https://ru.sputnik.md/20210902/rossiya-traditsionnyy-rynok-dlya-moldavskogo-vinograda-yablok-44422163.html

Россия - традиционный рынок для молдавского винограда и яблок

Россия - традиционный рынок для молдавского винограда и яблок

Россия - традиционный рынок для молдавского винограда и яблок

2021-09-02T15:05+0300

2021-09-02T15:05+0300

2021-09-02T15:05+0300

экономика

в молдове

экспорт

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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Медленно, но верно Республика Молдова восстанавливается в плане экспорта после кризиса 2020 года. Как информирует Национальное бюро статистики, объем экспорта составил 858,8 млн долларов, это на 15,7% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.Первое и второе место в числе импортеров удерживают Румыния (28% от общего объема) и Германия (10%). Третью позицию в списке основных партнеров Республики Молдова по объему экспорта занимает Российская Федерация: за первые шесть месяцев года экспорт в эту страну достиг 9,7% от общего объема.Ионицэ уверяет, что с повышением качества молдавской сельхозпродукции и ее правильным продвижением Молдова будет намного шире присутствовать на внешних рынках.По его словам, в настоящее время идет большая работа в области стандартизации и сертификации. "У экономических агентов также есть поддержка для выхода на другие рынки, но предстоит еще много работы", - отмечает Ионицэ. "Мы должны сделать так, чтобы у нас было больше рынков", - заключает Вячеслав Ионицэ.

https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-vyros-eksport-otechestvennogo-tovar-43991380.html

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2021

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в молдове, экспорт