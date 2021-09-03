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Фестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" рассказал об истории Греции, России и Молдовы
Фестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" рассказал об истории Греции, России и Молдовы
Фото фестиваль Хрустальный ИсточникЪ
2021-09-03T19:47+0300
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фото
в молдове
фестиваль
кино
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фото, в молдове, фестиваль, кино

Фестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" рассказал об истории Греции, России и Молдовы

19:47 03.09.2021 (обновлено: 19:57 03.09.2021)
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В кинотеатре "Одеон" в Кишиневе прошел показ биографического фильма "Главный грек Российской империи".
© Sputnik / Mihai Caraus

Показ был организован Русским домом в Кишиневе в партнерстве с Открытым фестивалем популярных киножанров "Хрустальный источникЪ" при поддержке Русской и Греческой общин Республики Молдова.

Показ был организован Русским домом в Кишиневе в партнерстве с Открытым фестивалем популярных киножанров &quot;Хрустальный источникЪ&quot; при поддержке Русской и Греческой общин Республики Молдова. - Sputnik Молдова
1/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Показ был организован Русским домом в Кишиневе в партнерстве с Открытым фестивалем популярных киножанров "Хрустальный источникЪ" при поддержке Русской и Греческой общин Республики Молдова.

© Sputnik / Mihai Caraus

Представить фильм приехал хорошо известный молдавской публике актер театра и кино, президент, основатель, учредитель и генеральный продюсер фестиваля "Хрустальный источникЪ", заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

Представить фильм приехал хорошо известный молдавской публике актер театра и кино, президент, основатель, учредитель и генеральный продюсер фестиваля &quot;Хрустальный источникЪ&quot;, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Mihai Caraus

Представить фильм приехал хорошо известный молдавской публике актер театра и кино, президент, основатель, учредитель и генеральный продюсер фестиваля "Хрустальный источникЪ", заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

© Sputnik / Mihai Caraus

Зрителей, собравшихся в зале, приветствовали на трех языках дети в национальных костюмах с флажками Молдовы, России и Греции.

Зрителей, собравшихся в зале, приветствовали на трех языках дети в национальных костюмах с флажками Молдовы, России и Греции. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Mihai Caraus

Зрителей, собравшихся в зале, приветствовали на трех языках дети в национальных костюмах с флажками Молдовы, России и Греции.

© Sputnik / Mihai Caraus

Руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев отметил, что фильм "Главный грек Российской империи" был выбран неслучайно.

Руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев отметил, что фильм &quot;Главный грек Российской империи&quot; был выбран неслучайно. - Sputnik Молдова
4/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев отметил, что фильм "Главный грек Российской империи" был выбран неслучайно.

© Sputnik / Mihai Caraus

В 2021 году - 200-летний юбилей начала освободительной войны греческого народа за независимость.

В 2021 году - 200-летний юбилей начала освободительной войны греческого народа за независимость. - Sputnik Молдова
5/14
© Sputnik / Mihai Caraus

В 2021 году - 200-летний юбилей начала освободительной войны греческого народа за независимость.

© Sputnik / Mihai Caraus

Особое место в начальном этапе борьбы Греции за свободу принадлежит Кишиневу, который современники называли "колыбелью греческой революции".

Особое место в начальном этапе борьбы Греции за свободу принадлежит Кишиневу, который современники называли &quot;колыбелью греческой революции&quot;. - Sputnik Молдова
6/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Особое место в начальном этапе борьбы Греции за свободу принадлежит Кишиневу, который современники называли "колыбелью греческой революции".

© Sputnik / Mihai Caraus

Эвклид Кюрдзидис рассказал о своем участии в работе над постановочно-документальным фильмом режиссера Светланы Музыченко.

Эвклид Кюрдзидис рассказал о своем участии в работе над постановочно-документальным фильмом режиссера Светланы Музыченко. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Mihai Caraus

Эвклид Кюрдзидис рассказал о своем участии в работе над постановочно-документальным фильмом режиссера Светланы Музыченко.

"Главный грек Российской империи" – это биографический фильм о выдающемся государственном деятеле и дипломате XIX века Иоаннисе Каподистрия, первом президенте Греции и министре иностранных дел России времен правления Александра I.

