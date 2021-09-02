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Молдова уступила Австрии в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу
08:26 02.09.2021 (обновлено: 08:39 02.09.2021)
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© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALМатч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Игра проходила на стадине "Зимбру" в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Национальная сборная Молдовы уступила команде Австрии со счетом 0:2 в отборочном матче к чемпионату мира - 2022.
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALМатч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Игра проходила в среду на кишиневском стадионе "Зимбру". Матч начался с 30-минутным опозданием из-за дрона, который курсировал в небе над стадионом. Команды отправили в раздевалку, однако спустя 30 минут игроки вышли на поле.
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALМатч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Судейство матча обеспечивал англичанин Пол Тирни (41 год), рефери ФИФА с 2018 года. Кроме того, впервые на стадионе "Зимбру" по просьбе УЕФА был задействован видеорефери.
Голевые моменты обеспечили Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович.
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALМатч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Матч с Австрией стал для сборной Молдовы 253-м. Она провела семь матчей со сборной Австрии, одержала одну победу и потерпела шесть поражений.