https://ru.sputnik.md/20210902/prognoz-pogody-moldova-44401238.html

Самый точный прогноз погоды: ожидается похолодание

Самый точный прогноз погоды: ожидается похолодание

Точный прогноз погоды на 2 и 3 сентября – Gismeteo

2021-09-02T07:00+0300

2021-09-02T07:00+0300

2021-09-02T08:01+0300

прогноз погоды

погода

народные приметы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/09/31602240_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d4f019b2eb380e448fee3864d8222a51.jpg

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь.Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 сентября: ночью – от +13 до +15, днем – от +17 до +19.Начиная с третьего сентября температура воздуха ночью продолжит падать. Днем ожидается в тех же пределах от +15 до +25. Такая погода продержится до 8 сентября. Все эти дни синоптики не прогнозируют дождей.Народные праздники и приметыВторого сентября православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI веке до новой эры.Этот день в народе называли Самойловым. Люди считали пророка Самуила заступником мужчин, поэтому в этот день представителей сильного пола чествовали. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.Существовало поверье, что пророк Самуил у Господа выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре, ведь последние полевые культуры должны дойти до полной зрелости и быть убранными.Со вторым сентября были связаны разнообразные приметы:

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды, погода, народные приметы