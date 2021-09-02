https://ru.sputnik.md/20210902/preparat-protiv-covid-mir-19-nakhoditsya-na-poslednem-etape-2-y-fazy-klinicheskikh-ispytaniy-44417798.html

Препарат против COVID "Мир 19" находится на последнем этапе 2-й фазы клинических испытаний

Препарат против COVID "Мир 19" находится на последнем этапе 2-й фазы клинических испытаний

На каком этапе испытаний находится российский препарат против COVID "Мир 19"

2021-09-02T12:32+0300

2021-09-02T12:32+0300

2021-09-02T12:32+0300

коронавирус

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россия

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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Препарат для лечения коронавируса "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, об этом заявил заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади.Как пишет РИА Новости, специалист отметил, что "Мир 19" можно считать первым в мире препаратом, который способен специфически лечить коронавирусную инфекцию."Мир 19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ru.sputnik.md/20210811/na-yotu-bolshe-chem-grozit-novyy-shtamm-covid-19-43790110.html

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