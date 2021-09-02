https://ru.sputnik.md/20210902/pridnestrovskie-nomera-44438646.html

Ситуация с приднестровскими номерами: есть ли место закулисным договоренностям

Ситуация с приднестровскими номерами: есть ли место закулисным договоренностям

Есть ли место закулисным договоренностям в ситуации с приднестровскими номерами

2021-09-02T21:48+0300

2021-09-02T21:48+0300

2021-09-02T21:48+0300

общество

в молдове

приднестровье

украина

номерные знаки

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Ситуация с приднестровскими номерными знаками – это давление не только Киева. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Тулянцев.Украинские власти первого сентября ввели запрет въезда на территорию своей страны (а также и транзит через нее) автотранспорту с приднестровскими номерными знаками. Проезд будет разрешен только для машин с молдавскими или "нейтральными" номерами."Уверен, что есть какие-то закулисные договоренности, и не исключаю, что и Кишинев имеет к этому отношение", – сказал Тулянцев.По его мнению, в переговорном процессе тема номерных знаков была одной из карт, "которую Кишинев может использовать якобы в помощь Тирасполю"."Ни для кого не секрет существование технологии злого и доброго полицейского. Думаю, что данная формула может использоваться и в этих вопросах. Поэтому Кишинев здесь может быть заинтересован", – считает собеседник.Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару в комментарии радиостудии Sputnik Молдова отметил, что ситуация с номерными знаками – "это относительная мера".По его словам, если еще несколько лет назад машины с приднестровскими номерами свободно выезжали на Украину и вообще никаких проблем не было, то сейчас "это чисто бюрократическая сторона, которую могут решать Тирасполь и Кишинев, а Кишинев может выходить и на уровень с Киевом".Как считает собеседник, все эти вопросы исключительно формальные.Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.

https://ru.sputnik.md/20210902/ukrainskie-zaprety-44431045.html

https://ru.sputnik.md/20210831/ukraina-zapretila-vezd-pridnestrovskimi-nomerami-44364148.html

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, приднестровье, украина, номерные знаки