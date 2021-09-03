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https://ru.sputnik.md/20210903/genprokuror-konstitutsionnyi-sud-44463302.html
Генпрокурор обжаловал в Конституционном суде поправки в Закон о прокуратуре
Генпрокурор обжаловал в Конституционном суде поправки в Закон о прокуратуре
Стояногло обжаловал в КС закон, который позволяет сместить его с должности
2021-09-03T16:30+0300
2021-09-03T16:40+0300
конституционный суд
генпрокурор
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло попросил Конституционный суд проверить поправки в Закон о прокуратуре, которые предусматривают процедуру его досрочной отставки, на предмет соответствия основному закону страны.В ведомстве не согласны с тем, как поправки продвигались и принимались, а также с формулировками, подготовленными группой депутатов партии "Действие и солидарность" во главе с Серджиу Литвиненко.По мнению прокуроров, поправки рискуют вызвать последствия, которые серьезно подорвут конституционные принципы независимости прокуратуры.В своем обращении генеральный прокурор просит суд приостановить действие Закона о прокуратуре до разрешения дела по существу, а также осуществить контроль конституционности нового закона.Напомним, 24 августа года парламент в срочном порядке проигнорировав процедуры прозрачности принятия решений, без учета рекомендаций Венецианской комиссии, а также экспертов в данной области одобрил в окончательном чтении ряд поправок к Закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока полномочий президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии, он получил оценку "плохо", а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
https://ru.sputnik.md/20210823/stoyanoglo-napravit-v-parlament-pismo-chto-on-trebuet-44153164.html
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
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Евгений Чебан
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конституционный суд, генпрокурор, в молдове

Генпрокурор обжаловал в Конституционном суде поправки в Закон о прокуратуре

16:30 03.09.2021 (обновлено: 16:40 03.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдовы
Конституционный суд Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Генеральный прокурор Стояногло попросил приостановить действие нового Закона о прокуратуре, пока его конституционность оспаривается.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло попросил Конституционный суд проверить поправки в Закон о прокуратуре, которые предусматривают процедуру его досрочной отставки, на предмет соответствия основному закону страны.

"Учитывая серьезные отклонения в процессе разработки, продвижения и принятия парламентским большинством поправок в Закон о прокуратуре, генеральный прокурор Александр Стояногло обратился с жалобой в Конституционный суд с целью проверки конституционности внесенных поправок", — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В ведомстве не согласны с тем, как поправки продвигались и принимались, а также с формулировками, подготовленными группой депутатов партии "Действие и солидарность" во главе с Серджиу Литвиненко.
По мнению прокуроров, поправки рискуют вызвать последствия, которые серьезно подорвут конституционные принципы независимости прокуратуры.
В своем обращении генеральный прокурор просит суд приостановить действие Закона о прокуратуре до разрешения дела по существу, а также осуществить контроль конституционности нового закона.
Генпрокурор Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
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Напомним, 24 августа года парламент в срочном порядке проигнорировав процедуры прозрачности принятия решений, без учета рекомендаций Венецианской комиссии, а также экспертов в данной области одобрил в окончательном чтении ряд поправок к Закону о прокуратуре.
Согласно нововведениям, генеральный прокурор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока полномочий президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии, он получил оценку "плохо", а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
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На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
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