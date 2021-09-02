https://ru.sputnik.md/20210902/v-gagauzii-kovid-unes-zhizni-srazu-trekh-chlenov-odnoy-semi-44426245.html

В Гагаузии ковид унес жизни сразу трех членов одной семьи

В Гагаузии ковид унес жизни сразу трех членов одной семьи

В Гагаузии от коронавируса погибла половина семьи

2021-09-02T14:40+0300

2021-09-02T14:40+0300

2021-09-02T14:45+0300

коронавирус

в молдове

гагаузия

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КОМРАТ, 2 сен - Sputnik, Максим Топал. Трагедия произошла в семье, которая ранее в полном составе была госпитализирована в разные ковид-центры республики. Коронавирусом заболели сразу три поколения – родители, дети и внуки.Информацию 23 августа обнародовала башкан Гагаузии Ирина Влах, которая сообщила, что глава семьи Вячеслав Кара попросил руководство автономии о помощи.Спустя несколько дней - 26 августа - от коронавируса скончался первый пожилой член семьи – тесть главы семейства. Три дня спустя умер отец мужчины, а 2 сентября – и его 33-летняя супруга.Трагедия в отдельно взятой семье показывает, насколько серьезной проблемой является пандемия для всего общества, считает башкан Гагаузии Ирина Влах. Выход только один – вакцинация населения.В настоящее время в Гагаузии обеими дозами вакцины против коронавируса вакцинированы менее 10 процентов населения – это немногим превышает 12 тысяч человек.

https://ru.sputnik.md/20210812/irina-vlakh-provela-soveschanie-po-teme-vaktsinatsii-v-gagauzii-43835176.html

гагаузия

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