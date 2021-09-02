https://ru.sputnik.md/20210902/snouden-lichnye-dannye-44428825.html

Сноуден: в личные данные владельцев смартфонов могут проникнуть

Сноуден: в личные данные владельцев смартфонов могут проникнуть

Сноуден: в личные данные владельцев смартфонов могут проникнуть

2021-09-02T16:41+0300

2021-09-02T16:41+0300

2021-09-02T16:41+0300

общество

в мире

слежка

технологии

эдвард сноуден

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности проникновения компаний - производителей телефонов, в частности Apple, в личные данные и файлы на устройствах, передает РИА Новости.По его словам, в настоящее время эта технология в США только запускается. "Как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный контент,... как только они скажут, что они могут увидеть, что у вас в файлах на телефоне, то это будет серьезным нарушением (приватности). Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ – нет", – отметил Сноуден.Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в Apple хотят искать незаконный, нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. "Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их и в вашей собственности", – сказал он.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.

https://ru.sputnik.md/20161205/snouden-ssha-sud-10192463.html

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в мире, слежка, технологии, эдвард сноуден