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https://ru.sputnik.md/20210902/pridnestrovskie-nomera-44438646.html
Ситуация с приднестровскими номерами: есть ли место закулисным договоренностям
Ситуация с приднестровскими номерами: есть ли место закулисным договоренностям
Есть ли место закулисным договоренностям в ситуации с приднестровскими номерами
2021-09-02T21:48+0300
2021-09-02T21:48+0300
общество
в молдове
приднестровье
украина
номерные знаки
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Ситуация с приднестровскими номерными знаками – это давление не только Киева. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Тулянцев.Украинские власти первого сентября ввели запрет въезда на территорию своей страны (а также и транзит через нее) автотранспорту с приднестровскими номерными знаками. Проезд будет разрешен только для машин с молдавскими или "нейтральными" номерами."Уверен, что есть какие-то закулисные договоренности, и не исключаю, что и Кишинев имеет к этому отношение", – сказал Тулянцев.По его мнению, в переговорном процессе тема номерных знаков была одной из карт, "которую Кишинев может использовать якобы в помощь Тирасполю"."Ни для кого не секрет существование технологии злого и доброго полицейского. Думаю, что данная формула может использоваться и в этих вопросах. Поэтому Кишинев здесь может быть заинтересован", – считает собеседник.Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару в комментарии радиостудии Sputnik Молдова отметил, что ситуация с номерными знаками – "это относительная мера".По его словам, если еще несколько лет назад машины с приднестровскими номерами свободно выезжали на Украину и вообще никаких проблем не было, то сейчас "это чисто бюрократическая сторона, которую могут решать Тирасполь и Кишинев, а Кишинев может выходить и на уровень с Киевом".Как считает собеседник, все эти вопросы исключительно формальные.Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.
https://ru.sputnik.md/20210902/ukrainskie-zaprety-44431045.html
https://ru.sputnik.md/20210831/ukraina-zapretila-vezd-pridnestrovskimi-nomerami-44364148.html
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в молдове, приднестровье, украина, номерные знаки

Ситуация с приднестровскими номерами: есть ли место закулисным договоренностям

21:48 02.09.2021
143
© Sputnik / Sorokopud Juliaприднестровские номера
приднестровские номера - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Эксперты прокомментировали запрет въезда на территорию Украины автотранспорта с приднестровскими номерными знаками.
Ситуация с приднестровскими номерными знаками – это давление не только Киева. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Тулянцев.
Украинские власти первого сентября ввели запрет въезда на территорию своей страны (а также и транзит через нее) автотранспорту с приднестровскими номерными знаками. Проезд будет разрешен только для машин с молдавскими или "нейтральными" номерами.
"Уверен, что есть какие-то закулисные договоренности, и не исключаю, что и Кишинев имеет к этому отношение", – сказал Тулянцев.
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По его мнению, в переговорном процессе тема номерных знаков была одной из карт, "которую Кишинев может использовать якобы в помощь Тирасполю".
"Ни для кого не секрет существование технологии злого и доброго полицейского. Думаю, что данная формула может использоваться и в этих вопросах. Поэтому Кишинев здесь может быть заинтересован", – считает собеседник.
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Украина запрещает въезд на свою территорию с приднестровскими номерами
31 августа, 14:58
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Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару в комментарии радиостудии Sputnik Молдова отметил, что ситуация с номерными знаками – "это относительная мера".
По его словам, если еще несколько лет назад машины с приднестровскими номерами свободно выезжали на Украину и вообще никаких проблем не было, то сейчас "это чисто бюрократическая сторона, которую могут решать Тирасполь и Кишинев, а Кишинев может выходить и на уровень с Киевом".
Как считает собеседник, все эти вопросы исключительно формальные.
"Все зависит от руководства. И если оно договориться с Украиной, то, конечно, думаю, никаких проблем не будет", – добавил Кожокару.
Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.
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