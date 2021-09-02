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Встреча глав МИД Молдовы и Франции: что обсуждалось

Встреча глав МИД Молдовы и Франции: что обсуждалось

Прошла встреча глав МИД Молдовы Нику Попеску и Франции Жан-Ив Ле Дриан: главное, что обсуждалось

2021-09-02T13:00+0300

2021-09-02T13:00+0300

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политика

в молдове

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франция

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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Молдова и Франция обсуждают целый ряд проектов, внедрение которых пойдет на благо не только молдавским, но и французским гражданам, об этом заявил в четверг на брифинге глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. Заявления прозвучали после встречи с главой дипломатии Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, который находится с визитом в нашей стране.По словам Попеску, собеседники обсудили аспекты двусторонней и европейской повестки.Он добавил, что темой беседы также был процесс реформ в Молдове, в частности в юстиции, а также борьба с коррупцией. Кроме того, как уточнил Попеску, удалось обговорить и прозрачность общественной жизни в Молдове, что в дальнейшем должно помочь Агентству по неподкупности улучшить свою функциональность в отношении борьбы с коррупцией в политическом классе."Мы обсудили также ассоциацию с ЕС. В ближайшее время Молдова и ЕС одобрят новую повестку, которая подразумевает новый план и шаги для углубления сотрудничества и интеграции Молдовы в Европу", - пояснил Попеску.Помимо этого, по данным министра, Франция и Молдова рассчитывают продолжить сотрудничество в сфере безопасности, диджитализации, реформировании госуслуг, региональной безопасности и приднестровского урегулирования.Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь поблагодарил молдавские власти за приглашение и заверил своего коллегу в полной поддержке Францией европейских стремлений Молдовы. По мнению главы французской дипломатии, "назначение в республике европейски ориентированного правительства - важный сигнал".В то же время он заверил, что Париж продолжит активно сотрудничать с Молдовой в вышеперечисленных областях, а также постарается оказать поддержку в развитии экономики.

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в молдове, кишинев, франция, молдова, нику попеску