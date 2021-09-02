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Россия - традиционный рынок для молдавского винограда и яблок
Россия - традиционный рынок для молдавского винограда и яблок
Россия - традиционный рынок для молдавского винограда и яблок
2021-09-02T15:05+0300
2021-09-02T15:05+0300
экономика
в молдове
экспорт
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Медленно, но верно Республика Молдова восстанавливается в плане экспорта после кризиса 2020 года. Как информирует Национальное бюро статистики, объем экспорта составил 858,8 млн долларов, это на 15,7% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.Первое и второе место в числе импортеров удерживают Румыния (28% от общего объема) и Германия (10%). Третью позицию в списке основных партнеров Республики Молдова по объему экспорта занимает Российская Федерация: за первые шесть месяцев года экспорт в эту страну достиг 9,7% от общего объема.Ионицэ уверяет, что с повышением качества молдавской сельхозпродукции и ее правильным продвижением Молдова будет намного шире присутствовать на внешних рынках.По его словам, в настоящее время идет большая работа в области стандартизации и сертификации. "У экономических агентов также есть поддержка для выхода на другие рынки, но предстоит еще много работы", - отмечает Ионицэ. "Мы должны сделать так, чтобы у нас было больше рынков", - заключает Вячеслав Ионицэ.
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в молдове, экспорт

Россия - традиционный рынок для молдавского винограда и яблок

15:05 02.09.2021
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© Sputnik / Evghenii PanasencoМолдавский виноград
Молдавский виноград - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Silvia Zavadovschi - Sputnik Молдова
Силвия Завадовски
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В январе - июне 2021 года экспорт из Молдовы увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1331,5 миллиона долларов.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Медленно, но верно Республика Молдова восстанавливается в плане экспорта после кризиса 2020 года. Как информирует Национальное бюро статистики, объем экспорта составил 858,8 млн долларов, это на 15,7% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Блюда традиционной средиземноморской диеты - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
Экономика
Вырос экспорт молдавских товаров, Россия - одна из главных стран-покупателей
17 августа, 21:33
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Первое и второе место в числе импортеров удерживают Румыния (28% от общего объема) и Германия (10%).
Третью позицию в списке основных партнеров Республики Молдова по объему экспорта занимает Российская Федерация: за первые шесть месяцев года экспорт в эту страну достиг 9,7% от общего объема.

"Российская Федерация доминирует как импортер некоторых типов продукции, в частности яблок и винограда. По этой причине фермеры, которые владеют плантациями многолетних культур, зависят от рынка в Российской Федерации. И здесь речь идет прежде всего о скоропортящейся продукции", - отметил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Ионицэ уверяет, что с повышением качества молдавской сельхозпродукции и ее правильным продвижением Молдова будет намного шире присутствовать на внешних рынках.
"Рынок в Российской Федерации - традиционный для сельхозпродукции, это хорошо известный рынок, но в настоящее время вкладываются большие деньги в его диверсификацию", - отмечает эксперт.
По его словам, в настоящее время идет большая работа в области стандартизации и сертификации. "У экономических агентов также есть поддержка для выхода на другие рынки, но предстоит еще много работы", - отмечает Ионицэ.
"Мы должны сделать так, чтобы у нас было больше рынков", - заключает Вячеслав Ионицэ.
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