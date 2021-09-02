https://ru.sputnik.md/20210902/raskryta-gruppirovka-prinuzhdavshaya-k-rabotam-v-rossii-grazhdan-moldovy--44419215.html

Раскрыта группировка, принуждавшая к работам в России граждан Молдовы

Раскрыта группировка, принуждавшая к работам в России граждан Молдовы

Раскрыта группировка, эксплуатирующая граждан Молдовы в России

2021-09-02T11:48+0300

2021-09-02T11:48+0300

2021-09-02T11:52+0300

общество

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную группировку, которая вербовала граждан страны для последующей их трудовой эксплуатации в России, сообщили в Генинспекторате полиции.По данным следствия, подозреваемые под предлогом работы в сфере сельского хозяйства организовали вывоз рабочих в РФ, а затем путем обмана, под предлогом оформления трудоустройства, отобрали у них документы, лишив права на свободное передвижение.Как уточнили в полиции, пострадавшие не могли покинуть место эксплуатации, все это время их принуждали к выполнению различных сельскохозяйственных работ.В результате принятых мер 25 августа был задержан один член преступной группировки - 41-летний мужчина.Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.В настоящее время молдавские полицейские сотрудничают с правоохранительными органами России для выявления и задержания всех подозреваемых, а также других потенциальных жертв, пострадавших в результате действий преступной группы.Полиция также предоставила тем, кто ищет работу за рубежом, список рекомендаций для предотвращения таких случаев. Необходимо:

https://ru.sputnik.md/20210806/midei-tyazhelye-usloviya-rabochie-portugaliya-moldova-43672356.html

молдова

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2021

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в молдове, молдова