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Раскрыта группировка, принуждавшая к работам в России граждан Молдовы
Раскрыта группировка, принуждавшая к работам в России граждан Молдовы
Раскрыта группировка, эксплуатирующая граждан Молдовы в России
2021-09-02T11:48+0300
2021-09-02T11:52+0300
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную группировку, которая вербовала граждан страны для последующей их трудовой эксплуатации в России, сообщили в Генинспекторате полиции.По данным следствия, подозреваемые под предлогом работы в сфере сельского хозяйства организовали вывоз рабочих в РФ, а затем путем обмана, под предлогом оформления трудоустройства, отобрали у них документы, лишив права на свободное передвижение.Как уточнили в полиции, пострадавшие не могли покинуть место эксплуатации, все это время их принуждали к выполнению различных сельскохозяйственных работ.В результате принятых мер 25 августа был задержан один член преступной группировки - 41-летний мужчина.Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.В настоящее время молдавские полицейские сотрудничают с правоохранительными органами России для выявления и задержания всех подозреваемых, а также других потенциальных жертв, пострадавших в результате действий преступной группы.Полиция также предоставила тем, кто ищет работу за рубежом, список рекомендаций для предотвращения таких случаев. Необходимо:
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова

Раскрыта группировка, принуждавшая к работам в России граждан Молдовы

11:48 02.09.2021 (обновлено: 11:52 02.09.2021)
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CC0 / Pixabay / 4711018 / Arest
Arest - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
CC0 / Pixabay / 4711018 /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские граждане продолжительное время выполняли сельхозработы в России без оплаты своего труда.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную группировку, которая вербовала граждан страны для последующей их трудовой эксплуатации в России, сообщили в Генинспекторате полиции.
По данным следствия, подозреваемые под предлогом работы в сфере сельского хозяйства организовали вывоз рабочих в РФ, а затем путем обмана, под предлогом оформления трудоустройства, отобрали у них документы, лишив права на свободное передвижение.
Как уточнили в полиции, пострадавшие не могли покинуть место эксплуатации, все это время их принуждали к выполнению различных сельскохозяйственных работ.

"В результате они работали по нерегламентированному графику, а в случае отказа им угрожали невыплатой заработной платы. Пострадавшим создали искусственный долг, так что некоторые работали по 8 месяцев, не получая зарплату", - пояснили в полиции.

В результате принятых мер 25 августа был задержан один член преступной группировки - 41-летний мужчина.
Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
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В настоящее время молдавские полицейские сотрудничают с правоохранительными органами России для выявления и задержания всех подозреваемых, а также других потенциальных жертв, пострадавших в результате действий преступной группы.
Полиция также предоставила тем, кто ищет работу за рубежом, список рекомендаций для предотвращения таких случаев. Необходимо:
узнать как можно больше подробностей о человеке, который помогает вам получить работу;
знать название, адрес и реквизиты компании, с которой заключается трудовой договор;
запомнить контактные данные дипломатических представительств Молдовы в той стране, где предполагается работать;
во время поездки ни по какой причине нельзя оставлять паспорта посторонним и сообщать доверенным лицам маршрут поездки, место проживания и свои контактные данные.
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