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Тысячи противников вакцинации вышли на протесты в Канаде
Тысячи противников вакцинации вышли на протесты в Канаде
В Канаде тысячи вышли на протесты против вакцинации от коронавируса
2021-09-02T11:25+0300
2021-09-02T11:25+0300
коронавирус
в мире
протест
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Противники вакцинации от коронавируса вышли в среду на массовый протест и прошли по улицам улицы Ванкувера и других канадских городов, передает РИА Новости со ссылкой на канадский телеканал CBC.Граждане, призывающие "отвергнуть тиранию обязательной вакцинации", собрались у больниц в Ванкувере, Виктории, Камлупсе и других городах, сообщает канал. При этом, отмечает CBC, вакцинация в стране не является обязательной для всех групп населения.Самый крупный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам полиции, пять тысяч человек перекрыли дорогу.Телеканал также сообщает, что во время протеста поступило сообщение о случае физического насилия в отношении сотрудника здравоохранения. Джон Хорган, премьер провинции Британская Колумбия, где произошли протесты, осудил проявления агрессии со стороны демонстрантов.Ранее сообщалось, что Канада обяжет федеральных госслужащих, пассажиров самолетов, поездов и круизных судов привиться от коронавируса. По последним данным Минздрава, полную вакцинацию прошли более 65% населения.
https://ru.sputnik.md/20210725/gazom-po-protestu-stychki-v-afinakh-na-mitinge-protiv-prinuditelnoy-vaktsinatsii--43137325.html
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в мире, протест

Тысячи противников вакцинации вышли на протесты в Канаде

11:25 02.09.2021
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© REUTERS / Mathieu BelangerТеракт в Квебеке
Теракт в Квебеке - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Mathieu Belanger
На улицы городов Канады вышли протестовать граждане, не согласные с принудительной вакцинацией от COVID-19.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Противники вакцинации от коронавируса вышли в среду на массовый протест и прошли по улицам улицы Ванкувера и других канадских городов, передает РИА Новости со ссылкой на канадский телеканал CBC.
Граждане, призывающие "отвергнуть тиранию обязательной вакцинации", собрались у больниц в Ванкувере, Виктории, Камлупсе и других городах, сообщает канал. При этом, отмечает CBC, вакцинация в стране не является обязательной для всех групп населения.
Самый крупный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам полиции, пять тысяч человек перекрыли дорогу.
Телеканал также сообщает, что во время протеста поступило сообщение о случае физического насилия в отношении сотрудника здравоохранения. Джон Хорган, премьер провинции Британская Колумбия, где произошли протесты, осудил проявления агрессии со стороны демонстрантов.
На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Коронавирус
Газом по протесту: стычки в Афинах на митинге против принудительной вакцинации
25 июля, 12:02
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Ранее сообщалось, что Канада обяжет федеральных госслужащих, пассажиров самолетов, поездов и круизных судов привиться от коронавируса. По последним данным Минздрава, полную вакцинацию прошли более 65% населения.
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