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Молдова уступила Австрии в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу
Молдова уступила Австрии в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу
Как прошел отборочный футбольный матч на ЧМ-2022 Молдова-Австрия в Кишиневе
2021-09-02T08:26+0300
2021-09-02T08:39+0300
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Национальная сборная Молдовы уступила команде Австрии со счетом 0:2 в отборочном матче к чемпионату мира - 2022.Игра проходила в среду на кишиневском стадионе "Зимбру". Матч начался с 30-минутным опозданием из-за дрона, который курсировал в небе над стадионом. Команды отправили в раздевалку, однако спустя 30 минут игроки вышли на поле.Судейство матча обеспечивал англичанин Пол Тирни (41 год), рефери ФИФА с 2018 года. Кроме того, впервые на стадионе "Зимбру" по просьбе УЕФА был задействован видеорефери. Голевые моменты обеспечили Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович.Матч с Австрией стал для сборной Молдовы 253-м. Она провела семь матчей со сборной Австрии, одержала одну победу и потерпела шесть поражений.
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Ирина Каруш
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в молдове, чм

Молдова уступила Австрии в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу

08:26 02.09.2021 (обновлено: 08:39 02.09.2021)
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© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALМатч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021 - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Игра проходила на стадине "Зимбру" в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Национальная сборная Молдовы уступила команде Австрии со счетом 0:2 в отборочном матче к чемпионату мира - 2022.
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALМатч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021 - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Игра проходила в среду на кишиневском стадионе "Зимбру". Матч начался с 30-минутным опозданием из-за дрона, который курсировал в небе над стадионом. Команды отправили в раздевалку, однако спустя 30 минут игроки вышли на поле.
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALМатч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021 - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Судейство матча обеспечивал англичанин Пол Тирни (41 год), рефери ФИФА с 2018 года. Кроме того, впервые на стадионе "Зимбру" по просьбе УЕФА был задействован видеорефери.
Голевые моменты обеспечили Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович.
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALМатч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021 - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Матч сборных Молдовы и Австрии на стадионе Зимбру 01.09.2021
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Матч с Австрией стал для сборной Молдовы 253-м. Она провела семь матчей со сборной Австрии, одержала одну победу и потерпела шесть поражений.
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