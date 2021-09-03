Должны ли непривитые педагоги проходить тесты: мнение Майи Санду

Это правильное решение, потому что вакцина предлагается, и я призываю всех пройти вакцинацию. В случае с образованием речь идет прежде всего о детском здоровье. Это главная забота государства. Мы должны убедиться, что дети в школе не подвергаются опасности. А для этого нужно сделать прививки взрослым. Мы хотим, чтобы образовательный процесс проходил в классе, а не в интернете. Для тех, кто не хочет вакцинироваться, естественно пройти тест за свой счет. На лечение больных COVID тратятся огромные суммы. Те, кто не вакцинирован, блокируют медицинскую систему, врачи заняты лечением больных COVID, а другие остаются без медицинской помощи. Мы должны взять на себя определенные обязательства.