https://ru.sputnik.md/20210902/prezident-natsarmia-44425967.html
Президент Молдовы поздравила Нацармию с годовщиной ее образования
Президент Молдовы поздравила Нацармию с годовщиной ее образования
Президент Молдовы поздравила Нацармию с годовщиной ее образования
2021-09-02T17:08+0300
2021-09-02T17:08+0300
2021-09-02T17:08+0300
общество
в молдове
молдова
майя санду
национальная армия
анатолие носатый
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Молдове нужна хорошо оснащенная армия с высокопроизводительным оборудованием, чтобы служить стране и народу, а не партиям. Об этом в четверг глава государства и Главнокомандующий Вооруженными силами Молдовы Майя Санду заявила на праздничной церемонии по случаю 30-летия создания Национальной армии.Санду подтвердила необходимость продолжения реформ по модернизации Национальной армии, отметив ее роль в обеспечении независимости и территориальной целостности страны.При этом президент подчеркнула важность участия молдавских военных в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в международных миротворческих миссиях.На церемонии также выступил министр обороны Анатолий Носатый. В своем выступлении он отметил, что среди краткосрочных целей ведомства – укрепление отношений с внешними партнерами и приведение Национальной армии в соответствие с уровнем небольших, но современных армий."Мы небольшая армия, но с большими устремлениями", – заявил министр.В рамках церемонии 2-й миротворческий батальон наградили орденом Credința Patriei ("Вера Родины") первой степени. Также несколько солдат были награждены орденами, медалями, почетными грамотами.
https://ru.sputnik.md/20210813/molodoe-popolnenie-natsionalnoy-armii-prinyalo-prisyagu-43879183.html
https://ru.sputnik.md/20210827/v-gordom-stroyu-voennyy-parad-v-kishineve-po-sluchayu-30-letiya-nezavisimosti-moldovy-44300816.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, майя санду, национальная армия, анатолие носатый
Президент Молдовы поздравила Нацармию с годовщиной ее образования
В пятницу, третьего сентября, Национальная армия Молдовы отмечает свою 30-летнюю годовщину.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Молдове нужна хорошо оснащенная армия с высокопроизводительным оборудованием, чтобы служить стране и народу, а не партиям. Об этом в четверг глава государства и Главнокомандующий Вооруженными силами Молдовы Майя Санду заявила на праздничной церемонии по случаю 30-летия создания Национальной армии.
Санду подтвердила необходимость продолжения реформ по модернизации Национальной армии, отметив ее роль в обеспечении независимости и территориальной целостности страны.
При этом президент подчеркнула важность участия молдавских военных в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в международных миротворческих миссиях.
На церемонии также выступил министр обороны Анатолий Носатый. В своем выступлении он отметил, что среди краткосрочных целей ведомства – укрепление отношений с внешними партнерами и приведение Национальной армии в соответствие с уровнем небольших, но современных армий.
"Мы небольшая армия, но с большими устремлениями", – заявил министр.
В рамках церемонии 2-й миротворческий батальон наградили орденом Credința Patriei ("Вера Родины") первой степени. Также несколько солдат были награждены орденами, медалями, почетными грамотами.