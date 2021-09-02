https://ru.sputnik.md/20210902/tysyachi-protivnikov-vaktsinatsii-vyshli-na-protesty-v-kanade-44410301.html

Тысячи противников вакцинации вышли на протесты в Канаде

Тысячи противников вакцинации вышли на протесты в Канаде

В Канаде тысячи вышли на протесты против вакцинации от коронавируса

2021-09-02T11:25+0300

2021-09-02T11:25+0300

2021-09-02T11:25+0300

коронавирус

в мире

протест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1902/77/19027788_0:172:3500:2141_1920x0_80_0_0_9e4b5617bc342d736a4d3e9f2ae98e5f.jpg

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Противники вакцинации от коронавируса вышли в среду на массовый протест и прошли по улицам улицы Ванкувера и других канадских городов, передает РИА Новости со ссылкой на канадский телеканал CBC.Граждане, призывающие "отвергнуть тиранию обязательной вакцинации", собрались у больниц в Ванкувере, Виктории, Камлупсе и других городах, сообщает канал. При этом, отмечает CBC, вакцинация в стране не является обязательной для всех групп населения.Самый крупный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам полиции, пять тысяч человек перекрыли дорогу.Телеканал также сообщает, что во время протеста поступило сообщение о случае физического насилия в отношении сотрудника здравоохранения. Джон Хорган, премьер провинции Британская Колумбия, где произошли протесты, осудил проявления агрессии со стороны демонстрантов.Ранее сообщалось, что Канада обяжет федеральных госслужащих, пассажиров самолетов, поездов и круизных судов привиться от коронавируса. По последним данным Минздрава, полную вакцинацию прошли более 65% населения.

https://ru.sputnik.md/20210725/gazom-po-protestu-stychki-v-afinakh-na-mitinge-protiv-prinuditelnoy-vaktsinatsii--43137325.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, протест