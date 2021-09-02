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https://ru.sputnik.md/20210902/rossiya-studenty-44438921.html
Россия открыла границы для всех иностранных студентов
Россия открыла границы для всех иностранных студентов
Россия открыла границы для всех иностранных студентов
2021-09-02T21:18+0300
2021-09-02T21:18+0300
россия
общество
студенты
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На этой неделе в Россию начали возвращаться студенты-иностранцы, застрявшие дома из-за пандемии и связанных с ней ограничений. На каких условиях в Россию сейчас могут въехать студенты-иностранцы, и чем им готовы помочь их вузы – в материале корреспондента Sputnik Данары Курмановой.Еще 27 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял новый алгоритм, который снимает все ограничения по въезду иностранных студентов в Россию. Теперь въезд разрешен студентам-иностранцам из всех стран. Правило действует даже на тех студентов, с чьими странами у России сейчас нет авиасообщения.Иностранным студентам, прибывающим в Россию, нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус, до и после прилета в страну, – объяснил корреспонденту Sputnik представитель Роспотребнадзора.Согласно новому алгоритму, каждый университет должен составить список своих иностранных студентов и на основе этих данных отправить запросы на оказание визовой поддержки обучающимся в местные органы МВД.При этом каждый иностранный студент из списка получит инструкцию по въезду в Россию. Главное требование инструкции – иметь на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.Как отметили в Роспотребназдоре, справка о результатах теста должна быть оформлена на русском, либо английском языке."Тест необходимо сделать не ранее, чем за три календарных дня до прибытия в Россию, – уточнили в федеральной службе. – Далее иностранный гражданин, приехавший с целью обучения, должен сдать ПЦР-тест повторно в течение 72 часов с момента прибытия на территорию страны".До получения результатов анализов студент обязан соблюдать режим самоизоляции. Для этого университеты подготовят помещения-обсерваторы, где учащиеся смогут жить, пока не будет готов ПЦР-тест. Занятия в данный период можно будет проходить дистанционно.Российские университеты готовы оказывать медицинское сопровождение студентам по вопросам вакцинации против коронавируса. Об этом второго сентября на конференции "Конкурентоспособность российского образования в условиях пандемийных ограничений" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявила проректор Тюменского государственного университета Елена Тумакова.Кроме этого, представителей ведущих федеральных университетов беспокоит факт, что не все учащиеся смогли прибыть первого сентября. Большой проблемой для многих студентов стали высокие цены на авиабилеты."Билет из Узбекистана, например, сейчас стоит порядка 70-80 тысяч рублей, – отметила Елена Тумакова. – Это очень высокая стоимость. Я думаю, все вузы будут солидарны в том, чтобы ждать студентов до последнего. Нужно написать заявление в университет и сообщить, что билеты стоят дорого, это – уважительная причина".Заявление в форме электронного сообщения необходимо, чтобы отсутствие студента на очных занятиях не засчитывалось как прогул, уточнила директор Института русского языка РУДН Анжела Должикова."Мы понимаем, что абитуриенты могут ехать до второго семестра, но возникает вопрос: как тогда считать прогулы? Поэтому стоит обратиться в деканат", – заявила она.
https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html
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россия, студенты

Россия открыла границы для всех иностранных студентов

21:18 02.09.2021
120
© Photo : People's Friendship University of RussiaРоссийский университет дружбы народов
Российский университет дружбы народов - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Photo : People's Friendship University of Russia
Каждый университет должен составить список своих иностранных студентов и на основе этих данных отправить запросы на оказание визовой поддержки.
На этой неделе в Россию начали возвращаться студенты-иностранцы, застрявшие дома из-за пандемии и связанных с ней ограничений. На каких условиях в Россию сейчас могут въехать студенты-иностранцы, и чем им готовы помочь их вузы – в материале корреспондента Sputnik Данары Курмановой.
Еще 27 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял новый алгоритм, который снимает все ограничения по въезду иностранных студентов в Россию. Теперь въезд разрешен студентам-иностранцам из всех стран. Правило действует даже на тех студентов, с чьими странами у России сейчас нет авиасообщения.
Иностранным студентам, прибывающим в Россию, нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус, до и после прилета в страну, – объяснил корреспонденту Sputnik представитель Роспотребнадзора.
Согласно новому алгоритму, каждый университет должен составить список своих иностранных студентов и на основе этих данных отправить запросы на оказание визовой поддержки обучающимся в местные органы МВД.
При этом каждый иностранный студент из списка получит инструкцию по въезду в Россию. Главное требование инструкции – иметь на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Студенты на лекции - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Россия
Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу
20 августа, 13:51
697
Как отметили в Роспотребназдоре, справка о результатах теста должна быть оформлена на русском, либо английском языке.
"Тест необходимо сделать не ранее, чем за три календарных дня до прибытия в Россию, – уточнили в федеральной службе. – Далее иностранный гражданин, приехавший с целью обучения, должен сдать ПЦР-тест повторно в течение 72 часов с момента прибытия на территорию страны".
До получения результатов анализов студент обязан соблюдать режим самоизоляции. Для этого университеты подготовят помещения-обсерваторы, где учащиеся смогут жить, пока не будет готов ПЦР-тест. Занятия в данный период можно будет проходить дистанционно.
Российские университеты готовы оказывать медицинское сопровождение студентам по вопросам вакцинации против коронавируса. Об этом второго сентября на конференции "Конкурентоспособность российского образования в условиях пандемийных ограничений" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявила проректор Тюменского государственного университета Елена Тумакова.

"Мы принимаем студентов и с прививками, и без, – уточнила Тумакова. – Студенты могут привиться вакциной "Спутник Лайт" – разумеется, по желанию".

Кроме этого, представителей ведущих федеральных университетов беспокоит факт, что не все учащиеся смогли прибыть первого сентября. Большой проблемой для многих студентов стали высокие цены на авиабилеты.
"Билет из Узбекистана, например, сейчас стоит порядка 70-80 тысяч рублей, – отметила Елена Тумакова. – Это очень высокая стоимость. Я думаю, все вузы будут солидарны в том, чтобы ждать студентов до последнего. Нужно написать заявление в университет и сообщить, что билеты стоят дорого, это – уважительная причина".
Заявление в форме электронного сообщения необходимо, чтобы отсутствие студента на очных занятиях не засчитывалось как прогул, уточнила директор Института русского языка РУДН Анжела Должикова.
"Мы понимаем, что абитуриенты могут ехать до второго семестра, но возникает вопрос: как тогда считать прогулы? Поэтому стоит обратиться в деканат", – заявила она.
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