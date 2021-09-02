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В Гагаузии ковид унес жизни сразу трех членов одной семьи
В Гагаузии ковид унес жизни сразу трех членов одной семьи
В Гагаузии от коронавируса погибла половина семьи
2021-09-02T14:40+0300
2021-09-02T14:45+0300
коронавирус
в молдове
гагаузия
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КОМРАТ, 2 сен - Sputnik, Максим Топал. Трагедия произошла в семье, которая ранее в полном составе была госпитализирована в разные ковид-центры республики. Коронавирусом заболели сразу три поколения – родители, дети и внуки.Информацию 23 августа обнародовала башкан Гагаузии Ирина Влах, которая сообщила, что глава семьи Вячеслав Кара попросил руководство автономии о помощи.Спустя несколько дней - 26 августа - от коронавируса скончался первый пожилой член семьи – тесть главы семейства. Три дня спустя умер отец мужчины, а 2 сентября – и его 33-летняя супруга.Трагедия в отдельно взятой семье показывает, насколько серьезной проблемой является пандемия для всего общества, считает башкан Гагаузии Ирина Влах. Выход только один – вакцинация населения.В настоящее время в Гагаузии обеими дозами вакцины против коронавируса вакцинированы менее 10 процентов населения – это немногим превышает 12 тысяч человек.
https://ru.sputnik.md/20210812/irina-vlakh-provela-soveschanie-po-teme-vaktsinatsii-v-gagauzii-43835176.html
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в молдове, гагаузия

В Гагаузии ковид унес жизни сразу трех членов одной семьи

14:40 02.09.2021 (обновлено: 14:45 02.09.2021)
306
© Photo : Miroslav RotariSpital
Spital - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Коронавирусом заболели сразу три поколения одной семьи. На эту трагедию обратила внимание башкан Гагаузии Ирина Влах.
КОМРАТ, 2 сен - Sputnik, Максим Топал. Трагедия произошла в семье, которая ранее в полном составе была госпитализирована в разные ковид-центры республики. Коронавирусом заболели сразу три поколения – родители, дети и внуки.
Информацию 23 августа обнародовала башкан Гагаузии Ирина Влах, которая сообщила, что глава семьи Вячеслав Кара попросил руководство автономии о помощи.
Башкан Гагаузии Ирина Влах - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Коронавирус
Ирина Влах провела совещание по теме вакцинации в Гагаузии
12 августа, 12:50
167
Спустя несколько дней - 26 августа - от коронавируса скончался первый пожилой член семьи – тесть главы семейства. Три дня спустя умер отец мужчины, а 2 сентября – и его 33-летняя супруга.
Трагедия в отдельно взятой семье показывает, насколько серьезной проблемой является пандемия для всего общества, считает башкан Гагаузии Ирина Влах. Выход только один – вакцинация населения.
"В этой семье заболели 6 взрослых и двое детей. Из 6 взрослых трое уже умерли. Все это произошло в течение 10 дней. Это показывает, что если мы будем невакцинированы, то количество летальных исходов будет расти", - заявила Ирина Влах.
В настоящее время в Гагаузии обеими дозами вакцины против коронавируса вакцинированы менее 10 процентов населения – это немногим превышает 12 тысяч человек.
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