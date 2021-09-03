https://ru.sputnik.md/20210903/gazoprovod-yassy-ungeny-44385578.html
Чебан: преимущества газопровода Яссы - Унгены
Чебан: преимущества газопровода Яссы - Унгены
Председатель Административного совета ОАО "Молдовагаз" рассказал о преимуществах альтернативного газового маршрута на свободном рынке газа.
2021-09-03T08:00+0300
2021-09-03T08:00+0300
2021-09-03T08:04+0300
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Чебан: преимущества газопровода Яссы-Унгены
Чебан: преимущества газопровода Яссы-Унгены
С точки зрения энергобезопасности газопровод Яссы - Унгены – дополнительный альтернативный маршрут для Республики Молдова. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель правления ОАО "Молдовагаз" Вадим Чебан.С точки зрения коммерции, продолжил Чебан, если говорить о свободном рынке газа, то этот маршрут может быть использован любым трейдером, так как с 2016 года рынок природного газа объявлен свободным, поэтому здесь любой крупный промышленный потребитель вправе выбрать для себя поставщика.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, газ, вадим чебан
Чебан: преимущества газопровода Яссы - Унгены
08:00 03.09.2021 (обновлено: 08:04 03.09.2021)
Председатель Административного совета ОАО "Молдовагаз" рассказал о преимуществах альтернативного маршрута на молдавском рынке газа.
С точки зрения энергобезопасности газопровод Яссы - Унгены – дополнительный альтернативный маршрут для Республики Молдова. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал председатель правления ОАО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Этот газопровод позволяет транспортировать определенные объемы газа, которые не полностью, но покрывают потребности Молдовы. Исключение составляют потребители южных регионов, поскольку там в любом случае должен быть использован украинский маршрут, либо трансбал--канский газовый коридор", – рассказал собеседник.
С точки зрения коммерции, продолжил Чебан, если говорить о свободном рынке газа, то этот маршрут может быть использован любым трейдером, так как с 2016 года рынок природного газа объявлен свободным, поэтому здесь любой крупный промышленный потребитель вправе выбрать для себя поставщика.
"Сегодня самым основным и надежным поставщиком газа – исторически и по лицензии – является ОАО "Молдовагаз", а в будущем – это вопрос рынка", – заключил председатель правления.