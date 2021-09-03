Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210903/dannye-terakt-11-sentyabrya-44477495.html
США опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября
США опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября
США опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября
2021-09-03T23:21+0300
2021-09-03T23:21+0300
в мире
сша
джо байден
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31629547_0:899:2049:2051_1920x0_80_0_0_49b09c227952418b56605ba0863d4979.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому будет инициирована процедура рассекречивания материалов о терактах 11 сентября 2001 года, сообщает РИА Новости."В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", – говорится в указе.Байден также поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду в течение шести месяцев обнародовать рассекреченные документы.Глава государства подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности."Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", – отметил Байден.
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31629547_0:707:2049:2243_1920x0_80_0_0_f0bb740234afc61b7f4bfa20801691b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сша, джо байден

США опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября

23:21 03.09.2021
10
© Photo : Public domain / U.S. Navy / Eric J. TilfordКусок обрушившегося здания после атаки 9/11 в Нью-Йорке
Кусок обрушившегося здания после атаки 9/11 в Нью-Йорке - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Photo : Public domain / U.S. Navy / Eric J. Tilford
Байден подписал указ о рассекречивании документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому будет инициирована процедура рассекречивания материалов о терактах 11 сентября 2001 года, сообщает РИА Новости.
"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", – говорится в указе.
Байден также поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду в течение шести месяцев обнародовать рассекреченные документы.

"Сегодня я подписал указ, предписывающий министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября. Указ содержит требование к генеральному прокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев", – говорится в заявлении президента США, распространенном Белым домом.

Глава государства подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности.
"Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", – отметил Байден.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:21США опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября
22:52У Агентства по лекарствам и медицинским изделиям – новый директор
22:34"Пакистанский поток": Россия идет на юг, и это только начало
22:13Почему Молдова не вступит в НАТО и ОДКБ?
21:44В Молдове отменены льготные тарифы на почтовые услуги
21:16Новое решение столичной Комиссии общественного здоровья – что изменилось
20:45Жуткое видео: жилой дом в Хынчештах может рухнуть в любой момент
20:16ЦИК Гагаузии утвердил количество бюллетеней для выборов в Народное собрание
19:47Фестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" рассказал об истории Греции, России и Молдовы
19:16Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
18:47Названы страны ближнего зарубежья, где россияне собираются провести бархатный сезон
18:18Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:54Депутат Госдумы: МИД России усилит работу консульского пункта в Тирасполе
17:25Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение
16:56Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября
16:30Генпрокурор обжаловал в Конституционном суде поправки в закон о прокуратуре
15:56Пункты пропуска на молдавско-украинской границе возобновили работу
15:33Ресторатор рассказал, чем грозит отрасли HORECA новый локдаун
15:02Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана
14:50Ракету Alpha подорвали Космические силы США