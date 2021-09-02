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Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе
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Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе
Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе
Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе
2021-09-02T08:30+0300
2021-09-02T08:40+0300
радио
вакцина
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Вопрос о необходимости прохождения невакцинированными педагогами в Молдове ПЦР-тестирования на COVID-19 за свой счет всколыхнул молдавское общество. Некоторые представители педагогических кадров, ученики школ и гимназий и многие родители возмутились такой инициативой.Среди основных аргументов недовольных – возможность противопоказаний для вакцинации у учителей.С началом осени в молдавской столице традиционно активизируют свою деятельность те, кто любит поживиться за чужой счет, – воры-карманники. Этому есть несколько резонных объяснений. В частности, небывалая толчея в общественном транспорте в часы пик, когда из-за переполненности салонов автобусов и троллейбусов люди просто не могут адекватно реагировать на действия тех, кто проникает в их карманы и сумочки и ворует из них ценные вещи, деньги, документы.И все же: как противодействовать этому злу? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дает ветеран МВД, экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.
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Андрей Петрик
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Андрей Петрик
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вакцина, видео

Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе

08:30 02.09.2021 (обновлено: 08:40 02.09.2021)
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
В эфире программы "Утро на Sputnik'е" обозреватели обсуждают наиболее острые проблемы, которые встают перед молдавским обществом.
Вопрос о необходимости прохождения невакцинированными педагогами в Молдове ПЦР-тестирования на COVID-19 за свой счет всколыхнул молдавское общество. Некоторые представители педагогических кадров, ученики школ и гимназий и многие родители возмутились такой инициативой.
Среди основных аргументов недовольных – возможность противопоказаний для вакцинации у учителей.

Насколько такая инициатива молдавского Минздрава вписывается в процедуру соблюдения прав человека в стране и как решить спорную ситуацию ведущие программы обсуждают с председателем Профсоюза образования и науки Геннадие Доносом.

С началом осени в молдавской столице традиционно активизируют свою деятельность те, кто любит поживиться за чужой счет, – воры-карманники. Этому есть несколько резонных объяснений.
В частности, небывалая толчея в общественном транспорте в часы пик, когда из-за переполненности салонов автобусов и троллейбусов люди просто не могут адекватно реагировать на действия тех, кто проникает в их карманы и сумочки и ворует из них ценные вещи, деньги, документы.
И все же: как противодействовать этому злу? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дает ветеран МВД, экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.
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