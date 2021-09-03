https://ru.sputnik.md/20210903/dolzhny-li-neprivitye-pedagogi-prokhodit-testy-mnenie-mayi-sandu-44444408.html
Должны ли непривитые педагоги проходить тесты: мнение Майи Санду
Должны ли непривитые педагоги проходить тесты: мнение Майи Санду
Должны ли непривитые педагоги проходить тесты мнение Майи Санду
2021-09-03T09:20+0300
2021-09-03T09:20+0300
2021-09-03T09:32+0300
коронавирус
в молдове
учителя
вакцинация
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду поддерживает решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), которая требует, чтобы учителя, не привитые против коронавируса, подтверждали отсутствие заражения проведением тестов каждые две недели за свой счет.В ходе передачи на одном из молдавских телеканалов глава государства заявила: "Для тех, кто не хочет вакцинироваться от COVID, тестирование за свой счет является естественным".При этом президент отметила, что мэр столицы Ион Чебан не может отменить решение комиссии, принятое на национальном уровне. По словам Майи Санду, решение мэра не имеет значимости.Напомним, НЧКОЗ постановила, что непривитые лица из системы образования обязаны каждые две недели предоставлять экспресс-диагностический тест или ПЦР-тест на COVID-19 за свой счет.
https://ru.sputnik.md/20210826/nemerenko-sobiraetsya-reshat-problemu-uchiteley-44262734.html
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в молдове, учителя, вакцинация
Должны ли непривитые педагоги проходить тесты: мнение Майи Санду
09:20 03.09.2021 (обновлено: 09:32 03.09.2021)
Президент Республики Молдова поддерживает решение Национальной комиссии общественного здоровья о проведении тестов на COVID-19 невакцинированными учителям.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду поддерживает решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), которая требует, чтобы учителя, не привитые против коронавируса, подтверждали отсутствие заражения проведением тестов каждые две недели за свой счет.
В ходе передачи на одном из молдавских телеканалов глава государства заявила: "Для тех, кто не хочет вакцинироваться от COVID, тестирование за свой счет является естественным".
Это правильное решение, потому что вакцина предлагается, и я призываю всех пройти вакцинацию. В случае с образованием речь идет прежде всего о детском здоровье. Это главная забота государства. Мы должны убедиться, что дети в школе не подвергаются опасности. А для этого нужно сделать прививки взрослым. Мы хотим, чтобы образовательный процесс проходил в классе, а не в интернете. Для тех, кто не хочет вакцинироваться, естественно пройти тест за свой счет. На лечение больных COVID тратятся огромные суммы. Те, кто не вакцинирован, блокируют медицинскую систему, врачи заняты лечением больных COVID, а другие остаются без медицинской помощи. Мы должны взять на себя определенные обязательства.
Майя Санду
президент Молдовы
При этом президент отметила, что мэр столицы Ион Чебан не может отменить решение комиссии, принятое на национальном уровне. По словам Майи Санду, решение мэра не имеет значимости.
Напомним, НЧКОЗ постановила, что непривитые лица из системы образования обязаны каждые две недели предоставлять экспресс-диагностический тест или ПЦР-тест на COVID-19 за свой счет.