https://ru.sputnik.md/20210903/gavrilitsa-tender-na-zakupku-blankov-pasportov-stoimostyu-polmilliarda-leev-otmenen-44455906.html

Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен

Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен

Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен

2021-09-03T14:05+0300

2021-09-03T14:05+0300

2021-09-03T14:12+0300

наталья гаврилица

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Правительство остановило скандальную закупку бланков паспортов на полмиллиарда леев и проведет новый конкурс из-за результатов проверки, запущенной премьером Натальей Гаврилицей. Более того, в ходе проверки были выявлены и другие схемы, вызывающие подозрения в наличии коррупционного интереса. Об этом в ходе брифинга в пятницу заявила сама Гаврилица.Как рассказала Гаврилица, закупка была организована со множеством нарушений, что дает основания подозревать бывшее руководство Агентства госуслуг в попытке нанести финансовый ущерб государству."С первых дней своего мандата я попросила контрольную группу при премьере провести проверку. После их отчета у меня осталось впечатление, что бывшее руководство агентства собиралось нанести ущерб бюджету в крупных масштабах", — заявила Гаврилица.Она пообещала передать все собранные материалы в прокуратуру."У нас была информация от других органов, которые предлагали приостановить закупку", — заявила Гаврилица.В рамках контроля были обнаружены и другие схемы по нанесению ущерба бюджету.Все материалы внутреннего расследования, по словам премьера, будут переданы в прокуратуру.Директор Агентства публичных услуг Мирча Ешану, который также присутствовал на брифинге, объявил, что в скором времени стоимость некоторых видов госуслуг снизится.Напомним, Агентство госуслуг 29 апреля объявило тендер на закупку бланков для документов на общую сумму 498,3 миллиона леев. Речь идет об одном миллионе бланков для паспортов (плюс миллион защитных листов, которые вклеиваются в паспорта), 520 тысячах бланков для удостоверений личности, 166,4 тысячи бланков для водительских прав, 372,3 тысячи бланков для техпаспортов, 1,9 тысячи бланков для разрешений на временное проживание.Тогда же депутаты Партии "Действие и солидарность" требовали отменить тендер, ссылаясь на процедурные нарушения.

https://ru.sputnik.md/20210527/buharest-vpervye-raskryl-chislo-grazhdan-moldovy-poluchivshih-pasport-rumynii-34906973.html

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2021

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наталья гаврилица, в молдове