https://ru.sputnik.md/20210903/gazoprovod-yassy-ungeny-44385578.html

Чебан: преимущества газопровода Яссы - Унгены

Чебан: преимущества газопровода Яссы - Унгены

Председатель Административного совета ОАО "Молдовагаз" рассказал о преимуществах альтернативного газового маршрута на свободном рынке газа.

2021-09-03T08:00+0300

2021-09-03T08:00+0300

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Чебан: преимущества газопровода Яссы-Унгены Чебан: преимущества газопровода Яссы-Унгены

С точки зрения энергобезопасности газопровод Яссы - Унгены – дополнительный альтернативный маршрут для Республики Молдова. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель правления ОАО "Молдовагаз" Вадим Чебан.С точки зрения коммерции, продолжил Чебан, если говорить о свободном рынке газа, то этот маршрут может быть использован любым трейдером, так как с 2016 года рынок природного газа объявлен свободным, поэтому здесь любой крупный промышленный потребитель вправе выбрать для себя поставщика.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, газ, вадим чебан