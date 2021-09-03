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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
2021-09-03T18:18+0300
2021-09-03T18:21+0300
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 710 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 612 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечено 17 случаев импорта инфекции: пять – из Румынии, по два – из Турции, Италии и Мальдив, по одному – из Болгарии, Египта России, Португалии, Испании и Украины.Общее число случаев заражения в стране достигло 269 602.У медработников выявили еще 7 случаев инфицирования коронавирусом: у трех врачей, двух медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5596 тестов.В то же время за сутки выздоровело 426 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 258 410.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло восемь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6419.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210903/meriya-kishineva-prosit-minzdrav-skoordinirovat-deystviya-po-borbe-s-pandemiey-44446271.html
https://ru.sputnik.md/20210902/moldova-v-shage-ot-krasnogo-koda-iz-za-koronavirusa-budut-li-novye-ogranicheniya-44413232.html
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в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

18:18 03.09.2021 (обновлено: 18:21 03.09.2021)
221
© Photo : Miroslav RotariAmbulanță
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 710 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 612 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Отмечено 17 случаев импорта инфекции: пять – из Румынии, по два – из Турции, Италии и Мальдив, по одному – из Болгарии, Египта России, Португалии, Испании и Украины.
Общее число случаев заражения в стране достигло 269 602.
У медработников выявили еще 7 случаев инфицирования коронавирусом: у трех врачей, двух медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 5596 тестов.

Всего в больницах находится 1160 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 165 (из них 21 подключены к аппаратам ИВЛ).

В то же время за сутки выздоровело 426 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 258 410.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло восемь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6419.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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