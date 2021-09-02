https://ru.sputnik.md/20210902/raskryta-gruppirovka-prinuzhdavshaya-k-rabotam-v-rossii-grazhdan-moldovy--44419215.html
Раскрыта группировка, принуждавшая к работам в России граждан Молдовы
Раскрыта группировка, принуждавшая к работам в России граждан Молдовы
Раскрыта группировка, эксплуатирующая граждан Молдовы в России
2021-09-02T11:48+0300
2021-09-02T11:48+0300
2021-09-02T11:52+0300
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молдова
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную группировку, которая вербовала граждан страны для последующей их трудовой эксплуатации в России, сообщили в Генинспекторате полиции.По данным следствия, подозреваемые под предлогом работы в сфере сельского хозяйства организовали вывоз рабочих в РФ, а затем путем обмана, под предлогом оформления трудоустройства, отобрали у них документы, лишив права на свободное передвижение.Как уточнили в полиции, пострадавшие не могли покинуть место эксплуатации, все это время их принуждали к выполнению различных сельскохозяйственных работ.В результате принятых мер 25 августа был задержан один член преступной группировки - 41-летний мужчина.Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.В настоящее время молдавские полицейские сотрудничают с правоохранительными органами России для выявления и задержания всех подозреваемых, а также других потенциальных жертв, пострадавших в результате действий преступной группы.Полиция также предоставила тем, кто ищет работу за рубежом, список рекомендаций для предотвращения таких случаев. Необходимо:
https://ru.sputnik.md/20210806/midei-tyazhelye-usloviya-rabochie-portugaliya-moldova-43672356.html
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в молдове, молдова
Раскрыта группировка, принуждавшая к работам в России граждан Молдовы
11:48 02.09.2021 (обновлено: 11:52 02.09.2021)
Молдавские граждане продолжительное время выполняли сельхозработы в России без оплаты своего труда.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную группировку, которая вербовала граждан страны для последующей их трудовой эксплуатации в России, сообщили в Генинспекторате полиции.
По данным следствия, подозреваемые под предлогом работы в сфере сельского хозяйства организовали вывоз рабочих в РФ, а затем путем обмана, под предлогом оформления трудоустройства, отобрали у них документы, лишив права на свободное передвижение.
Как уточнили в полиции, пострадавшие не могли покинуть место эксплуатации, все это время их принуждали к выполнению различных сельскохозяйственных работ.
"В результате они работали по нерегламентированному графику, а в случае отказа им угрожали невыплатой заработной платы. Пострадавшим создали искусственный долг, так что некоторые работали по 8 месяцев, не получая зарплату", - пояснили в полиции.
В результате принятых мер 25 августа был задержан один член преступной группировки - 41-летний мужчина.
Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В настоящее время молдавские полицейские сотрудничают с правоохранительными органами России для выявления и задержания всех подозреваемых, а также других потенциальных жертв, пострадавших в результате действий преступной группы.
Полиция также предоставила тем, кто ищет работу за рубежом, список рекомендаций для предотвращения таких случаев. Необходимо:
узнать как можно больше подробностей о человеке, который помогает вам получить работу;
знать название, адрес и реквизиты компании, с которой заключается трудовой договор;
запомнить контактные данные дипломатических представительств Молдовы в той стране, где предполагается работать;
во время поездки ни по какой причине нельзя оставлять паспорта посторонним и сообщать доверенным лицам маршрут поездки, место проживания и свои контактные данные.