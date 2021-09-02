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Сноуден – о Нобелевке: "Никто мне премию не даст"
Сноуден – о Нобелевке: "Никто мне премию не даст"
Сноуден рассказал дадут ли ему Нобелевскую премию
2021-09-02T20:02+0300
2021-09-02T20:02+0300
общество
в мире
россия
ассанж
эдвард сноуден
джулиан ассанж
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уверен, что ни он, ни основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получат Нобелевскую премию мира, на которую они номинированы, передает РИА Новости. Заявления прозвучали в четверг в ходе просветительского марафона "Новое знание".В январе СМИ сообщили, что лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган, чья организация Peace People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии, выдвинул Сноудена и Ассанжа на Нобелевскую премию мира.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство в РФ. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
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в мире, россия, ассанж, эдвард сноуден, джулиан ассанж

Сноуден – о Нобелевке: "Никто мне премию не даст"

20:02 02.09.2021
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭдвард Сноуден на II марафоне "Новое знание".
Эдвард Сноуден на II марафоне Новое знание. - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
О выдвижении Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа на Нобелевскую премию СМИ сообщили в начале нынешнего года.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уверен, что ни он, ни основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получат Нобелевскую премию мира, на которую они номинированы, передает РИА Новости. Заявления прозвучали в четверг в ходе просветительского марафона "Новое знание".

"Этого никогда не случится, никто мне премию не даст. Я думаю, что такие люди, как Джулиан Ассанж, которые готовы идти на такой риск, на который пошел он ради какой-то определенной цели, они делают это не ради наград", – сказал Сноуден, отвечая на вопрос, как он оценивает свои шансы на получение Нобелевской премии.

В январе СМИ сообщили, что лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган, чья организация Peace People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии, выдвинул Сноудена и Ассанжа на Нобелевскую премию мира.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
II марафон Новое знание. День второй - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
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После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство в РФ. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.

Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
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