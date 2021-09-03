https://ru.sputnik.md/20210903/agentstvo-gosuslug-44471704.html

Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены

Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены

Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены

2021-09-03T19:16+0300

2021-09-03T19:16+0300

2021-09-03T19:31+0300

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в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану объявил в пятницу, третьего сентября, что ведомство снижает тарифы на большинство своих услуг, а некоторые и вовсе станут бесплатными.Так, по словам главы агентства, бесплатной станет, например, выдача свидетельства о браке, а плата за первую регистрацию автомобиля будет снижена на 200 леев.В начале июня этого года Агентство государственных услуг повысило цену выдачи официальных документов частным лицам.

https://ru.sputnik.md/20210817/naznachili-novogo-glavu-agentstva-gosuslug-43978387.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

цены, услуги, в молдове