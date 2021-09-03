Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210903/gavrilitsa-tender-na-zakupku-blankov-pasportov-stoimostyu-polmilliarda-leev-otmenen-44455906.html
Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен
Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен
Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен
2021-09-03T14:05+0300
2021-09-03T14:12+0300
наталья гаврилица
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/1e/31870445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_664321ef47517a72b39e125547190c11.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Правительство остановило скандальную закупку бланков паспортов на полмиллиарда леев и проведет новый конкурс из-за результатов проверки, запущенной премьером Натальей Гаврилицей. Более того, в ходе проверки были выявлены и другие схемы, вызывающие подозрения в наличии коррупционного интереса. Об этом в ходе брифинга в пятницу заявила сама Гаврилица.Как рассказала Гаврилица, закупка была организована со множеством нарушений, что дает основания подозревать бывшее руководство Агентства госуслуг в попытке нанести финансовый ущерб государству."С первых дней своего мандата я попросила контрольную группу при премьере провести проверку. После их отчета у меня осталось впечатление, что бывшее руководство агентства собиралось нанести ущерб бюджету в крупных масштабах", — заявила Гаврилица.Она пообещала передать все собранные материалы в прокуратуру."У нас была информация от других органов, которые предлагали приостановить закупку", — заявила Гаврилица.В рамках контроля были обнаружены и другие схемы по нанесению ущерба бюджету.Все материалы внутреннего расследования, по словам премьера, будут переданы в прокуратуру.Директор Агентства публичных услуг Мирча Ешану, который также присутствовал на брифинге, объявил, что в скором времени стоимость некоторых видов госуслуг снизится.Напомним, Агентство госуслуг 29 апреля объявило тендер на закупку бланков для документов на общую сумму 498,3 миллиона леев. Речь идет об одном миллионе бланков для паспортов (плюс миллион защитных листов, которые вклеиваются в паспорта), 520 тысячах бланков для удостоверений личности, 166,4 тысячи бланков для водительских прав, 372,3 тысячи бланков для техпаспортов, 1,9 тысячи бланков для разрешений на временное проживание.Тогда же депутаты Партии "Действие и солидарность" требовали отменить тендер, ссылаясь на процедурные нарушения.
https://ru.sputnik.md/20210527/buharest-vpervye-raskryl-chislo-grazhdan-moldovy-poluchivshih-pasport-rumynii-34906973.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/1e/31870445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b67edf021343c97b385a4486ff44e529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
наталья гаврилица, в молдове

Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен

14:05 03.09.2021 (обновлено: 14:12 03.09.2021)
182
© Sputnik / Mihai CarausМолдавский биометрический паспорт
Молдавский биометрический паспорт - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Правительство подозревает бывшее руководство Агентства госуслуг в попытке нанести ущерб государственному бюджету.
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Правительство остановило скандальную закупку бланков паспортов на полмиллиарда леев и проведет новый конкурс из-за результатов проверки, запущенной премьером Натальей Гаврилицей. Более того, в ходе проверки были выявлены и другие схемы, вызывающие подозрения в наличии коррупционного интереса. Об этом в ходе брифинга в пятницу заявила сама Гаврилица.

"Мы объявили брифинг, чтобы сообщить, что подозрительная сделка на 500 миллионов леев по закупке бланков паспортов, объявленная в апреле этого года, была остановлена", — заявила премьер.

Как рассказала Гаврилица, закупка была организована со множеством нарушений, что дает основания подозревать бывшее руководство Агентства госуслуг в попытке нанести финансовый ущерб государству.
"С первых дней своего мандата я попросила контрольную группу при премьере провести проверку. После их отчета у меня осталось впечатление, что бывшее руководство агентства собиралось нанести ущерб бюджету в крупных масштабах", — заявила Гаврилица.
Pașaport românesc - Sputnik Молдова, 1920, 27.05.2021
Бухарест впервые раскрыл число граждан Молдовы, получивших паспорт Румынии
27 мая, 18:45
968
Она пообещала передать все собранные материалы в прокуратуру.
"У нас была информация от других органов, которые предлагали приостановить закупку", — заявила Гаврилица.
В рамках контроля были обнаружены и другие схемы по нанесению ущерба бюджету.

"Есть множество фактов, вызывающих подозрения в коррупционном интересе. Например, агентство подписало контракт с фирмой из Литвы, по которому Молдова с каждого паспорта платит роялти 13,6 евро. Речь о 40 миллионах евро, выплаченных с 2014 года. Эти деньги не идут напрямую в Литву, а выплачиваются болгарской фирме в которой работают всего двое сотрудников", — рассказала Гаврилица.

Все материалы внутреннего расследования, по словам премьера, будут переданы в прокуратуру.
Директор Агентства публичных услуг Мирча Ешану, который также присутствовал на брифинге, объявил, что в скором времени стоимость некоторых видов госуслуг снизится.
"Заключение брака, которое было бесплатным, а теперь стоит 250 леев, снова станет бесплатным. Первое оформление авто, также стоимость снизится с 600 до 400 леев, как это было ранее. Этот пересмотр будет произведен в ближайшее время", — сообщил директор учреждения.
Напомним, Агентство госуслуг 29 апреля объявило тендер на закупку бланков для документов на общую сумму 498,3 миллиона леев. Речь идет об одном миллионе бланков для паспортов (плюс миллион защитных листов, которые вклеиваются в паспорта), 520 тысячах бланков для удостоверений личности, 166,4 тысячи бланков для водительских прав, 372,3 тысячи бланков для техпаспортов, 1,9 тысячи бланков для разрешений на временное проживание.
Тогда же депутаты Партии "Действие и солидарность" требовали отменить тендер, ссылаясь на процедурные нарушения.
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:30Генпрокурор обжаловал в Конституционном суде поправки в Закон о прокуратуре
15:56Пункты пропуска на молдавско-украинской границе возобновили работу
15:33Ресторатор рассказал, чем грозит отрасли HORECA новый локдаун
15:02Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана
14:50Ракету Alpha подорвали Космические силы США
14:25В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане
14:15На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска
14:05Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен
14:00Пожар на мебельной фабрике Viitorul потушен: подробности от ГИЧС
13:35В России рассказали о проекте "Санитарного щита"
13:13Пожар в здании мебельной фабрики в Кишиневе
13:05Тысячу эвакуированных афганцев на время разместит у себя Польша
13:04Крупный пожар в Кишиневе: горит мебельная фабрика
12:40Килограммы наркотиков и сотни тысяч леев - полиция задержала группу наркоторговцев
12:22Прокуратура проводит обыски в Пограничной полиции
12:10Полные тезки: в Гагаузии в депутаты НСГ идут кандидаты-однофамильцы
11:50Путин - об отношениях с Киевом: "ситуация ненормальная"
11:33В посольстве России в Молдове почтили память жертв теракта в Беслане
11:05Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема
10:35Вблизи Владивостока появится Спутник