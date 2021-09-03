https://ru.sputnik.md/20210903/dannye-terakt-11-sentyabrya-44477495.html

США опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября

США опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября

США опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября

2021-09-03T23:21+0300

2021-09-03T23:21+0300

2021-09-03T23:21+0300

в мире

сша

джо байден

общество

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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому будет инициирована процедура рассекречивания материалов о терактах 11 сентября 2001 года, сообщает РИА Новости."В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", – говорится в указе.Байден также поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду в течение шести месяцев обнародовать рассекреченные документы.Глава государства подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности."Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", – отметил Байден.

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в мире, сша, джо байден