&quot;Главный грек Российской империи&quot; – это биографический фильм о выдающемся государственном деятеле и дипломате XIX века Иоаннисе Каподистрия, первом президенте Греции и министре иностранных дел России времен правления Александра I. - Sputnik Молдова
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"Главный грек Российской империи" – это биографический фильм о выдающемся государственном деятеле и дипломате XIX века Иоаннисе Каподистрия, первом президенте Греции и министре иностранных дел России времен правления Александра I.

© Sputnik / Mihai Caraus

Картина-реконструкция создана на стыке документального и игрового кино и основана на архивных материалах, письмах и воспоминаниях современников Иоанниса Каподистрия.

Картина-реконструкция создана на стыке документального и игрового кино и основана на архивных материалах, письмах и воспоминаниях современников Иоанниса Каподистрия. - Sputnik Молдова
9/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Картина-реконструкция создана на стыке документального и игрового кино и основана на архивных материалах, письмах и воспоминаниях современников Иоанниса Каподистрия.

© Sputnik / Mihai Caraus

Фильм рассказывает о деятельности Каподистрия в качестве российского дипломата и министра иностранных дел, о его роли на европейской политической арене, преданной любви к Роксандре Стурдза и непростом становлении независимой Греции.

Фильм рассказывает о деятельности Каподистрия в качестве российского дипломата и министра иностранных дел, о его роли на европейской политической арене, преданной любви к Роксандре Стурдза и непростом становлении независимой Греции. - Sputnik Молдова
10/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Фильм рассказывает о деятельности Каподистрия в качестве российского дипломата и министра иностранных дел, о его роли на европейской политической арене, преданной любви к Роксандре Стурдза и непростом становлении независимой Греции.

© Sputnik / Mihai Caraus

Зрители от души благодарили за фильм, познакомивший с жизнью и деятельностью выдающегося российского дипломата XIX века.

Зрители от души благодарили за фильм, познакомивший с жизнью и деятельностью выдающегося российского дипломата XIX века. - Sputnik Молдова
11/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Зрители от души благодарили за фильм, познакомивший с жизнью и деятельностью выдающегося российского дипломата XIX века.

© Sputnik / Mihai Caraus

От лица всех зрителей организаторов фестиваля тепло поблагодарили партнеры организации показа – глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова и председатель Общества греческой культуры "Элефтерия" в Республике Молдова Владимир Яниев.

От лица всех зрителей организаторов фестиваля тепло поблагодарили партнеры организации показа – глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова и председатель Общества греческой культуры &quot;Элефтерия&quot; в Республике Молдова Владимир Яниев. - Sputnik Молдова
12/14
© Sputnik / Mihai Caraus

От лица всех зрителей организаторов фестиваля тепло поблагодарили партнеры организации показа – глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова и председатель Общества греческой культуры "Элефтерия" в Республике Молдова Владимир Яниев.

© Sputnik / Mihai Caraus

Фильм дает возможность не только узнать исторические события, но и позволяет понять многое из того, что происходит на политической арене в современном мире.

Фильм дает возможность не только узнать исторические события, но и позволяет понять многое из того, что происходит на политической арене в современном мире. - Sputnik Молдова
13/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Фильм дает возможность не только узнать исторические события, но и позволяет понять многое из того, что происходит на политической арене в современном мире.

© Sputnik / Mihai Caraus

После просмотра Эвклид Кюрдзидис ответил на многочисленные вопросы публики, рассказал о фестивале "Хрустальный источникЪ" и о своих творческих планах. Сюрпризом для присутствующих стало исполнение актером песни на греческом языке в финале вечера.

После просмотра Эвклид Кюрдзидис ответил на многочисленные вопросы публики, рассказал о фестивале &quot;Хрустальный источникЪ&quot; и о своих творческих планах. Сюрпризом для присутствующих стало исполнение актером песни на греческом языке в финале вечера. - Sputnik Молдова
14/14
© Sputnik / Mihai Caraus

После просмотра Эвклид Кюрдзидис ответил на многочисленные вопросы публики, рассказал о фестивале "Хрустальный источникЪ" и о своих творческих планах. Сюрпризом для присутствующих стало исполнение актером песни на греческом языке в финале вечера.

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