https://ru.sputnik.md/20210902/prinuzhdenie-uchiteley-k-vaktsinatsii-v-moldove-i-razgul-karmannikov-v-kishineve-44384713.html

Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе

Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе

Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе

2021-09-02T08:30+0300

2021-09-02T08:30+0300

2021-09-02T08:40+0300

радио

вакцина

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Вопрос о необходимости прохождения невакцинированными педагогами в Молдове ПЦР-тестирования на COVID-19 за свой счет всколыхнул молдавское общество. Некоторые представители педагогических кадров, ученики школ и гимназий и многие родители возмутились такой инициативой.Среди основных аргументов недовольных – возможность противопоказаний для вакцинации у учителей.С началом осени в молдавской столице традиционно активизируют свою деятельность те, кто любит поживиться за чужой счет, – воры-карманники. Этому есть несколько резонных объяснений. В частности, небывалая толчея в общественном транспорте в часы пик, когда из-за переполненности салонов автобусов и троллейбусов люди просто не могут адекватно реагировать на действия тех, кто проникает в их карманы и сумочки и ворует из них ценные вещи, деньги, документы.И все же: как противодействовать этому злу? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дает ветеран МВД, экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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