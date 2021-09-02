https://ru.sputnik.md/20210902/v-afganistane-proizoshlo-zemletryasenie-44410714.html
В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение
Сейсмособытие случилось возле таджикской границы
2021-09-02T09:40+0300
2021-09-02T09:40+0300
2021-09-02T09:40+0300
общество
в мире
афганистан
землетрясение
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в четверг на территории Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).Сейсмособытие произошло в 04.50 по времени UTC (7.50 по Кишиневу).Эпицентр располагался в 58 километрах к юго-востоку от столицы афганской провинции Бадахшан, города Файзабад, и в 59 километрах к западу от населенного пункта Чубек в Таджикистане. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ru.sputnik.md/20210901/silnoe-zemletryasenie-v-rumynii-tolchki-oschutili-i-v-moldove-44393057.html
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в мире, афганистан, землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение
Сейсмособытие произошло близ таджикской границы.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в четверг на территории Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Сейсмособытие произошло в 04.50 по времени UTC (7.50 по Кишиневу).
Эпицентр располагался в 58 километрах к юго-востоку от столицы афганской провинции Бадахшан, города Файзабад, и в 59 километрах к западу от населенного пункта Чубек в Таджикистане. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.