https://ru.sputnik.md/20210902/snouden-lichnye-dannye-44428825.html
Сноуден: в личные данные владельцев смартфонов могут проникнуть
Сноуден: в личные данные владельцев смартфонов могут проникнуть
Сноуден: в личные данные владельцев смартфонов могут проникнуть
2021-09-02T16:41+0300
2021-09-02T16:41+0300
2021-09-02T16:41+0300
общество
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слежка
технологии
эдвард сноуден
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности проникновения компаний - производителей телефонов, в частности Apple, в личные данные и файлы на устройствах, передает РИА Новости.По его словам, в настоящее время эта технология в США только запускается. "Как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный контент,... как только они скажут, что они могут увидеть, что у вас в файлах на телефоне, то это будет серьезным нарушением (приватности). Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ – нет", – отметил Сноуден.Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в Apple хотят искать незаконный, нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. "Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их и в вашей собственности", – сказал он.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
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в мире, слежка, технологии, эдвард сноуден
Сноуден: в личные данные владельцев смартфонов могут проникнуть
По словам Сноудена, технология просмотра личных данных владельцев смартфонов только запускается в США.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности проникновения компаний - производителей телефонов, в частности Apple, в личные данные и файлы на устройствах, передает РИА Новости
.
"Компания (Apple) переходит барьер, они начинают просматривать ваши телефоны и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе, все что угодно. И даже если вы доверяете компании Apple,... как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, применят эту технологию (поиска информации в смартфоне), они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять", – сказал Сноуден в рамках марафона "Новое знание".
По его словам, в настоящее время эта технология в США только запускается. "Как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный контент,... как только они скажут, что они могут увидеть, что у вас в файлах на телефоне, то это будет серьезным нарушением (приватности). Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ – нет", – отметил Сноуден.
Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в Apple хотят искать незаконный, нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. "Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их и в вашей собственности", – сказал он.
"Сейчас частные компании, которым, вообще-то, нечего делать в ваших личных данных, начинают разрабатывать методики, как хакнуть телефон, как получить доступ к телефону, и продают эти методики правительствам других стран", – предупредил экс-сотрудник спецслужб.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.