https://ru.sputnik.md/20210902/usatyy-otstavka-44436500.html
Ренато Усатый подал в отставку с поста мэра Бельц на городском сходе
Ренато Усатый подал в отставку с поста мэра Бельц на городском сходе
Ренато Усатый подал в отставку с поста мэра Бельц на городском сходе
2021-09-02T19:08+0300
2021-09-02T19:08+0300
2021-09-02T19:12+0300
ренато усатый
политика
в молдове
бельцы
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Ренато Усатый заявил о своем уходе с поста мэра Бэльц. Похоже, на этот раз решение окончательное.На встрече с горожанами, организованной перед зданием мэрии Бельц Усатый заявил, что "так больше не может продолжаться, а жизнь должна идти дальше". Он также сказал, что вскоре будут объявлены новые выборы на должность мэра населенного пункта.Более того, политик объявил, что все заместители мэра и советники в его партии будут работать до избрания нового мэра, а после все уйдут в отставку. Таким образом, в Бельцах будут проведены досрочные местные выборы. Они состоятся 21 ноября.Напоминаем, что после выборов 11 июля недовольный полученным результатом Ренато Усатый заявил, что уйдет в отставку.Тогда Усатый отметил, что ни он, ни вице-мэр Николай Григоришин, ни кто-либо из команды "Нашей партии" выдвигаться на должность мэра не будут.Также Усатый заявил, что предложит "Нашей партии" выбрать другого председателя.По итогам досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года избирательный блок "Ренато Усатый" получил 4,10% голосов. Для прохождения в парламент ему требовалось не менее 7% голосов избирателей.
https://ru.sputnik.md/20210712/Renato-Usatyy-ukhodit-s-posta-mera-Belts-35490322.html
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ренато усатый, в молдове, бельцы
Ренато Усатый подал в отставку с поста мэра Бельц на городском сходе
19:08 02.09.2021 (обновлено: 19:12 02.09.2021)
Ренато Усатый вновь заявил о своем уходе с поста мэра Бельц, на этот раз окончательно.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Ренато Усатый заявил о своем уходе с поста мэра Бэльц. Похоже, на этот раз решение окончательное.
На встрече с горожанами, организованной перед зданием мэрии Бельц Усатый заявил, что "так больше не может продолжаться, а жизнь должна идти дальше". Он также сказал, что вскоре будут объявлены новые выборы на должность мэра населенного пункта.
Более того, политик объявил, что все заместители мэра и советники в его партии будут работать до избрания нового мэра, а после все уйдут в отставку. Таким образом, в Бельцах будут проведены досрочные местные выборы. Они состоятся 21 ноября.
Напоминаем, что после выборов 11 июля недовольный полученным результатом Ренато Усатый заявил, что уйдет в отставку.
Тогда Усатый отметил, что ни он, ни вице-мэр Николай Григоришин, ни кто-либо из команды "Нашей партии" выдвигаться на должность мэра не будут.
Также Усатый заявил, что предложит "Нашей партии" выбрать другого председателя.
По итогам досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года избирательный блок "Ренато Усатый" получил 4,10% голосов. Для прохождения в парламент ему требовалось не менее 7% голосов избирателей.