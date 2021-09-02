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Препарат против COVID "Мир 19" находится на последнем этапе 2-й фазы клинических испытаний
Препарат против COVID "Мир 19" находится на последнем этапе 2-й фазы клинических испытаний
На каком этапе испытаний находится российский препарат против COVID "Мир 19"
2021-09-02T12:32+0300
2021-09-02T12:32+0300
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Препарат для лечения коронавируса "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, об этом заявил заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади.Как пишет РИА Новости, специалист отметил, что "Мир 19" можно считать первым в мире препаратом, который способен специфически лечить коронавирусную инфекцию."Мир 19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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в мире, россия

Препарат против COVID "Мир 19" находится на последнем этапе 2-й фазы клинических испытаний

12:32 02.09.2021
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© Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Пресс-служба Госкорпорации Ростех
/
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Препарат можно считать первым в мире, способным специфически лечить коронавирусную инфекцию.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Препарат для лечения коронавируса "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, об этом заявил заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади.
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Как пишет РИА Новости, специалист отметил, что "Мир 19" можно считать первым в мире препаратом, который способен специфически лечить коронавирусную инфекцию.
"При этом мы находимся на последнем этапе второй фазы клиниспытаний", - заявил Кофиади в ходе сессии "Управление ресурсами организма в основе долгой и качественной жизни" Восточного экономического форума.
"Мир 19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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