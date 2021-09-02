https://ru.sputnik.md/20210902/ukrainskie-zaprety-44431045.html

Украинские запреты для Приднестровья – зачем это Киеву?

Украинские запреты для Приднестровья – зачем это Киеву?

Украинские запреты для Приднестровья – зачем это Киеву?

2021-09-02T16:19+0300

2021-09-02T16:19+0300

2021-09-02T16:33+0300

аналитика

в молдове

приднестровье

украина

колумнистика

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Символичное решениеУкраинские власти 1 сентября ввели запрет въезда на территорию своей страны (а также и транзит через нее) автотранспорта с приднестровскими номерами. Проезд будет разрешен только для машин с молдавскими или "нейтральными" номерными знаками.Эта инициатива Киева символична. Жесткие ограничения введены в канун даты, которая в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отмечается как День независимости. В 2021 году он празднуется уже в тридцать первый раз.Второго сентября 1990 года Второй чрезвычайный съезд депутатов всех уровней провозгласил Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику в составе СССР. К слову сказать, о своей особой государственности на левом берегу Днестра заявили раньше, чем это сделали непризнанные образования на Кавказе.Однако руководство Советского Союза не пошло по пути признания тогдашней ПМССР в качестве отдельного субъекта, несмотря на сверхлояльность его лидеров Кремлю.Но и после распада единого государства, а также вооруженного противостояния между Кишиневом и Тирасполем ни одно правительство не признало независимости Приднестровья. Однако многосторонние переговоры по разрешению приднестровского конфликта ведутся с участием представителей Тирасполя, с их аргументами вынуждены считаться и руководство Молдовы, и страны-гаранты, наблюдатели и ОБСЕ как посредник.Только что, 27 августа, сама Молдова отметила тридцатилетний юбилей своей независимости. Ее борьба за государственную самостоятельность оказалась зарифмована с приднестровским конфликтом. И без его урегулирования вопрос об эффективности молдавской независимости будет оставаться без ответа.За три десятилетия процесс мирного урегулирования переживал и подъемы, и спады, и стагнации. С годами в конфликте между Молдовой и непризнанным Приднестровьем возросло значение геополитического фактора, что значительно усложнило поиск всеобъемлющего компромисса. И сегодня надежды на какой-то дипломатический прорыв минимальны.В этом контексте нарастающее давление на Тирасполь призвано продемонстрировать все сложности, проблемы и изъяны приднестровского проекта, а также подтолкнуть его участников к принятию уступок. Конкретное решение о запрете для машин с приднестровскими номерами – это тактика. Стратегически же посыл очевиден. Это призыв задуматься о той цене (не только физической, но и общественно-политической, морально-психологической), которую жители непризнанной республики готовы платить за обеспечение своего особого статуса и возможное получение в будущем более широких прав, контуры которых сейчас до конца неясны.В какой степени сентябрьская инициатива Киева создает новые реалии на Днестре? Какие риски это создает для самой Украины, а также для Молдовы, России, европейской безопасности в целом?Особый игрокО приднестровском конфликте принято говорить как об уникальном этнополитическом противостоянии на постсоветском пространстве. Как правило, среди особых факторов называют отсутствие масс беженцев, меньшую интенсивность военного противоборства, сохранение экономических и культурных связей между "родительским государством" и отделившейся от него территорией.Но сейчас самое время вспомнить еще про одну отличительную черту. На Днестре наряду с противостоянием по линии "родительское государство" – непризнанное образование присутствует третий игрок со своими особыми интересами – Украина.На Южном Кавказе два образования, отделившиеся от Грузии и связывающие свои перспективы с Россией, имеют общую границу с РФ. Приднестровье своего "российского окна" не имеет, зато ее связывают 405 километров общего рубежа с Украиной.На протяжении последних трех десятилетий Киев неоднократно корректировал свои подходы на приднестровском направлении. Впрочем, такая коррекция была и у Тирасполя.Сегодня мало кто помнит, как на закате существования СССР приднестровские лидеры искали поддержки и защиты в Киеве, вспоминая про опыт Молдавской АССР 1924-1940 годов в составе союзной Украины.Однако после 2014 года украинская позиция в отношении Приднестровья утратила двойственность и значительно ужесточилась. Особенно следует выделить принятие пакета документов о денонсации соглашений (в общей сложности пяти документов) о транзите российских военных грузов и военнослужащих в непризнанную ПМР. Для ряда приднестровских представителей были введены запреты на въезд на украинскую территорию, а в Одесской области усилена украинская военная группировка.