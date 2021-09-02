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Молдова уступила Австрии в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу

Молдова уступила Австрии в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу

Как прошел отборочный футбольный матч на ЧМ-2022 Молдова-Австрия в Кишиневе

2021-09-02T08:26+0300

2021-09-02T08:26+0300

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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Национальная сборная Молдовы уступила команде Австрии со счетом 0:2 в отборочном матче к чемпионату мира - 2022.Игра проходила в среду на кишиневском стадионе "Зимбру". Матч начался с 30-минутным опозданием из-за дрона, который курсировал в небе над стадионом. Команды отправили в раздевалку, однако спустя 30 минут игроки вышли на поле.Судейство матча обеспечивал англичанин Пол Тирни (41 год), рефери ФИФА с 2018 года. Кроме того, впервые на стадионе "Зимбру" по просьбе УЕФА был задействован видеорефери. Голевые моменты обеспечили Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович.Матч с Австрией стал для сборной Молдовы 253-м. Она провела семь матчей со сборной Австрии, одержала одну победу и потерпела шесть поражений.

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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