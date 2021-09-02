https://ru.sputnik.md/20210902/sandu-vizit-moskva-44440631.html

Санду рассказала, совершит ли она визит в Москву

Санду рассказала, совершит ли она визит в Москву

Санду рассказала, совершит ли она визит в Москву

2021-09-02T23:29+0300

2021-09-02T23:29+0300

2021-09-02T23:29+0300

политика

в молдове

россия

майя санду

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Визит Майи Санду в Россию пока не планируется. Об этом президент Молдовы заявила в эфире одного из телеканалов.По словам Санду, Россия сейчас больше занята предстоящими выборами в Госдуму. Помимо этого, визит должен сопровождаться конкретными вопросами двусторонней повестки."Визиту должны предшествовать договоренности по конкретным вопросам, решение которых может быть достигнуто в ходе визита, либо над их ним предстоит работать дальше", – заявила Санду.На вопрос, не предложил ли Дмитрий Козак в ходе своего недавнего посещения Молдовы такого рода договоренностей, Санду рассказала, что в беседе с заместителем главы администрации президента РФ обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, но конкретные их решения предстоит найти.Санду также отметила, что в отношениях с Россией "необходимы прагматичные конструктивные подходы, основанные на интересах граждан Молдовы".

https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-kozak-44195183.html

россия

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в молдове, россия, майя санду