Киев рассматривает приднестровское направление как возможный рычаг для давления на Москву по вопросам Крыма и Донбасса. Весьма показательно, что этот тезис озвучил украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего недавнего визита в Кишинев по случаю тридцатилетия Декларации независимости Молдовы. Он предложил объединить усилия этой страны, а также Украины и Румынии в деле "стабилизации" ситуации на южных рубежах Европейского союза. Фактически же речь идет о попытке связать два конфликта – приднестровский и донбасский, чтобы использовать первый как инструмент давления на Москву.Большой вопрос – поможет ли это Киеву. В настоящее время подходы России к приднестровскому урегулированию определяются положениями Концепции внешней политики РФ, согласно которым Москва "способствует в рамках существующего многостороннего переговорного механизма всеобъемлющему решению приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья".Однако представители России при всякой возможности подчеркивают недопустимость силовой ломки существующего порядка вещей, отказа от диалога с Тирасполем и пересмотра молдавского нейтралитета. И здесь крайне важно понимать, что в Москве ситуацию рассматривают прежде всего как диалог Молдовы и непризнанной ПМР, а не как попытки третьих сил в одностороннем порядке устанавливать выгоды для себя.Новые рискиОграничительные меры в отношении Приднестровья принимаются не впервые. Украинская инициатива от 1 сентября 2021 года не открывает чего-то принципиально нового. Как минимум с сентября 2001 года, когда молдавской стороной были введены в одностороннем порядке таможенные печати нового образца, Кишинев и Киев в разноскоростном режиме пытаются форсировать процесс реинтеграции (фактически же интеграции, так как до 1991 года речь шла о едином Союзе ССР) Приднестровья в общее молдавское политико-правовое и социально-экономическое пространство. Наступательные действия перемежаются компромиссными договоренностями, а последние сталкиваются с проблемами практической имплементации. Но общий тренд очевиден.Понятное дело, что в случае любых новых ограничений социально-экономические трудности для приднестровцев увеличиваются, а изоляция непризнанной республики становится сильнее.После упомянутой выше "таможенной реформы"2001 года внешнеторговый оборот Приднестровья упал почти на треть. В последние годы угрожающие масштабы приняла трудовая миграция. Так, население непризнанной республики, согласно данным переписи, проведенной в ноябре 2004 года, составляло около 555 тысяч человек. По данным же переписи, состоявшейся в октябре 2015 года, численность жителей Приднестровья сократилась до 475 тысяч человек. Убыль составляет 14,3%. И данный тренд за прошедшие шесть лет не остановился.К тому же многие выходцы из республики живут "на два дома" или связаны с непризнанной ПМР только фактом официальной регистрации. Таким образом, фактическое сокращение населения представляется еще более значительным.Такой расклад не удовлетворяет не только Тирасполь, но и Москву. Более того, действия Киева могут разрушить надежды на выстраивание прагматических отношений между Майей Санду и российским руководством.В Кремле крайне настороженно отнеслись к победе действующего молдавского президента, а затем и к электоральному триумфу ее сторонников на досрочных парламентских выборах. Но при этом до настоящего времени предпочитали говорить о возможности прагматических отношений.11 августа прошла встреча Санду с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации президента РФ, имеющим значительный опыт на молдавском треке. В ходе переговоров между ними удалось достичь понимания, что введение новых ограничений не самый лучший способ выстраивания диалога Москвы и Кишиневе. Таким образом, активизация Киева на Днестре создает значительные проблемы для российско-молдавского диалога.Впрочем, ухудшение ситуации в Приднестровье может создать проблемы и для команды Санду. На левом берегу Днестра живут не только российские военные пенсионеры, но и молдавские граждане. И очевидно, что любые проблемы здесь оппоненты президента Молдовы используют с выгодой для себя. Если не сегодня, то завтра Кишинев окажется в непростой ситуации.Этот вопрос вообще сильно политизирован, хотя, помимо "большой игры", он имеет и гуманитарное измерение. В теории молдавские власти не заинтересованы в резком повышении геополитических ставок. Их избиратель ждет иного – улучшения качества жизни, эффективной антиковидной политики, улучшения экономической ситуации.Однако на практике ставки повышаются, если взять участие президента Молдовы в так называемой "Крымской платформе" и попытки основательной перезагрузки отношений с Киевом. Очевидно, что эта повестка по определению имеет не экономические, а геополитические детерминанты. Следовательно, приднестровское уравнение не упрощается, а серьезно усложняется.

https://ru.sputnik.md/20210901/blokada-ukraina-44396023.html

https://ru.sputnik.md/20210831/krasnoselskiy-zapret-ukraina-pridnestrovskie-nomera-44365854.html

https://ru.sputnik.md/20210901/pridnestrovskie-nomera-44402236.html

https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-kozak-44195183.html

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аналитика , в молдове, приднестровье, украина, колумнистика