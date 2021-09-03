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Греки Молдовы и России – что надо о них знать
Греки Молдовы и России – что надо о них знать
Греки Молдовы и России – что надо о них знать
2021-09-03T08:30+0300
2021-09-03T08:30+0300
радио
многонациональная молдова
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В пятницу в Кишиневе при поддержке представительства Россотрудничества состоится премьера фильма о главном греке России, а представлять этот фильм в молдавскую столицу приехал заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис, который дал интервью студии Sputnik Молдова.О добродушии и небывалой открытости греков, о том, чему стоит учиться у представителей старшего поколения, а также о мощном отпечатке, который оставила в истории молдавского края и России древнегреческая культура, рассказывает гость программы – заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.Об исторических перипетиях, встававших на пути у греков, о знаменитых соплеменниках, прославивших греческий народ не только в Молдавии, но и в масштабах Российской империи – в интервью с гостем программы "Утро на Sputnik'е".
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Андрей Петрик
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многонациональная молдова, видео

Греки Молдовы и России – что надо о них знать

08:30 03.09.2021
128
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Греки всегда занимали особое место в жизни православных народов, российский и молдавский не исключение в этом большом списке.
В пятницу в Кишиневе при поддержке представительства Россотрудничества состоится премьера фильма о главном греке России, а представлять этот фильм в молдавскую столицу приехал заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис, который дал интервью студии Sputnik Молдова.
О добродушии и небывалой открытости греков, о том, чему стоит учиться у представителей старшего поколения, а также о мощном отпечатке, который оставила в истории молдавского края и России древнегреческая культура, рассказывает гость программы – заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.
Об исторических перипетиях, встававших на пути у греков, о знаменитых соплеменниках, прославивших греческий народ не только в Молдавии, но и в масштабах Российской империи – в интервью с гостем программы "Утро на Sputnik'е".
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