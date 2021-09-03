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https://ru.sputnik.md/20210903/barkhatnyy-sezon-44471477.html
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне собираются провести бархатный сезон
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне собираются провести бархатный сезон
Молдова пятая в списке стран, где россияне собираются провести бархатный сезон
2021-09-03T18:47+0300
2021-09-03T18:58+0300
россия
туризм
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Россияне предпочитают проводить бархатный сезон в странах ближнего зарубежья. Об этом говорит отчет аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, результаты которого представила корреспондент агентства Sputnik Данара Курманова.Были проанализированы бронирования авиабилетов за период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.В рейтинг 15 самых востребованных среди российских путешественников направлений в период с 1 сентября по 15 октября вошли восемь постсоветских государств. Возглавила этот список Армения, на втором месте – Кыргызстан, причем суммарно на эти две страны пришлось 29,1% оформленных билетов.Замыкают первую пятерку самых популярных стран для перелета в бархатный сезон Азербайджан и Молдова. Также в рейтинге находятся Узбекистан, Беларусь, Казахстан и Грузия.Россияне покупают билеты в постсоветские страны с целью отдыха только во вторую очередь, уточняет руководитель пресс-службы Туту.ру Наталья Анисимова.Популярность некоторых направлений как раз стремительно росла незадолго до пандемии – например, таких стран, как Армения или Узбекистан.Выбирая постсоветские страны как места проведения отпуска, россияне могут следовать туристическим трендам, считает эксперт в сфере туризма, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Туризм, гостиничный и ресторанный сервис УГНТУ" Константин Кузьминых."Путешественники стремятся к многообразию, а постсоветские страны – это популярная тенденция. Они могут предложить интересную кухню, достопримечательности и новые впечатления", - говорит он.Помимо этого, некоторые туристы могут выбирать страны бывшего СССР, исходя из соображений безопасности в период пандемии, полагает генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко.Летом этого года страны ближнего зарубежья тоже были самыми популярными направлениями в сервисе Туту.ру.Лидером в этом списке стал маршрут Москва – Ереван: на него приходится около 9% оформленных билетов в июне - августе 2021 года. В топ-20 вошли рейсы в Ереван из других городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Сочи.Вторым по популярности стало направление Москва – Кишинев. По этому маршруту оформлялось 6,9% билетов. Также в топ-20 вошло направление Санкт-Петербург — Кишинев.Замыкает тройку рейтинга направление Москва — Бишкек с долей в 4,4%. За ним следуют направления Москва — Баку и Москва — Ташкент (4% и 3,9% соответственно).
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туризм

Названы страны ближнего зарубежья, где россияне собираются провести бархатный сезон

18:47 03.09.2021 (обновлено: 18:58 03.09.2021)
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© Photo : Евгений ПаскарьСтарый Орхей
Старый Орхей - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Photo : Евгений Паскарь
В ТОП-15 самых популярных осенних направлений для российских путешественников попали восемь постсоветских стран, Молдова среди них на пятом месте.
Россияне предпочитают проводить бархатный сезон в странах ближнего зарубежья. Об этом говорит отчет аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, результаты которого представила корреспондент агентства Sputnik Данара Курманова.
Были проанализированы бронирования авиабилетов за период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.
В рейтинг 15 самых востребованных среди российских путешественников направлений в период с 1 сентября по 15 октября вошли восемь постсоветских государств. Возглавила этот список Армения, на втором месте – Кыргызстан, причем суммарно на эти две страны пришлось 29,1% оформленных билетов.
Замыкают первую пятерку самых популярных стран для перелета в бархатный сезон Азербайджан и Молдова. Также в рейтинге находятся Узбекистан, Беларусь, Казахстан и Грузия.
© SputnikКуда поедут россияне в бархатный сезон?
Куда поедут россияне в бархатный сезон? - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Куда поедут россияне в бархатный сезон?
© Sputnik
Россияне покупают билеты в постсоветские страны с целью отдыха только во вторую очередь, уточняет руководитель пресс-службы Туту.ру Наталья Анисимова.

"Значительная доля бронирований – это деловые и частные поездки по личным причинам, – сказала она в комментарии Sputnik, добавив, что люди в условиях пандемии по-прежнему не рискуют планировать путешествия заранее. – Большинство покупает билеты по необходимости. В прошлом году доля зарубежных путешествий в целом составляла 2-3% от общего числа бронирований. В этом году она выросла до 5%, но не вернулась к допандемическому уровню – 20-25%".

Популярность некоторых направлений как раз стремительно росла незадолго до пандемии – например, таких стран, как Армения или Узбекистан.
Выбирая постсоветские страны как места проведения отпуска, россияне могут следовать туристическим трендам, считает эксперт в сфере туризма, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Туризм, гостиничный и ресторанный сервис УГНТУ" Константин Кузьминых.
"Путешественники стремятся к многообразию, а постсоветские страны – это популярная тенденция. Они могут предложить интересную кухню, достопримечательности и новые впечатления", - говорит он.
Помимо этого, некоторые туристы могут выбирать страны бывшего СССР, исходя из соображений безопасности в период пандемии, полагает генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко.
"На туристов влияют несколько факторов: цена поездки, представления о безопасности, - говорит она. – А также бывает, что страны сами популяризируют свои туристические направления, и они представляются туристам интересными", - сказала она.
Летом этого года страны ближнего зарубежья тоже были самыми популярными направлениями в сервисе Туту.ру.
Лидером в этом списке стал маршрут Москва – Ереван: на него приходится около 9% оформленных билетов в июне - августе 2021 года. В топ-20 вошли рейсы в Ереван из других городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Сочи.
Вторым по популярности стало направление Москва – Кишинев. По этому маршруту оформлялось 6,9% билетов. Также в топ-20 вошло направление Санкт-Петербург — Кишинев.
Замыкает тройку рейтинга направление Москва — Бишкек с долей в 4,4%. За ним следуют направления Москва — Баку и Москва — Ташкент (4% и 3,9% соответственно).
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