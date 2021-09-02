https://ru.sputnik.md/20210902/v-afganistane-proizoshlo-zemletryasenie-44410714.html

В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение

Сейсмособытие случилось возле таджикской границы

2021-09-02T09:40+0300

2021-09-02T09:40+0300

2021-09-02T09:40+0300

общество

в мире

афганистан

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44195828_0:300:3073:2028_1920x0_80_0_0_385ac5f7e467f757d3588dc1d8749736.jpg

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в четверг на территории Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).Сейсмособытие произошло в 04.50 по времени UTC (7.50 по Кишиневу).Эпицентр располагался в 58 километрах к юго-востоку от столицы афганской провинции Бадахшан, города Файзабад, и в 59 километрах к западу от населенного пункта Чубек в Таджикистане. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ru.sputnik.md/20210901/silnoe-zemletryasenie-v-rumynii-tolchki-oschutili-i-v-moldove-44393057.html

афганистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, афганистан, землетрясение