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У Агентства по лекарствам и медицинским изделиям – новый директор
У Агентства по лекарствам и медицинским изделиям – новый директор
Кто такой Драгош Гуцу –новый директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы
2021-09-03T22:52+0300
2021-09-03T23:06+0300
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Новым главой Агентства по лекарствам и медицинским изделиям назначен Драгош Гуцу – эксперт в области менеджмента и управления бизнесом, сообщает Управление правительства по связям с прессой и протоколу. В 2016-2018 Гуцу был коммерческим директором MENA/CIS (Северная Африка, Ближний Восток и СНГ), отвечал за разработку и реализацию региональной торговой стратегии (в 34 странах) в рамках GlaxoSmithKline Turkey (Стамбул).С января 2015 года по апрель 2016 года он занимал должность генерального директора (по Казахстану и Средней Азии/Монголии) в той же компании. С апреля 2013 года по январь 2015-го отвечал за разработку и реализацию стратегий по продвижению портфеля продукции и запуск новых продуктов в GlaxoSmithKline Russia.
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в молдове, медицина, медикаменты

У Агентства по лекарствам и медицинским изделиям – новый директор

22:52 03.09.2021 (обновлено: 23:06 03.09.2021)
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© Photo : MoldpresДиректор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям
Директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Photo : Moldpres
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Новый глава Агенства является экспертом в области управления бизнесом и, в числе прочего, окончил чикагскую Business Booth School.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Новым главой Агентства по лекарствам и медицинским изделиям назначен Драгош Гуцу – эксперт в области менеджмента и управления бизнесом, сообщает Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Сообщается, что Гуцу в 1997 году окончил Государственный университет медицины и фармацевтики имени Николае Тестемицану, а в 2008-ом – чикагскую Business Booth School.

В 2016-2018 Гуцу был коммерческим директором MENA/CIS (Северная Африка, Ближний Восток и СНГ), отвечал за разработку и реализацию региональной торговой стратегии (в 34 странах) в рамках GlaxoSmithKline Turkey (Стамбул).
С января 2015 года по апрель 2016 года он занимал должность генерального директора (по Казахстану и Средней Азии/Монголии) в той же компании. С апреля 2013 года по январь 2015-го отвечал за разработку и реализацию стратегий по продвижению портфеля продукции и запуск новых продуктов в GlaxoSmithKline Russia.
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