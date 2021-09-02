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Встреча глав МИД Молдовы и Франции: что обсуждалось
Встреча глав МИД Молдовы и Франции: что обсуждалось
Прошла встреча глав МИД Молдовы Нику Попеску и Франции Жан-Ив Ле Дриан: главное, что обсуждалось
2021-09-02T13:00+0300
2021-09-02T13:02+0300
политика
в молдове
кишинев
франция
молдова
нику попеску
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Молдова и Франция обсуждают целый ряд проектов, внедрение которых пойдет на благо не только молдавским, но и французским гражданам, об этом заявил в четверг на брифинге глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. Заявления прозвучали после встречи с главой дипломатии Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, который находится с визитом в нашей стране.По словам Попеску, собеседники обсудили аспекты двусторонней и европейской повестки.Он добавил, что темой беседы также был процесс реформ в Молдове, в частности в юстиции, а также борьба с коррупцией. Кроме того, как уточнил Попеску, удалось обговорить и прозрачность общественной жизни в Молдове, что в дальнейшем должно помочь Агентству по неподкупности улучшить свою функциональность в отношении борьбы с коррупцией в политическом классе."Мы обсудили также ассоциацию с ЕС. В ближайшее время Молдова и ЕС одобрят новую повестку, которая подразумевает новый план и шаги для углубления сотрудничества и интеграции Молдовы в Европу", - пояснил Попеску.Помимо этого, по данным министра, Франция и Молдова рассчитывают продолжить сотрудничество в сфере безопасности, диджитализации, реформировании госуслуг, региональной безопасности и приднестровского урегулирования.Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь поблагодарил молдавские власти за приглашение и заверил своего коллегу в полной поддержке Францией европейских стремлений Молдовы. По мнению главы французской дипломатии, "назначение в республике европейски ориентированного правительства - важный сигнал".В то же время он заверил, что Париж продолжит активно сотрудничать с Молдовой в вышеперечисленных областях, а также постарается оказать поддержку в развитии экономики.
https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-latviya-soglashenie-obschestvennoy-bezopasnosti-43973003.html
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в молдове, кишинев, франция, молдова, нику попеску

Встреча глав МИД Молдовы и Франции: что обсуждалось

13:00 02.09.2021 (обновлено: 13:02 02.09.2021)
20
© Sputnik / Mihai CarausMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Moldovei
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Moldovei - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Дипломаты обсудили важные вопросы о сотрудничестве двух стран, наметив ряд важных сфер для усиления кооперации.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Молдова и Франция обсуждают целый ряд проектов, внедрение которых пойдет на благо не только молдавским, но и французским гражданам, об этом заявил в четверг на брифинге глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. Заявления прозвучали после встречи с главой дипломатии Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, который находится с визитом в нашей стране.
По словам Попеску, собеседники обсудили аспекты двусторонней и европейской повестки.

"Мы обсуждаем множество проектов с французским Агентством развития. В частности, это облесение территорий, ирригация, обеспечение водой, энергоэффективность", - уточнил глава МИДЕИ.

Он добавил, что темой беседы также был процесс реформ в Молдове, в частности в юстиции, а также борьба с коррупцией. Кроме того, как уточнил Попеску, удалось обговорить и прозрачность общественной жизни в Молдове, что в дальнейшем должно помочь Агентству по неподкупности улучшить свою функциональность в отношении борьбы с коррупцией в политическом классе.
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"Мы обсудили также ассоциацию с ЕС. В ближайшее время Молдова и ЕС одобрят новую повестку, которая подразумевает новый план и шаги для углубления сотрудничества и интеграции Молдовы в Европу", - пояснил Попеску.
Помимо этого, по данным министра, Франция и Молдова рассчитывают продолжить сотрудничество в сфере безопасности, диджитализации, реформировании госуслуг, региональной безопасности и приднестровского урегулирования.
Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь поблагодарил молдавские власти за приглашение и заверил своего коллегу в полной поддержке Францией европейских стремлений Молдовы. По мнению главы французской дипломатии, "назначение в республике европейски ориентированного правительства - важный сигнал".

"Франция поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы в рамках ее границ, признанных на международном уровне. Поддерживаем формат "5+2" для достижения долгосрочного решения приднестровского конфликта", - заявил Дриан.

В то же время он заверил, что Париж продолжит активно сотрудничать с Молдовой в вышеперечисленных областях, а также постарается оказать поддержку в развитии экономики.
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