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В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение
Сейсмособытие случилось возле таджикской границы
2021-09-02T09:40+0300
2021-09-02T09:40+0300
общество
в мире
афганистан
землетрясение
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в четверг на территории Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).Сейсмособытие произошло в 04.50 по времени UTC (7.50 по Кишиневу).Эпицентр располагался в 58 километрах к юго-востоку от столицы афганской провинции Бадахшан, города Файзабад, и в 59 километрах к западу от населенного пункта Чубек в Таджикистане. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ru.sputnik.md/20210901/silnoe-zemletryasenie-v-rumynii-tolchki-oschutili-i-v-moldove-44393057.html
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в мире, афганистан, землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение

09:40 02.09.2021
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© AP Photo / Massoud HossainiВид с высоты птичьего полета на заснеженные горы Памира
Вид с высоты птичьего полета на заснеженные горы Памира - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Massoud Hossaini
Сейсмособытие произошло близ таджикской границы.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в четверг на территории Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
Общество
В Румынии произошло землетрясение
Вчера, 15:48
807
Сейсмособытие произошло в 04.50 по времени UTC (7.50 по Кишиневу).

Эпицентр располагался в 58 километрах к юго-востоку от столицы афганской провинции Бадахшан, города Файзабад, и в 59 километрах к западу от населенного пункта Чубек в Таджикистане. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Момент извержение вулкана Эбеко на Курилах попал на видео - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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