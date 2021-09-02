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Принуждение учителей к вакцинации в Молдове и разгул карманников в Кишиневе
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Самый точный прогноз погоды: ожидается похолодание
Самый точный прогноз погоды: ожидается похолодание
Точный прогноз погоды на 2 и 3 сентября – Gismeteo
2021-09-02T07:00+0300
2021-09-02T08:01+0300
прогноз погоды
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь.Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 сентября: ночью – от +13 до +15, днем – от +17 до +19.Начиная с третьего сентября температура воздуха ночью продолжит падать. Днем ожидается в тех же пределах от +15 до +25. Такая погода продержится до 8 сентября. Все эти дни синоптики не прогнозируют дождей.Народные праздники и приметыВторого сентября православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI веке до новой эры.Этот день в народе называли Самойловым. Люди считали пророка Самуила заступником мужчин, поэтому в этот день представителей сильного пола чествовали. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.Существовало поверье, что пророк Самуил у Господа выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре, ведь последние полевые культуры должны дойти до полной зрелости и быть убранными.Со вторым сентября были связаны разнообразные приметы:
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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Юлия Липовая
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прогноз погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: ожидается похолодание

07:00 02.09.2021 (обновлено: 08:01 02.09.2021)
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© Sputnik / Irina LeahovaДнестр
Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Irina Leahova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 сентября: ночью – от +13 до +15, днем – от +17 до +19.
Начиная с третьего сентября температура воздуха ночью продолжит падать. Днем ожидается в тех же пределах от +15 до +25. Такая погода продержится до 8 сентября. Все эти дни синоптики не прогнозируют дождей.

Народные праздники и приметы

Второго сентября православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI веке до новой эры.
Этот день в народе называли Самойловым. Люди считали пророка Самуила заступником мужчин, поэтому в этот день представителей сильного пола чествовали. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
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Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
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Существовало поверье, что пророк Самуил у Господа выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре, ведь последние полевые культуры должны дойти до полной зрелости и быть убранными.
Со вторым сентября были связаны разнообразные приметы:
Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
Кроты на север ямы роют – к ясной зиме.
Желание, загаданное 2 сентября, обязательно сбудется.
Чтобы деньги водились, утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.
Девушка, родившаяся 2 сентября, отличается особой красотой.
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