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Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
2021-09-03T19:16+0300
2021-09-03T19:31+0300
общество
цены
услуги
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану объявил в пятницу, третьего сентября, что ведомство снижает тарифы на большинство своих услуг, а некоторые и вовсе станут бесплатными.Так, по словам главы агентства, бесплатной станет, например, выдача свидетельства о браке, а плата за первую регистрацию автомобиля будет снижена на 200 леев.В начале июня этого года Агентство государственных услуг повысило цену выдачи официальных документов частным лицам.
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цены, услуги, в молдове

Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены

19:16 03.09.2021 (обновлено: 19:31 03.09.2021)
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По словам главы ведомства, в скором времени бесплатной станет услуга выдачи свидетельства о браке.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану объявил в пятницу, третьего сентября, что ведомство снижает тарифы на большинство своих услуг, а некоторые и вовсе станут бесплатными.

"Мы находимся в процессе пересмотра цен на 265 видов услуг, которые сегодня предоставляет агентство. В ближайшее время мы вернемся к тарифам, существовавшем до поднятия цен, инициированного в свое время правительством Кику", – заявил Ешану.

Так, по словам главы агентства, бесплатной станет, например, выдача свидетельства о браке, а плата за первую регистрацию автомобиля будет снижена на 200 леев.
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В начале июня этого года Агентство государственных услуг повысило цену выдачи официальных документов частным лицам.
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