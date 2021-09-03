Фестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" рассказал об истории Греции, России и Молдовы

Показ был организован Русским домом в Кишиневе в партнерстве с Открытым фестивалем популярных киножанров "Хрустальный источникЪ" при поддержке Русской и Греческой общин Республики Молдова.
Показ был организован Русским домом в Кишиневе в партнерстве с Открытым фестивалем популярных киножанров "Хрустальный источникЪ" при поддержке Русской и Греческой общин Республики Молдова.
Представить фильм приехал хорошо известный молдавской публике актер театра и кино, президент, основатель, учредитель и генеральный продюсер фестиваля "Хрустальный источникЪ", заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.
Представить фильм приехал хорошо известный молдавской публике актер театра и кино, президент, основатель, учредитель и генеральный продюсер фестиваля "Хрустальный источникЪ", заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.
Зрителей, собравшихся в зале, приветствовали на трех языках дети в национальных костюмах с флажками Молдовы, России и Греции.
Зрителей, собравшихся в зале, приветствовали на трех языках дети в национальных костюмах с флажками Молдовы, России и Греции.
Руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев отметил, что фильм "Главный грек Российской империи" был выбран неслучайно.
Руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев отметил, что фильм "Главный грек Российской империи" был выбран неслучайно.
В 2021 году - 200-летний юбилей начала освободительной войны греческого народа за независимость.
В 2021 году - 200-летний юбилей начала освободительной войны греческого народа за независимость.
Особое место в начальном этапе борьбы Греции за свободу принадлежит Кишиневу, который современники называли "колыбелью греческой революции".
Особое место в начальном этапе борьбы Греции за свободу принадлежит Кишиневу, который современники называли "колыбелью греческой революции".
Эвклид Кюрдзидис рассказал о своем участии в работе над постановочно-документальным фильмом режиссера Светланы Музыченко.
Эвклид Кюрдзидис рассказал о своем участии в работе над постановочно-документальным фильмом режиссера Светланы Музыченко.
"Главный грек Российской империи" – это биографический фильм о выдающемся государственном деятеле и дипломате XIX века Иоаннисе Каподистрия, первом президенте Греции и министре иностранных дел России времен правления Александра I.
"Главный грек Российской империи" – это биографический фильм о выдающемся государственном деятеле и дипломате XIX века Иоаннисе Каподистрия, первом президенте Греции и министре иностранных дел России времен правления Александра I.
Картина-реконструкция создана на стыке документального и игрового кино и основана на архивных материалах, письмах и воспоминаниях современников Иоанниса Каподистрия.
Картина-реконструкция создана на стыке документального и игрового кино и основана на архивных материалах, письмах и воспоминаниях современников Иоанниса Каподистрия.
Фильм рассказывает о деятельности Каподистрия в качестве российского дипломата и министра иностранных дел, о его роли на европейской политической арене, преданной любви к Роксандре Стурдза и непростом становлении независимой Греции.
Фильм рассказывает о деятельности Каподистрия в качестве российского дипломата и министра иностранных дел, о его роли на европейской политической арене, преданной любви к Роксандре Стурдза и непростом становлении независимой Греции.
Зрители от души благодарили за фильм, познакомивший с жизнью и деятельностью выдающегося российского дипломата XIX века.
Зрители от души благодарили за фильм, познакомивший с жизнью и деятельностью выдающегося российского дипломата XIX века.
От лица всех зрителей организаторов фестиваля тепло поблагодарили партнеры организации показа – глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова и председатель Общества греческой культуры "Элефтерия" в Республике Молдова Владимир Яниев.
От лица всех зрителей организаторов фестиваля тепло поблагодарили партнеры организации показа – глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова и председатель Общества греческой культуры "Элефтерия" в Республике Молдова Владимир Яниев.
Фильм дает возможность не только узнать исторические события, но и позволяет понять многое из того, что происходит на политической арене в современном мире.
Фильм дает возможность не только узнать исторические события, но и позволяет понять многое из того, что происходит на политической арене в современном мире.
После просмотра Эвклид Кюрдзидис ответил на многочисленные вопросы публики, рассказал о фестивале "Хрустальный источникЪ" и о своих творческих планах. Сюрпризом для присутствующих стало исполнение актером песни на греческом языке в финале вечера.
После просмотра Эвклид Кюрдзидис ответил на многочисленные вопросы публики, рассказал о фестивале "Хрустальный источникЪ" и о своих творческих планах. Сюрпризом для присутствующих стало исполнение актером песни на греческом языке в финале вечера.