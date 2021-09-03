https://ru.sputnik.md/20210903/agentstvo-gosuslug-44471704.html
Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
2021-09-03T19:16+0300
2021-09-03T19:16+0300
2021-09-03T19:31+0300
общество
цены
услуги
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану объявил в пятницу, третьего сентября, что ведомство снижает тарифы на большинство своих услуг, а некоторые и вовсе станут бесплатными.Так, по словам главы агентства, бесплатной станет, например, выдача свидетельства о браке, а плата за первую регистрацию автомобиля будет снижена на 200 леев.В начале июня этого года Агентство государственных услуг повысило цену выдачи официальных документов частным лицам.
https://ru.sputnik.md/20210817/naznachili-novogo-glavu-agentstva-gosuslug-43978387.html
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Дмитрий Терехов
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цены, услуги, в молдове
Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
19:16 03.09.2021 (обновлено: 19:31 03.09.2021)
По словам главы ведомства, в скором времени бесплатной станет услуга выдачи свидетельства о браке.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану объявил в пятницу, третьего сентября, что ведомство снижает тарифы на большинство своих услуг, а некоторые и вовсе станут бесплатными.
"Мы находимся в процессе пересмотра цен на 265 видов услуг, которые сегодня предоставляет агентство. В ближайшее время мы вернемся к тарифам, существовавшем до поднятия цен, инициированного в свое время правительством Кику", – заявил Ешану.
Так, по словам главы агентства, бесплатной станет, например, выдача свидетельства о браке, а плата за первую регистрацию автомобиля будет снижена на 200 леев.
В начале июня этого года Агентство государственных услуг повысило цену выдачи официальных документов частным лицам.