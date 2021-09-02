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Правительство готовит план по поддержке экономики и граждан во время пандемии
Правительство готовит план по поддержке экономики и граждан во время пандемии
Правительство готовит план по поддержке экономики и граждан во время пандемии
2021-09-02T19:35+0300
2021-09-02T19:35+0300
экономика
экономика
наталья гаврилица
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица провела встречу с руководителями рабочих групп Экономического совета при премьере, в ходе которой обсуждались инициативы по устранению ограничений в предпринимательстве и поддержке предприятий в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.Руководители семи рабочих групп представили предложения по сферам своей компетенции. Речь шла о законодательных изменениях, связанных с цифровизацией экономики, гармонизацией национального законодательства с европейским по персональным данным, совершенствованием правовой базы в сфере конкуренции. В то же время было предложено переосмыслить функцию контрольных органов, сделав упор на профилактику и консультирование предпринимателей в применении законодательных положений. Также были выдвинуты экономические инициативы для облегчения трансграничной торговли в соответствии с Соглашением о свободной торговле с ЕС.Наталья Гаврилица поручила советникам за неделю подготовить конкретные действия по поддержке экономики по разным направлениям.
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экономика, наталья гаврилица, в молдове

Правительство готовит план по поддержке экономики и граждан во время пандемии

19:35 02.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЗал заседаний правительства
Зал заседаний правительства - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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В Экономическом совете при премьер-министре создано семь разнопрофильных рабочих групп по реформам и поддержке экономики.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица провела встречу с руководителями рабочих групп Экономического совета при премьере, в ходе которой обсуждались инициативы по устранению ограничений в предпринимательстве и поддержке предприятий в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство работает над серией мер по поддержке экономики, сохранению рабочих мест и защите граждан. Мы выступим с инициативами по субсидированию сокращенного рабочего времени сотрудников и расширению доступа компаний к оборотному капиталу. Точно так же необходимы решения для общественного и междугороднего транспорта, где находятся самые большие очаги инфекции", – сказала Наталья Гаврилица.

Руководители семи рабочих групп представили предложения по сферам своей компетенции. Речь шла о законодательных изменениях, связанных с цифровизацией экономики, гармонизацией национального законодательства с европейским по персональным данным, совершенствованием правовой базы в сфере конкуренции. В то же время было предложено переосмыслить функцию контрольных органов, сделав упор на профилактику и консультирование предпринимателей в применении законодательных положений. Также были выдвинуты экономические инициативы для облегчения трансграничной торговли в соответствии с Соглашением о свободной торговле с ЕС.

"Мы готовы предложить помощь со стороны государства, разработать смелую политику для стимулирования рыночного спроса, экономической активности и помощи уязвимым слоям населения. Этой осенью нам необходимо сдержать волну пандемии и уменьшить ее влияние на семьи и бизнес", – заключила премьер.

Наталья Гаврилица поручила советникам за неделю подготовить конкретные действия по поддержке экономики по разным направлениям.
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