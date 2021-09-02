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Сноуден – о Нобелевке: "Никто мне премию не даст"
© Sputnik / Максим Блинов/
О выдвижении Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа на Нобелевскую премию СМИ сообщили в начале нынешнего года.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уверен, что ни он, ни основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получат Нобелевскую премию мира, на которую они номинированы, передает РИА Новости. Заявления прозвучали в четверг в ходе просветительского марафона "Новое знание".
"Этого никогда не случится, никто мне премию не даст. Я думаю, что такие люди, как Джулиан Ассанж, которые готовы идти на такой риск, на который пошел он ради какой-то определенной цели, они делают это не ради наград", – сказал Сноуден, отвечая на вопрос, как он оценивает свои шансы на получение Нобелевской премии.
В январе СМИ сообщили, что лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган, чья организация Peace People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии, выдвинул Сноудена и Ассанжа на Нобелевскую премию мира.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство в РФ. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство в РФ. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.