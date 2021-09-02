https://ru.sputnik.md/20210902/pravitelstvo-plan-podderzhka-44433222.html

Правительство готовит план по поддержке экономики и граждан во время пандемии

Правительство готовит план по поддержке экономики и граждан во время пандемии

Правительство готовит план по поддержке экономики и граждан во время пандемии

2021-09-02T19:35+0300

2021-09-02T19:35+0300

2021-09-02T19:35+0300

экономика

экономика

наталья гаврилица

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица провела встречу с руководителями рабочих групп Экономического совета при премьере, в ходе которой обсуждались инициативы по устранению ограничений в предпринимательстве и поддержке предприятий в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.Руководители семи рабочих групп представили предложения по сферам своей компетенции. Речь шла о законодательных изменениях, связанных с цифровизацией экономики, гармонизацией национального законодательства с европейским по персональным данным, совершенствованием правовой базы в сфере конкуренции. В то же время было предложено переосмыслить функцию контрольных органов, сделав упор на профилактику и консультирование предпринимателей в применении законодательных положений. Также были выдвинуты экономические инициативы для облегчения трансграничной торговли в соответствии с Соглашением о свободной торговле с ЕС.Наталья Гаврилица поручила советникам за неделю подготовить конкретные действия по поддержке экономики по разным направлениям.

https://ru.sputnik.md/20210827/kishinev-otkryt-novye-otdeleniya-covid-19-44287286.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

экономика, наталья гаврилица, в молдове