другие предметы, происхождение которых он не смог объяснять.Стоимость изъятых полицией наркотиков составляет около 15 000 леев, они были изъяты, опечатаны и направлены для проведения необходимой экспертизы.Задержанный находится под следствием по обвинению в незаконном обороте наркотиков, и согласно действующему законодательству ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.В то же время полиция инициирует специальные действия, чтобы задокументировать все обстоятельства, а также установить других причастных к этому делу лиц.

https://ru.sputnik.md/20210818/kishinev-raskryli-narkotorgovtsev-44021633.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

полиция, задержание, наркотики, в молдове