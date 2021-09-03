https://ru.sputnik.md/20210903/agentstvo-lekarstva-44475660.html
У Агентства по лекарствам и медицинским изделиям – новый директор
У Агентства по лекарствам и медицинским изделиям – новый директор
Кто такой Драгош Гуцу –новый директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы
2021-09-03T22:52+0300
2021-09-03T22:52+0300
2021-09-03T23:06+0300
общество
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медицина
медикаменты
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Новым главой Агентства по лекарствам и медицинским изделиям назначен Драгош Гуцу – эксперт в области менеджмента и управления бизнесом, сообщает Управление правительства по связям с прессой и протоколу. В 2016-2018 Гуцу был коммерческим директором MENA/CIS (Северная Африка, Ближний Восток и СНГ), отвечал за разработку и реализацию региональной торговой стратегии (в 34 странах) в рамках GlaxoSmithKline Turkey (Стамбул).С января 2015 года по апрель 2016 года он занимал должность генерального директора (по Казахстану и Средней Азии/Монголии) в той же компании. С апреля 2013 года по январь 2015-го отвечал за разработку и реализацию стратегий по продвижению портфеля продукции и запуск новых продуктов в GlaxoSmithKline Russia.
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в молдове, медицина, медикаменты
У Агентства по лекарствам и медицинским изделиям – новый директор
22:52 03.09.2021 (обновлено: 23:06 03.09.2021)
Новый глава Агенства является экспертом в области управления бизнесом и, в числе прочего, окончил чикагскую Business Booth School.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Новым главой Агентства по лекарствам и медицинским изделиям назначен Драгош Гуцу – эксперт в области менеджмента и управления бизнесом, сообщает Управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Сообщается, что Гуцу в 1997 году окончил Государственный университет медицины и фармацевтики имени Николае Тестемицану, а в 2008-ом – чикагскую Business Booth School.
В 2016-2018 Гуцу был коммерческим директором MENA/CIS (Северная Африка, Ближний Восток и СНГ), отвечал за разработку и реализацию региональной торговой стратегии (в 34 странах) в рамках GlaxoSmithKline Turkey (Стамбул).
С января 2015 года по апрель 2016 года он занимал должность генерального директора (по Казахстану и Средней Азии/Монголии) в той же компании. С апреля 2013 года по январь 2015-го отвечал за разработку и реализацию стратегий по продвижению портфеля продукции и запуск новых продуктов в GlaxoSmithKline Russia.